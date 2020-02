Heitä muistettiin Oscar-gaalassa: Kobe Bryant, Kirk Douglas, Doris Day... – koskettava esitys sai ristiriitaisen vastaanoton

Menehtyneitä viihdemaailman tähtiä muisteltiin perinteiseen tapaan Oscar-gaalassa. Musiikista vastasi laulaja Billie Eilish.

Oscar-palkintoja jaetaan parhaillaan Yhdysvalloissa. Elokuvamaailman palkintojen jakamisen ohella yksi Oscar-illan perinteisimpiä ohjelmanumeroita on In Memoriam -osio, jossa muistetaan edellisvuoden aikana edesmenneitä viihdemaailman tähtiä.

Tämä vuosi ei ollut poikkeus. Tällä kertaa kunnian säestää esityksellään koskettavaa muistonumeroa sai poptähti Billie Eilish, 18. Eilish esitti Oscar-gaalassa oman versionsa The Beatlesin tunnetuksi tekemästä Yesterday-kappaleesta.

Tällä kertaa Oscar-gaalassa muistettiin muun muassa hiljattain helikopterionnettomuudessa menehtynyttä koripalloilija Kobe Bryantia, Monty Python -tähti Terry Jonesia, näyttelijä Peter Fondaa, Hollywood-legenda Kirk Douglasia, näyttelijä Rip Tornia, ohjaaja John Singletonia, näyttelijä Robert Forsteria, Blade Runner -tähti Rutger Haueria, Danny Aielloa sekä näyttelijä Doris Dayta.

Koripallotähti Kobe Bryantia muistettiin Oscar-gaalassa. Hän menehtyi hiljattaen traagisessa helikopterionnettomuudessa.

Kirk Doulgas menehtyi hiljattain 103-vuotiaana.

Musiikkimaailman kirkkaimpiin tähtiin lukeutuvan Eilishin koskettava esitys sai Oscar-gaalan katsojilta pääosin ihastuneen vastaanoton. Muun muassa viestipalvelu Twitterissä kehuttiin esitystä vuolaasti.

– En ikinä pääse yli tästä kauniista ja koskettavasta esityksestä. Kukaan ei voi kiistää hänen lahjakkuuttaan, eräs hehkutti.

– Billie Eilish esitti juuri yhden kaikkien aikojen lempikappaleistani Oscar-gaalassa, iloitsi toinen.

– Voisimmeko puhua hetken siitä, kuinka mahtava Billie Eilish oli Oscareissa, kolmas komppasi.

Ylistäviä kommentteja kirjoittaneiden joukkoon mahtui kuitenkin myös muutama, joihin Eilishin esitys ei tehnyt yhtä suurta vaikutusta.

– Miksi valitsitte lapsen laulamaan näin ikonista kappaletta? Eräs Twitter-käyttäjä ihmetteli.

– Olen pahoillani, Twitter. Tiedän, että rakastatte häntä. Mutta Billie Eilish vaikuttaa siltä, että hänellä on asenneongelma, tuomitsi toinen.

18-vuotias Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, taiteilijanimeltään Billie Eilish, on noussut viimeisten kolmen vuoden aikana yhdeksi maailman suosituimmista laulajista. Hiljattain hänen kerrottiin vastaavan myös tulevan James Bond -elokuvan tunnussävelmän esittämisestä, säveltämisestä sekä sanoittamisesta.

Billie Eilishin esitys Oscar-gaalassa sai sosiaalisessa mediassa ristiriitaisen vastaanoton.

Los Angelesilainen supertähti Eilish julkaisi 13-vuotiaana ensimmäisen kappaleensa Ocean Eyes marraskuussa 2015. Kappale nousi hitiksi yhdessä yössä ja tällä hetkellä Eilishin esikoissinglellä on musiikkipalvelu Spotifyssa yli 22 miljoonaa kuuntelukertaa.

Billie Eilish on julkaisut kolmivuotisella urallaan useamman sinkun sekä EP:n. Huhtikuussa 2019 julkaistu, laulajan ensimmäinen täyspitkä albumi When We All Fall Asleep, Where Do We Go? singahti välittömästi kuunnelluimpien albumeiden listoille ympäri maailman. Albumilta löytyvät muun muassa hitit Bury A Friend sekä Bad Guy.