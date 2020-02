Hollywoodin karismaattiset miestähdet hurmasivat Oscar-gaalassa: äänestä illan kuningasta!

Oscar-gaalassa nähtiin tänä vuonna runsaasti mieskomeutta.

Oscar-palkinnot jaetaan tänä vuonna 92. kerran Los Angelesin Dolby-teatterissa. Gaalassa huomio kiinnittyy arvostettujen palkintojen ohella myös pukuloistoon, sillä Hollywood-tähdet tulevat punaiselle matolle taatusti ykköset yllään.

Tänä vuonna gaalassa nähtiin runsaasti myös karismaattisia miestähtiä.

Katso upeat kuvat ja äänestä punaisen maton kuningasta jutun lopusta!

Tom Hanks.

Tom Hanks oli gaalassa ehdolla parhaasta miessivuosasta.

Brad Pitt.

Kyseisen palkinnon nappasi kuitenkin Brad Pitt. Kyseessä oli ensimmäinen Oscar, jonka Pitt saa työstään näyttelijänä.

Leonardo DiCaprio.

Pittin palkinto tuli elokuvasta Once Upon A Time... In Hollywood, jossa pääosaa näyttelee Leonardo DiCaprio.

Adam Driver.

Adam Driver nousi kaikkien tietoisuuteen elokuvasta Marriage Story, joka on ehdolla useassa kategoriassa.

Rami Malek.

Rami Malek edusti nyt gaalassa ilman ehdokkuuksia, mutta aiemmin hän on napannut muun muassa parhaan miespääosan Oscarin elokuvasta Bohemian Rhapsody.

Robert De Niro ja Al Pacino.

Robert De Niro ja Al Pacino esiintyivät molemmat elokuvassa The Irishman, joka nappasi myöskin runsaasti ehdokkuuksia.

Joaquin Phoenix.

Vaikka suurin osa miehistä luotti perinteiseen tummaan pukuun, nähtiin gaalassa myös todellista väriloistoa. Siitä pitivät huolen muun muassa ohjaaja Spike Lee, joka kunnioitti asullaan äskettäin helikopterionnettomuudessa traagisesti menehtynyttä koripallotähteä Kobe Bryantia. Violetti ja keltainen kuvastivat Bryantin joukkuetta Los Angeles Lakersia ja numero 24 miehen pelinumeroa.

Spike Lee.

Väriloistossa viihtyi myös näyttelijä Billy Porter, jonka kultaisissa ja punertavissa sävyissä leimunnut iltapuku ei jäänyt taatusti keneltäkään huomaamatta.

Billy Porter.

Kuka miestähdistä hurmasi gaalatyylillään? Äänestä suosikkiasi!