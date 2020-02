Sensuuri iski: suosikkinäyttelijä lipsautti ”ruman sanan” kesken suoran Oscar-lähetyksen – harmiton vitsi leikattiin tylysti pois

Näyttelijä Ray Romano joutui sensuurin uhriksi, kun hän intoutui kiroilemaan kesken Oscar-juontonsa

Näyttelijät Ray Romano ja Sandra Oh saivat kunnian jakaa parhaan maskeerauksen ja hiusmuotoilun palkinnon Suomen aikaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä juhlitussa Oscar-gaalassa. Voiton kategoriassa veivät Kazu Hiro, Anne Morgan ja Vivian Baker elokuvasta Bombshell.

Martin Scorsesen The Irishman -elokuvaa tähdittävä Romano kertoi lavalla, kuinka vaikuttunut hän itse oli seuratessaan vierestä maskeeraustiimin työskentelyä elokuvan kuvauksissa.

– Vitsailu sikseen. Haluan sanoa, että näin aitiopaikalta, kuinka lahjakkaita hius- ja meikkitaiteilijat ovat. The Irishmanissa he auttoivat meitä muuntautumaan joka päivä. Saatoin vain istua siellä hämmästyneenä, Romano hehkutti.

– Ja sitten Pesci saattoi tulla ja sanoa, että painu nyt vittuun tuolistani, mies täräytti viitaten kanssanäyttelijäänsä Joe Pesciin.

– Tämä tullaan todennäköisesti sensuroimaan, Romanon rinnalla seissyt Oh puolestaan naurahti.

Bombshell-elokuvaa tähdittävät Charlize Theron, Nicole Kidman ja Margot Robbie.

Anne Morgan, Kazu Hiro ja Vivian Baker voittivat parhaan maskeeraus- ja hiusmuotoilun Oscar-palkinnon.

Oh oli oikeassa, sillä Romanon alkuperäinen ”get the fuck out of my chair” lausahdus ei koskaan kantautunut amerikkalaisyleisön korviin. Siinä missä esimerkiksi Suomessa näytetyssä lähetyksessä Romanon juonto kuultiin sellaisenaan, päädyttiin Yhdysvalloissa sensuroimaan kyseinen lause kokonaan pois suorasta Oscar-lähetyksestä.

Romanon päätyminen sensuurin uhriksi aiheutti välittömästi kuhinaa sosiaalisessa mediassa. Muun muassa viestipalvelu Twitterissä monet amerikkalaiskäyttäjät vaativat tietää, mitä Romano oikein sanoi sensuroidussa vitsissään.

– Mikä se vitsi oli, Ray Romano! Eräs uteli.

– Kuvitelkaa palkintogaala, jossa Ray Romanoa sensuroidaan enemmän kuin Chris Rockia, eräs vitsaili.

– Ray Romano sanoi ”fuck” suorassa televisiolähetyksessä. Hän on sankarini, hehkutti kolmas.

– Teille, jotka ihmettelette, mitä Ray Romano sanoi: hän totesi ”get the fuck out of my chair”, yksi Twitter-käyttäjistä kiirehti kertomaan.

Ray Romano ja Sandra Oh jakoivat parhaan maskeeraus- ja hiusmuotoilun Oscarin.

Sensuuri iski Oscar-gaalaan ensimmäisen kerran vuonna 2004. Tuolloin lähetystä edelleen televisioiva ABC-kanava päätti näyttää suoraa lähetystä viiden sekunnin viiveellä, jotta ei-toivotut kommentit ja lausahdukset saataisiin helposti sensuroitua pois suorasta gaalalähetyksestä.

Kuten tänä vuonnakin saatiin huomata, ei ABC:n toivoma sensuuri kuitenkaan yllä aivan kaikkialle. Suomen lisäksi sensuroimaton versio Romanon puheesta nähtiin nimittäin ainakin Australiassa.