Ilmastonmuutoksesta kertova albumi aiheutti närkästystä jo 10 vuotta sitten – nyt Stam1nan ”Hyrde” taiteili aiheesta kirjan

Stam1na-yhtyeen Antti Hyyrynen julkaisee ensimmäisen kirjan muotoon muovaillun teoksensa. Loikkaus rokkitähdestä kirjailijaksi oli enemmänkin vain siirto työpisteeltä toiselle.

– En malta odottaa, että mitä ihmiset, jotka työkseen lukevat kirjoja, tästä sanovat, laulaja, kitaristi ja kirjailija Antti Hyyrynen hymisee ja hypistelee käsissään uunituoretta ensimmäistä painosta kirjastaan.

– Sain tämän käsiini vasta tänä aamuna, ja nyt mietin vain, että tulipas siitä sittenkin paksu.

Hypisteltävä teos on nimeltään Viimeinen Atlantis, ja kuten nimeään kantava Stam1nan-yhtyeen 10 vuotta sitten ilmestynyt albumi, teos on viiltävä, kokonainen, ahdistava ja kaoottinen.

Yhtyeen faneille riittää useita herkkupaloja, ja levykokonaisuuksista tuttu elementtien kierrätys ilahduttaa lukijaa, kun tekstiä ahmii eteenpäin. Musiikin lisäksi sivuilta kaikuu Hyyrysen innostus scifi- ja fantasiakirjallisuuteen, sillä vangitsevuudessaan tunnelma hipoo suomalaisen spekulatiivisen fiktion huippuhetkiä.

Teos loppuu tavalla, joka tuo mieleen yhtyeen kappaleissa kuullut epätoivon karjaisuista kuolonkorinaksi etenevät huutomelodiat.

Aivan näin epätoivoinen ei luovuuden monityöläisen maailmankuva ole. Vielä.

– Uskon, että ihmisen tarina loppuu, vaikka maailma ei tietenkään lopu. Ellei ihmiset keksi jotain tekniikkaa jatkaa tarinaansa tämän Telluksen ulkopuolella.

Hyyrynen sai teoksensa käsiinsä vasta tammikuussa. – Tästä tuli yllättävän paksu, mies hämmästelee.

Hyyrynen tunnetaan vielä toistaiseksi parhaiten Stam1na-yhtyeen keulasta.

Mutta nyt Stam1nan ”Hyrde” on Antti Hyyrynen, kirjailija. Itse hän ei näe työssään erillisiä rooleja.

– Olen medianomi, mulla ei ole muusikon koulutusta. Musiikin lisäksi teen videoita ja musiikkivideoita, ja nyt tässä on tämä kirja. Kaikki limittyvät yhteen yhteiseksi kulttuurityön teoksi. Sen vuoksi en näe, että olisin nyt mitenkään esikoiskirjailija.

Stam1nan Viimeinen Atlantis -levy oli 10 vuotta sitten rajoja rikkova tapaus. Levyä edelsi massiivinen markkinointikampanja, jossa ahnaalle yleisölle paljastettiin arvoituksia pala kerrallaan sarjakuvan muodossa. Fanilaumat metsästivät markettien ilmoitustauluilta koordinaatteja ennen kuin geokätköilystä oltiin kuultukaan. Levy itsessään oli hiottu yhteiseksi kokonaisuudeksi niin visuaalisen maailman, sanoitusten kuin sävellystenkin kautta.

Stam1na Emma-gaalassa vuonna 2011, yhtye nappasi vuodelta 2010 parhaan yhtyeen Emma-patsaan sekä Viimeinen Atlantis kahmi myös parhaan rock-levyn Emman.

Tämän vuoksi onkin jopa tietyllä tapaa odotettua, että kokonaisuus täydentyy juhlavuonna kirjalla.

– Ajatus kirjaan lähti noin pari vuotta sitten. Mietin jossain vaiheessa jopa, että voiko sille kuitenkaan laittaa nimeksi Viimeistä Atlantista, vai pitäisikö valita jokin muu nimi. Mutta tämä on nyt niin vahva kokonaisuus, että kyllä se oli pakko olla Viimeinen Atlantis.

Kirjan kirjoittaminen vei lopulta vuoden verran. Samaan aikaan yhtye kiersi tiiviisti niin Suomessa, kuin ulkomailla ja kynästä syntyi silti myös sävellyksiä Stam1nan seuraavalle levylle.

– Sehän se oli varsinainen prosessi, mies naurahtaa.

Kirjoittamista auttoi vanha kirjailijoiden taktiikka: Vetäytyminen. Suuntana ei kuitenkaan ollut korpimökki Kainuussa, vaan kirjan oikeat tapahtumapaikat joissa Hyyrynen vieraili, hotelleissa ja motelleissa yöpyen ja kirjoittaen.

Kirjassa päähenkilö, virolaissuomalainen Tobeas Seinur nähdään Japanin ja Espanjan lisäksi muun muassa Islannissa, Portugalissa ja Ranskassa. Sekä Oulussa, sillä henkilö on kirjoitettu syntymään Ouluun. Tähän on piilotettu pala taiteilijaa itseään, sillä Hyyrynen on syntynyt Oulun Keskussairaalassa.

Stam1na Provinssirockissa 2017.

Viimeinen Atlantis -levyä on kuvailtu yhtyeen ehjimmäksi ja useiden kriitikoiden mielestä myös parhaimmaksi albumiksi. Se ei kuitenkaan herättänyt ilmestyessään pelkkää ihastusta, sillä etenkin levyn sanoituksissa otetaan hyvin vahvasti kantaa ilmastonmuutokseen ja luonnonsuojeluun, aiheisiin jotka eivät olleet valtaosan puheenaiheita vielä 10 vuotta sitten.

– Kyllähän siitä hevipuritanistit laittoivat palautetta, että mitä te tämmöistä paskaa. Mutta senkin voi ottaa positiivisen kautta, että ainakin he ovat lukeneet lyriikat, kun niistä osasivat suuttua. Ja moshpittiin voi tulla pyörimään, vaikka ei laulaisikaan mukana.

Hyyrynen muistelee, että sai levyn lyriikoita kirjoittaessaan inspiraatiota uutisotsikoista ja Tiede-lehdestä.

Maailma Viimeinen Atlantis -kirjan tullessa on kuitenkin erilainen ja aivan yksi yhteen kirja ei levyn kanssa mene. Vahvana kaikuu myös yhtyeen vuonna 2016 ilmestynyt Elokuutio-albumi.

– Tässä kymmenessä vuodessa ovat esimerkiksi teknologia ja keinoäly menneet eteenpäin niin harppauksilla, että halusin niitä elementtejä ja etenkin Elokuutiota tuoda tähän mukaan.

Hän kuitenkin huomauttaa, että tämä on Antti Hyyrysen kirja, ei Stam1na-kirja. Ja että hän halusi tehdä kirjan, jonka voi lukea vaikka ei olisi kuunnellut yhtään yhtyeen biisiä. Mutta yhtyeen superfaneille, joita Suomi ja maailma ovat pullollaan, kirja antaa riemastuttavia oivaltamisen hetkiä.

– Tarkoituksella olen sinne kyllä pikkuherkkuja jättänyt löydettäväksi, ja jossain kohdissa pystyin ehkä tarkemmin avaamaan tiettyjä kohtia lyriikoissa.

Yhtye tuo musiikin kanssa luovaa työtä tekevälle turvaa, kirjailijana Antti Hyyrynen myöntää seisovansa yksin. Kritiikki ei luovuuden moniottelijaa kuitenkaan pelota.