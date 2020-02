Leonardo DiCaprio, 45, toi tyttöystävänsä julkisuuteen Oscar-gaalassa: puolet nuorempi Camila on näyttävä mallikaunotar

Näyttelijäkonkari juhli Oscar-gaalassa 22-vuotiaan tyttöystävänsä kanssa.

Näyttelijä Leonardo DiCaprio on Oscar-gaalassa ehdolla parhaasta miespääosasta elokuvassa Once Upon a Time... in Hollywood, joten ei ihme, että 45-vuotias näyttelijätähti saapui gaalaan tyylikkäänä ja hyväntuulisena.

DiCapriolla saattoi olla monta syytä hymyyn, sillä ehdokkuuden lisäksi hänen käsipuolessaan edusti gaalassa ensimmäistä kertaa 22-vuotias tyttöystävä Camila Morrone.

Rakastavaiset eivät ole edustaneet kovin montaa kertaa yhdessä, vaikka ovatkin tapailleet toisiaan vuodesta 2017 lähtien. Suhde on pidetty tiukasti vakan alla, mutta Oscar-gaalassa he edustivat ensimmäistä kertaa isossa julkisessa tilaisuudessa yhdessä.

Leonardo DiCaprio ja Camila Morrone istuivat vierekkäin ja onnellisen näköisinä Oscar-gaalassa.

DiCaprio ja Morrone tallentuivat monta kertaa tv-kameroihin istuessaan onnellisen näköisinä gaalayleisössä.

Punaisella matolla kaksikko poseerasi erikseen, mutta säntäsivät istumaan toistensa viereen heti päästyään Dolby-teatteriin sisälle.

Camila Morrone on luonut nuoresta iästään huolimatta uraa niin mallina kuin näyttelijänäkin.

Morrone oli pukeutunut yksinkertaisen tyylikkääseen vaaleanpunaiseen iltapukuun, jota koristivat jalokiviliike Tiffanyn timantit. Morrone on ammatiltaan myöskin näyttelijä, ja teki läpimurtonsa elokuvassa Mickey and the Bear. Lisäksi hänet on nähty elokuvissa Death Wish sekä Never Goin’ Back.

22-vuotias kaunotar luo uraa myös mallina. Hän on tehnyt mainoskampanjoita isojen muotibrändien kuten Topshopin ja Desigualin kanssa.

Brad Pitt, Camila Morrone ja Leonardi DiCaprio jutustelivat Oscar-gaalassa.

Parin suhde on herättänyt runsaasti mielenkiintoa. Los Angeles Timesille viime vuonna antamassaan haastattelussa Morrone kertoi ymmärtävänsä, että ihmisiä kiinnostaa hänen suhteensa Hollywood-tähti DiCaprioon. Siitä huolimatta nainen toivoisi, että ihmiset puhuivat hänen urastaan, eivät hänen parisuhteestaan.

– Olisin varmasti itse yhtä utelias. Ymmärrän sen ja uskon, että vähitellen siitä aletaan puhua vähemmän, nainen totesi.

Leonardo DiCapriolla on ollut aina värikäs rakkauselämä.

DiCaprio on ollut valkokankailla 90-luvun alusta lähtien. Nykyään on yksi parhaiten palkattuja Hollywoodin miesnäyttelijöitä. Rakkauselämässään DiCaprio ei ole ollut aina yhtä menestynyt: hänellä on ollut julkisuudessa lukuisia eri tyttöystäviä, mutta kihloissa tai naimisissa tähti ei ole koskaan ollut. Miehellä ei ole myöskään lapsia.