Tässä kaikki Oscar-palkitut tähän mennessä: korealaisyllättäjä nappasi jo käsikirjoituspystin

Kolmatta kertaa ehdolla ollut Laura Dern palkittiin parhaasta naissivuosasta.

Paras naissivuosa

Laura Dern – Marriage story

Paras miessivuosa

Brad Pitt - Once Upon A Time... in Hollywood

Paras sovitettu käsikirjoitus

Jojo Rabbit – Taika Waititi

Paras alkuperäiskäsikirjoitus

Parasite – Bong Joon Ho ja Han Jin Won

Toy Story 4:ssa tapaamme kaikki tutut leluhahmot Buzz Lightyearin johdolla.

Paras animaatioelokuva

Toy Story 4

Paras dokumenttielokuva

American Factory

Paras lyhyt dokumenttielokuva

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Paras lavastus

Once upon a Time... in Hollywood – Barbara Ling ja Nancy Haigh

Paras puvustus

Pikku naisia – Jacqueline Durran

Paras lyhyt animaatioelokuva

Hair Love

Paras lyhytelokuva

The Neighbors’ Window