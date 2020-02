Brad Pittin sinkkuelämä nousi puheenaiheeksi kesken Oscar-gaalan – uskalias kysymys poiki näyttelijältä paljonpuhuvan reaktion

Näyttelijä Brad Pittiltä udeltiin, päivittääkö hän kenties Tinder-profiiliinsa tiedon tuoreesta Oscar-palkinnostaan.

Näyttelijä Brad Pitt sai uransa ensimmäisen henkilökohtaisen Oscar-palkinnon Suomen aikaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä juhlitussa Oscar-gaalassa. Parhaan miessivuosan palkinnon Pittille toi rooli elokuvassa Once Upon a Time in Hollywood. Pitt on aiemmin palkittu gaalassa tuottajana.

Pitt saapui median eteen vain hetki palkitsemisensa jälkeen. Eräs toimittajista uskaltautui kysymään näyttelijältä, päivittääkö tämä kenties tiedon uudesta tunnustuksestaan myös Tinder-profiiliinsa. Kuullessaan spontaanin kysymyksen Pitt alkoi nauraa välittömästi.

– Mitä Tinder-profiilissasi tulee nyt lukemaan, haastattelija kysyi Pittiltä.

– Sinun täytyy mennä katsomaan, näyttelijä vastasi nauraen.

Rooli Quentin Tarantinon Once Upon a Time in Hollywoodissa on tuonut Pittille tämän gaalakauden aikana muitakin arvostettuja palkintoja. Mies vitsaili Tinder-profiilinsa päivittämisestä myös tammikuisessa SAG-gaalassa, jossa hän voitti niin ikään parhaan miessivuosan palkinnon.

– Täytyy päivittää tämä palkinto Tinder-profiiliini, Pitt totesi palkintopuheessaan.

Maailman tunnetuimpiin näyttelijöihin kuuluvan Pittin parisuhdetilanne on jälleen ollut tapetilla viime aikoina. Näyttelijä on kuitenkin pysytellyt toistaiseksi sinkkuna ja yksinhuoltajaisänä, mutta miehen rakkaushistoria on täynnä upeita kaunottaria. Vuonna 2016 Angelina Joliesta eronnut Pitt on viime aikoina yhdistetty julkisuudessa muun muassa ex-vaimoonsa, Frendit-tähti Jennifer Anistoniin.

Huhut Pittin ja Anistonin yhteenpalusta lähtivät lentoon, kun hyväntuulinen, toisiaan käsistä pitelevä kaksikko tallentui Golden Globe -gaalassa paparazzien kameroihin. Vaikka Pitt ja Aniston eivät itse ole ottaneet kantaa suhdehuhuihin, on lähipiiristä kerrottu, että ex-aviopari on pysytellyt vuosia ihan vain hyvinä ystävinä.

Pittin tänään voittama parhaan miessivuosan Oscar-palkinto on Pittin ensimmäinen henkilökohtainen näyttelijä-Oscar. Aiemmin hän on saanut yhden Oscar-pystin, mutta sen hän sai elokuvan 12 Years a Slave (2013) tuottajana. Steve McQueenin ohjaama orjadraama voitti vuoden 2014 gaalassa parhaan elokuvan Oscar-palkinnon.

Brad Pitt palkittiin parhaasta miessivuosasta. Palkinnon miehelle toi rooli elokuvassa Once Upon a Time in Hollywood.

Näyttelijänä Pitt on ollut Oscar-ehdokkaana yhteensä neljä kertaa. Ensimmäisen ehdokkuutensa hän sai tieteisjännärin 12 apinaa (1995) sivuroolista. Myöhemmät näyttelijäehdokkuudet ovat tulleet päärooleista draamassa Benjamin Buttonin ihmeellinen elämä (2008) sekä draamassa Moneyball (2011).