Anna Nicole Smithin kuolemasta 13 vuotta: kaunottaren teinitytär Dannielynn viettää suojattua arkea kaukana Hollywoodista – tältä hän näyttää nyt

Anna Nicole Smith menehtyi 13 vuotta sitten yliannostukseen. Hänen tyttärensä Dannielynn oli vain viiden kuukauden ikäinen.

Myrskyisän elämän eläneen Anna Nicole Smithin kuolemasta tuli eilen lauantaina kuluneeksi 13 vuotta. Traagisen kohtalon kokenut kohukaunotar menehtyi reseptilääkkeiden yliannostukseen vain 39-vuotiaana.

Smithin tytär Dannielynn oli tuolloin vain viiden kuukauden ikäinen. Isä Larry Birkhead on pitänyt tyttärensä poissa parrasvaloista ja pyrkinyt tarjoamaan nyt 13-vuotiaalle tytölle mahdollisimman normaalin lapsuuden.

Larry Birkhead ja Dannielynn Birkhead kuvattuna 2019.

Perhe asuu Kentuckyssa yli 900 neliön talossa. E! News -sivusto kertoo Dannielynnin elävän aivan tuikitavallista arkea, vaikka nuorta tyttöä onkin kosiskeltu jo vuosikausia mallintöihin.

Amerikkalaissivuston mukaan Dannielynnilla on lemmikkilisko ja hän harrastaa viulunsoittoa. Tyttö viettää isänsä mielestä aivan liian paljon aikaa puhelimellaan ja se onkin parivaljakon suurin kiistakapula.

– Isä, miksi minulla ei voi olla omaa YouTube -kanavaa? Dannielynnin kerrotaan harmitelleen isälleen.

Birkhead on kuitenkin yrittänyt selittää tyttärelleen, että tunnetun mallin tyttärenä hän ei voi tehdä ihan samoja asioita kuin muut samanikäiset lapset.

– Minun täytyy varoittaa häntä, että vaikka kaverillasi onkin oma YouTube, niin on ihan eri asia jos sinulla olisi. Ihmiset tietävät kuka olet, Birkhead on todennut US Weeklylle.

Larry Birkhead ei ole kaunistellut Anna Nicole Smithin elämää tyttärelleen, vaan toivoo Dannielynnin tekevän parempia valintoja elämässään. –Olen sanonut hänelle suoraan, että äitisi teki asioita, joista toivon hänen ottavan opiksi, Larry Birkhead on todennut.

Joka vuosi äidin kuolinpäivän lähestyessä he matkustavat Bahamalle vierailemaan Smithin haudalla.

– Ihmiset yrittävät aina bongata meidät hänen haudaltaan, Birkhead sanoo E! Newsille.

Hän sanoo sivustolle, että Smithin kuolinpäivänä hän ja Dannielynn muistelevat kaunottaren elämää ja Birkhead kertoo tyttärelleen tarinoita äidistään.

– En halua päivän olevan hirvittävän raskas. Siksi saatamme ostaa kakun ja kertoa tarinoita. Meillä kotona jokainen päivä on Annan päivä. Puhumme hänestä jatkuvasti ja muistelemme häntä, Birkhead sanoo.

–Oliko Anna Nicole villi? Totta kai, mutta hän oli myös hieno nainen ja mahtava äiti, Birkhead on korostanut.

Birkhead on todennut haastatteluissa, ettei ikimaailmassa voisi kuvitella heidän asuvan Los Angelesissa. Hän kertoi viime vuonna US Weekly -lehdelle, että julkkisten lapset ovat Los Angelesissa jatkuvassa valokeilassa, eikä hän halunnut samaa tyttärelleen.

– Elämä on ollut hienoa ja rauhallista. Se on antanut Dannielynnillä hyvän perustan elämälle, hän kehuu Kentuckya asuinpaikkana.

Anna Nicole ponnahti tähdeksi poseerattuaan Guessin mainoksissa ja miestenlehti Playboyssa.

Isä ja tytär pelaavat yhdessä videopelejä ja Birkhead sanoo E! Newsille olevansa tyytyväinen, että tyttö harrastaa partiota.

– Dannielynn on hieno tyttö, hän sanoo.

Good Morning America kertoo, että Smithin ja Birkheadin romanssista on tehnty dokumentti. Larry Birkheadin mukaan se sisältää runsaasti materiaalia, jota ei olla aikaisemmin julkisuudessa nähty. Smith piti hänen ja Birkheadin suhteen visusti salassa julkisuudelta ja niinpä monille tuli yllätyksenä, että valokuvaaja on hänen tyttärensä isä.

Birkhead on yksinhuoltajaisä, eikä hän ole toistaiseksi löytänyt rinnalleen sitä oikeaa. Hän on myöntänyt haastatteluissa, että Dannielynn on välillä kaivannut kovasti äitihahmoa elämäänsä. –Hän saattaa sanoa kavereidensa äidille, että haluatko olla kunniaäitini tai adoptoida minut, Birkhead totesi Peoplelle 2018.

Birkhead sanoo Good Morning Americalle, että Dannielynn on nähnyt pätkiä dokumentista ja pitänyt osaa näkemästään kiusallisena.

– Hän tuli katsomaan kun dokumenttia editoitiin ja yhdessä pätkässä Anna suuteli minua. Dannielynn sanoi, että ”miten noloa, isä. Sammuta video”.

Tytön isyydestä tapeltiin oikeudessa

Dannielynn joutui heti synnyttyään keskelle valtavaa julkisuusmylläkkää. Syntymätodistuksessa Dannielynnin isäksi merkittiin Anna Nicole Smithin asianajaja Howard K. Stern, mutta muut kaunottaren rakastajat olivat epäileväisiä miehen isyydestä.

Anna Nicole Smithin kanssa noin kahden vuoden ajan seurustellut valokuvaaja Larry Birkhead oli varma, että Dannielynn oli hänen tyttärensä ja vaati isyystestiä.

Myös Smithin henkivartija Alexander Denk ja Zsa Zsa Gaborin aviomies Frédéric Prinz von Anhalt olivat isäehdokkaita.

Anna Nicole Smith kuvattuna asianajajansa Howard K. Sternin kanssa vuonna 2002.

Viikkojen kiistelyn jälkeen isyystesti osoitti, että Larry Birkhead oli tytön isä.

Birkhead sanoo E! Newsille hänellä ja Howard K. Sternillä olevan nykyään hyvät välit ja Stern pitää yhteyttä Dannielynniin.

– Hän antaa meille neuvoja. Joidenkin mielestä se voi olla outoa, mutta hän on hyvä ystävä ja hän on ollut tärkeä tuki meille, Birkhead sanoo sivustolle.

Isän mukaan Dannielynn tietää kuinka hänen äitinsä kuoli. Hän on kuitenkin muistuttanut tyttöä, että aivan kaikkia huhuja Anna Nicole Smithistä ei kannata uskoa. –Saatamme nähdä kaupassa Annan jonkun lehden kannessa. Puhumme asiasta ja olen sanonut, että näitä juttuja tulee vastaan ja kaikkea ei kannata uskoa, hän on sanonut.

Larry Birkhead on pysytellyt sinkkuna Anna Nicole Smithin kuoleman jälkeen. Hän on sanonut käyvänsä treffeille, mutta sitä oikeaa ei vielä ole löytynyt.

– Dannielynn on yrittänyt saattaa minua yhteen naisten kanssa, hän on nauranut haastatteluissa.