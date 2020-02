Juha Muje muistetaan valloittavasta persoonastaan ja hersyvästä huumoristaan – ”Harvinaisen sydämellinen ihminen”

Juha Muje oli näyttelijä, jota teatteriyleisö todella rakasti. Olipa rooli mikä tahansa, Muje ei säästellyt itseään. Ja hän myös rakasti työtään – ihan loppuun asti.

Pari viikkoa sitten Juha Muje joutui sairaalaan, mutta hän oli ainakin vielä viime viikolla toiveikas parantumisen suhteen. Ja niin olivat luultavasti hänen läheisetkin.

Juha Mujeen piti näytellä Samppalinnan kesäteatterissa Mielensäpahoittaja-musiikkinäytelmän päärooli ensi kesänä. Siitä hän luopui sairastuttuaan.

– Roolista on aina haikea luopua. Mutta kun on tällainen tilanne, ei voi muuta tehdä. Terveys on listalla ensimmäisenä, hän totesi puhelimessa, kun tein lyhyen haastattelun.

Sairaudestaan Muje ei halunnut enempää kertoa. Hän vaikutti kuitenkin varsin hyväntuuliselta. ”Eteenpäin”, hän totesi iloisesti tunnelmistaan.

Muje kehui sairaalahoitoa. Hänelle oli ehdotettu mahdollisuutta ”kotilomaan”, mutta hän koki olonsa turvallisemmaksi sairaalassa, jossa apu oli koko ajan lähellä. Aina ei lääkärienkään apu kuitenkaan auta.

Koskettavaa ja myös hyvin toiveikasta oli, kun Muje totesi puhelumme lopussa: ”Minä en vielä tätä maailmaa menetä, enkä perhettäni.”

Juha Muje puhui usein perheestään, joka oli hänelle hyvin tärkeä. Hänellä oli vaimo ja kolme aikuista lasta. Myös hänen poikansa Samuli Muje on näyttelijä.

Juha Muje kuvattuna Nuotin vierestä -elokuvan lehdistönäytöksessä 2015.

Juha Muje oli kuollessaan vain 69-vuotias. Jos näin ei olisi tapahtunut, hän olisi luultavasti näytellyt vielä monia isoja rooleja. Mujeen kuolema jättää teatterimaailmaan ison aukon.

Juha Muje aloitti näyttelijänä 1971 Turun kaupunginteatterissa, jossa oli siihen aikaan monia kuuluisimmista näyttelijöistä. Muje teki Kalle Holmbergin ja Ralf Långbackan ohjauksessa useita hienoja rooleja.

Myös viimeisen ison teatteriroolinsa Muje teki Turun kaupunginteatterissa, jossa hän esitti Katoava maa -näytelmää Marja-Leena Koukin kanssa.

Näytelmän esitysten päätyttyä hän ajatteli olevansa hetken vapaana eläkeläisenä, kunnes Mielensäpahoittajan harjoitukset olisivat alkaneet.

Muje teki mittavan uran niin teatterissa, valkokankailla kuin tv-ruuduissakin.

Juha Muje jäi Kansallisteatterista eläkkeelle 2013. Hän oli välillä sitä mieltä, että nyt on aika vetäytyä teatterista, mutta ei hän kovin kauan päätöksessään pysynyt. Muje rakasti näyttelemistä ja se myös näkyi hänen rooleissaan.

– Juha oli hyvin muuntautumiskykyinen. Hän korosti, että näytteleminen lähtee jaloista ja liikkeestä, kertoo Juha Heiskanen, joka teki Juha Mujeen elämästä kertovan kirjan Juha Muje näyttämöllä ja kulisseissa (2017).

Muje oli ennen kaikkea teatterinäyttelijä. Hän oli taitava draamanäyttelijä, mutta myös taitava koomikko.

– Hän oli harvinaisen sydämellinen ihminen, Heiskanen kertoo Mujeen yksityisestä puolesta.

Muje oli aina kiinnostunut muista ihmisistä, joten hän alkoi helposti jutella tuntemattomienkin kanssa.

– Kun kerran kävelimme asemalla, Juha halusi mennä moikkaamaan kahvilanpitäjää, koska hän oli niin mukava, Heiskanen muistelee.

Juha Muje kuvattuna 1981.

Ei näytteleminen aina ollut helppoa edes huippulahjakkaalle Juha Mujeelle.

Hänellä oli ajoittain kovia jalkasärkyjä, jotka ilmeisesti johtuivat sepelvaltimotaudista. 2000-luvun alussa Mujeelle tehtiin sydämen ohitusleikkaus.

Muje näytteli myös Helsingin Kaupunginteatterissa, Kom-teatterissa ja Tampereen Työväen Teatterissa. Hän teki myös elokuvarooleja, joista viimeisin oli elokuvassa Kaikki oikein (2018). Muje nähtiin myös monissa televisiosarjoissa, muun muassa Raidissa.

Pietarsaaressa syntynyt Muje asettui Turun vuosien jälkeen asumaan pääkaupunkiseudulle, mutta turkulaiset saivat kunnian nähdä hänen viimeisen teatteriroolinsa. Ja olisivat saaneet Mujeen vielä ensi kesänäkin, jos vakavaa sairautta ei olisi tullut.

Juha Muje kuvattuna Rikhard III -elokuvan pääroolissa Suomen Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä 1997.

Juha Muje vaikutti aina leppoisalta ja hyväntuuliselta. Vakavistakin asioista puhuessaan hän keksi yleensä jotakin keventävää sanottavaa. Hänen huumorintajunsa oli ihan omaa luokkaansa.

Itsestään Muje puhui aina turhankin vaatimattomasti, mutta kyllä hän varmasti tiesi arvonsa teatterille. Juha Muje veti teatteriin heitäkin, jotka eivät siellä kovin usein käy.

Juha Mujetta tulevat kaipaamaan lukuisat hänen kollegansa ja teatteriyleisö, mutta se suurin ikävä on perheellä.