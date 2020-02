Brad Pitt kiitti lapsiaan Oscar-puheessaan: ”Palvon teitä”

Brad Pitt kiitti lapsiaan saatuaan Oscar-palkinnon parhaasta miessivuosasta.

Oscar-gaalan ensimmäinen palkinto meni odotetusti näyttelijä Brad Pittille ohjaaja Quentin Tarantinon elokuvasta Once Upon a Time in Hollywood. Pitt palkittiin parhaasta miessivuosasta.

Pitt piti Dolby-teatterille ja kotikatsomoille koskettavan puheen, jonka aikana hän kiitti useita tahoja elämänsä ensimmäisestä näyttelijänä saadusta Oscaristaan. Pitt kiitti elokuvassa pääosaa näytellyttä Leonardo DiCapriota ja ohjaaja Quentin Tarantinoa.

Pitt sai odotetusti parhaan miessivuosan palkinnon.

Kauneimmat kiitokset Pitt lähetti kuitenkin lapsilleen. Pittillä on kuusi lasta ex-vaimonsa Angelina Jolien kanssa.

– Te tuotte värit kaikkeen, mitä teen, Pitt totesi täydestä sydämestään.

– Palvon teitä, hän lisäsi.

Pitt ja Jolie olivat yhdessä 12 vuoden ajan. Liitto päättyi eroon 2016.

Angelina Jolie ja Brad Pitti lastensa Maddoxin ja Zaharan kanssa vuonna 2014.

Joliella oli jo ennen Pittiä kaksi adoptiolasta, vuonna 2001 syntynyt Maddox ja vuonna 2005 Zahara. Kun pari alkoi seurustella, Pittistä tuli lasten adoptioisä ja lasten sukunimeksi tuli Jolie-Pitt. Jolie ja Pitt saivat ensimmäisen biologisen lapsensa 2006, kun tytär Shiloh Nouvel Jolie-Pitt syntyi. Neljäs lapsi, poika Pax Thien Jolie-Pitt, adoptoitiin 2007. Heinäkuussa 2008 Jolie synnytti kaksoset, pojan nimeltä Knox Leon Jolie-Pitt ja tyttären nimeltä Vivienne Marcheline Jolie-Pitt.

Angelina Jolie poseerasi lastensa kanssa Pahatar-elokuvan ensi-illassa. Kuvassa Knox Leon, Zahara, Pax Thien, Angelina Jolie, Vivienne Marcheline ja Shiloh Nouvel.

Eron jälkeen Pitt on puhunut julkisuudessa varsin vähän lapsistaan. Jolien ja Pittin ero oli varsin myrskyisä, mutta välit lapsiin ovat tiettävästi pysyneet erittäin lämpiminä.

Oscar-gaalapuheessaan Pitt heitti myös piikittelevän viittauksen Yhdysvaltain päivänpolitiikkaan ja presidentti Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiin, joka päättyi viime viikolla.

– He kertoivat, että minulla on aikaa puhua 45 sekunnin ajan, mikä on 45 sekuntia enemmän kuin senaatti antoi John Boltonille.

– Ehkäpä Quentin tekee siitä elokuvan. Loppujen lopuksi aikuisilla on tapana tehdä asiat oikein.

Palkinnon hän omisti elokuvansa ohjaajalle Quentin Tarantinolle. Pitt näyttelee Once Upon a Time in Hollywoodissa Leonardo DiCaprion esittämän näyttelijän henkilökohtaista stunt-näyttelijää ja parasta ystävää. Elokuva sijoittuu 1960-luvun loppuun.

– Sinä olet alkuperäinen, ainutkertainen! Elokuva-ala olisi paljon kuivempi paikka ilman sinua, Pitt ylisti Tarantinoa.

Palkinto on Pittin ensimmäinen henkilökohtainen näyttelijä-Oscar. Aiemmin hän on saanut yhden Oscar-pystin, mutta sen hän sai elokuvan 12 Years a Slave (2013) tuottajana. Steve McQueenin ohjaama orjadraama voitti vuoden 2014 gaalassa parhaan elokuvan Oscar-palkinnon.