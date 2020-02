Natalie Portmanin iltapuvusta paljastui kantaaottava yllätys

Näyttelijä Natalie Portman edusti elegantissa iltapuvussa, josta paljastui syvällinen sanoma.

Oscar-palkinnot jaetaan tänä vuonna 92. kerran. Los Angelesin Dolby-teatterissa nähtiin upeaa pukuloistoa ja todellista gaalakimallusta.

Kimalluksen ohella nähtiin myös kannanottoja. Näyttelijätähti Natalie Portman nimittäin lipui kameroiden eteen erittäin näyttävässä mustakultaisessa asussa, joka näytti ensi silmäyksellä tavalliselta iltapuvulta. Tarkemmalla vilkaisulla paljastui, että Portmanin elegantissa iltapuvussa oli kirjailtuna naisohjaajien nimiä.

Portmanin iltapuvun viitan liepeessä näkyi naisohjaajien nimiä.

Portmanin iltapukuun oli kirjailtu muun muassa Hustlers-elokuvan ohjaaja Lorene Scafaria, The Farewellin ohjaaja Lulu Wang ja Little Womanin ohjaaja Greta Gerwig. Kyseessä oli naisohjaajia, jotka olisivat Portmanin mukaan ansainneet saada ehdokkuuden Oscar-gaalassa.

Portman halusi korostaa sitä, että parhaan ohjaajan Oscar-palkinnosta kilpailee tänäkin vuonna vain miehiä.

– Halusin nostaa esille sellaisia naisia, joita ei huomioitu tänä vuonna heidän upeasta työstään huolimatta, Portman kommentoi punaisella matolla.

Parhaan ohjauksen Oscar-palkinnosta kilpailevat tänä vuonna Martin Scorsese (The Irishman), Todd Phillips (Joker), Sam Mendes (Taistelulähetit – 1917), Quentin Tarantino (Once Upon a Time... In Hollywood) ja Bong Joon Ho (Parasite).

Portmanin asu oli kantaaottava.

