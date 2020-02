Tällainen oli rakastetun Juha Mujeen elämä ja ura – jäi eläkkeelle jo vuonna 2013, mutta ei malttanut lopettaa näyttelemistä

Juha Muje joutui sairastumisensa takia vetäytymään Mielensäpahoittaja-musiikkinäytelmän pääroolista.

Näyttelijä Juha Muje on kuollut 69-vuotiaana. Asiasta kertoi Suomen Kansallisteatteri.

– Olemme hyvin surullisia Juha Mujeen poismenon johdosta ja otamme osaa omaisten syvään suruun. Hän oli pidetty työtoveri ja rakastettu näyttelijä, Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho kertoi tiedotteessa.

Vasta viime viikolla Ilta-Sanomat haastatteli sairastumisen vuoksi sairaalahoitoon joutunutta Mujetta.

Juha Muje esitti Hinderburgia KOM-teatterin näytelmässä Suomen Kuningas vuonna 1971.

– Perheen kanssa on päätetty, etten kommentoi nyt sairauttani, Muje kertoi tuolloin.

Mujeen vakavasta sairastumisesta uutisoitiin ensimmäiseksi Samppalinnan kesäteatterin taholta, sillä Juha Mujeen piti näytellä teatterissa tulevana kesänä Mielensäpahoittaja-musiikkinäytelmän päärooli.

Juha Muje esitti Gloucesterin herttuaa William Shakespearen teoksessa Rikhard III. Kuva vuodelta 1997.

– Roolista on aina haikea luopua. Mutta kun on tällaisessa tilanteessa, ei voi muuta tehdä. Terveys on nyt listalla ensimmäisenä, Muje totesi.

Mielensäpahoittajan rooli on iso, joten Mujeen mielestä ratkaisu piti tehdä ajoissa, jotta roolin esittävälle näyttelijälle jää aikaa valmistautua.

Seitsemän veljestä -näytelmän tähtiä vuonna 1997. Kuvassa (vas.) Juha Varis, Juha Muje, Maria Kuusiluoma ja Esa-Matti Pölhö.

– Turun kaupunginteatterissa saimme loppuun Katoava maa -näytelmän, jota esitin Marja-Leena Koukin kanssa. Ajattelin, että nyt voinkin olla kevään vapaana eläkeläisenä, Muje sanoi.

Pitkän näyttelijänuran tehnyt Muje jäi Kansallisteatterista eläkkeelle vuonna 2013. Näyttelemistä hän ei kuitenkaan malttanut lopettaa.

Esko Salminen kuningas Learina ja Juha Muje Narrina Golf-kenttien kuningas -näytelmässä Kansallisteatterissa vuonna 2005.

Arno Virtanen, Tapio Parkkinen, Erkki Mäkinen ja Juha Muje vuonna 1978.

Muje teki mittavan uran niin teatterissa, valkokankailla kuin tv-ruudussakin. Hän oli myös rakastettu ääninäyttelijä.

Jo kouluaikanaan Muje esiintyi harrastajateatterissa kotikaupungissaan Pietarsaaressa. Muje haki Teatterikouluun vuonna 1968 teatteriohjaaja Toivo Lankisen kannustamana.

Juha Muje Varasto-elokuvan kuvauksissa vuonna 2011.

Juha Muje vuonna 2010.

Muje valmistui Teatterikoulusta vuonna 1971 ja sai töitä Turun kaupunginteatterista. Hän tähditti monia Kalle Holmbergin ja Ralf Långbackan ohjaamia tuotantoja, kuten 1970-luvun puolenvälin Seitsemää veljestä.

Lisäksi Muje on näytellyt Helsingin Kaupunginteatterissa, Tampereen Työväen Teatterissa ja KOM-teatterissa. Vuodesta 1997 alkaen Muje näytteli Kansallisteatterista, josta jäi myöhemmin eläkkeelle.

Kai Lehtinen ja Juha Muje Raid-elokuvan kuvauksissa VR:n veturitalleilla Pasilassa vuonna 2002.

Ensimmäisen elokuvaroolinsa Muje teki vuonna 1971 elokuvassa Kujanjuoksu. Muita Mujeen tunnettuja rooleja ovat pornokauppias Sundmanin rooli Raid-televisiosarjassa (2000) ja elokuvassa (2003). Lisäksi hänet muistetaan poromies Uula Lismankin roolista elokuvassa Hurmaava joukkoitsemurha (2000).

Ulla Tapaninen (Elvi-täti) ja Juha Muje (Uolevi Horsmaniemi) näyttelivät elokuvassa Risto Räppääjä ja viileä Venla (2012).

Muje oli myös pidetty ääninäyttelijä. Hän esitti Lumierea Kaunotar ja hirviö -elokuvassa, sekä Ujoa elokuvassa Lumikki ja seitsemän kääpiötä.

Mujeen viimeiseksi elokuvarooliksi jäi vuonna 2018 ensi-iltansa saanut Kaikki oikein. Hänen viimeiseksi teatterityökseen jäi Turun Kaupunginteatterin Katoava Maa -esitys.

Muje palkittiin Ida Aalberg -säätiön näyttelijäpalkinnolla vuonna 2007. Hän sai myös parhaan miessivuosan Jussi-palkinnon vuonna roolistaan Raid-elokuvassa (2004).

Juha Muje Turun Kaupunginteatterin viereisellä kalliolouhoksella vuonna 1985.

Mujeen elämää ja uraa käsittelevä teos Juha Muje – näyttämöllä ja kulisseissa (Docendo) ilmestyi vuonna 2017.

Muje kertoi IS:lle 2017 joutuneensa hidastamaan työtahtia terveysongelmien vuoksi.

– Jalkojen kunto rajoittaa nyt kovasti elämää. Jos aion vielä joskus seisoa näyttämöllä, jalat pitäisi saada hoidettua. Tällä hetkellä en usko pystyväni tekemään koko illan näytelmää. Pystyisin näyttelemään vain istuen tai pyörätuolissa, hän sanoi IS:lle 2017.

Mujeita kolmessa polvessa. Kuvassa Samuli Muje, Severi Muje ja Juha Muje vuonna 2017.

Mujetta jäävät kaipaamaan hänen vaimonsa Pirjo Kilpi ja parin kolme lasta. Pari ehti olla naimisissa yli 45 vuotta ja heillä on kolme lasta, joista vanhin, Samuli Muje on myös näyttelijä.