Kommentti: Oscar-ehdokkaat käsittelevät kansanmurhaa ja maailmansotia – viekö historiallisen voiton kuitenkin kertomus köyhän perheen pyrkimyksestä vaurauteen?

Muun muassa Taistelulähetit – 1917 (vasemmalla), Once Upon a Time... in Hollywood (oik. ylhäällä) ja Parasite kisaavat parhaan elokuvan Oscarista.

Parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaat kertovat rajuja tarinoita, joita pehmentää lempeys ja nostalgia, pohtii elokuvakriitikko Taneli Topelius.

Parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaista voi vuosittain päätellä, missä Hollywood kulloinkin menee.

Sieltä käsin maailman täytyy näyttää nyt erityisen levottomalta, sillä amerikkalaisen elokuva-alan tänä talvena tarjoamana lääkkeenä on kertoa rajuista tapahtumista historiallisen etäännytyksen ja pehmeän nostalgian keinoin.

Parasite kertoo köyhästä perheestä, joka soluttautuu rikkaan perheen palvelijoiksi.

Parhaan elokuvan Oscar-ehdokkaita on tänä vuonna yhdeksän. Kuvaavaa on, että joukon rajuimmat kaksi elokuvaa, Joker ja Parasite, kertovat niinkin arkisista asioista kuin stand up -koomikon romahduksesta ja köyhän perheen pyrkyryydestä vaurauksiin.

Muut ehdokkaat käsittelevät muun muassa maailmansotia ja kansanmurhaa (Taistelulähetit – 1917 ja Jojo Rabbit), järjestäytynyttä rikollisuutta (The Irishman) sekä sarjamurhaajan päätymistä 1960-luvun lopun Hollywood-paratiisiin (Once Upon a Time... in Hollywood).

The Irishman on eeppinen gangsteridraama lojaaliudesta. Pääosissa ovat Joe Pesci ja Robert De Niro.

Kaikissa niissä voimakkaiden aiheiden kuristusotetta pehmentää kuitenkin tarinoiden ympärille rakennettu erityinen näkökulma: lempeä katse kuhunkin aikakauteen.

Menneisyyttä kohti tähyävät myös 1960-luvulle sijoittuva sankaritarina legendaarisiin kilpa-ajoihin osallistuvista amerikkalaisista (Le Mans 66 – Täydellä teholla) sekä uusi tulkinta 1860-luvulle sijoittuvasta rakastetusta tyttökirjaklassikosta (Pikku naisia).

Le Mans 66 – täydellä teholla on tositarina kilpa-ajoista. Kuskeina nähdään Matt Damon ja Christian Bale.

Pikku naisia sovittaa uudestaan tutun tyttökirjaklassikon. Pääosissa Emma Watson, Saoirse Ronan, Florence Pugh ja Eliza Scanlen.

Ainoa nykypäivän arjessa tapahtuva elokuva ehdokkaiden joukossa on draama, jonka aiheena on hyvä avioero (Marriage Story).

Siinäkin siis raastava elämänvaihe nähdään suhteellisen onnellisesta näkökulmasta, jossa eron kumpikin osapuoli, perheen isä ja äiti, yrittävät viimeiseen asti kunnioittaa toistaan ja luottaa toisensa harkintakykyyn.

Marriage Story on kuvaus perheen hajoamisesta avioeroprosessin aikana. Pääosissa Scarlett Johansson ja Adam Driver.

Sattumaa tai ei, Yhdysvaltain elokuva-akatemian äänestäjät ovat nostaneet viime vuoden parhaiksi siis elokuvia, jotka pyrkivät näkemään vaikeatkin historian aikakaudet ja ihmiskunnan pahimmatkin teot niissä piilevien toivonjyvien kautta.

Jojo Rabbit on perhekuvaus natsi-Saksasta. Pääosissa ovat Roman Griffin Davis, Taika Waititi ja Scarlett Johansson.

Hurjimmillaan tämä ymmärtävä ajattelutapa näkyy uusiseelantilaisen Taika Waititin ohjaamassa Jojo Rabbitissä, jonka päähenkilö on varhaiskypsä Jojo-poika, natsiaatteen järkkymätön puolustaja.

Satiirisen elokuvan idea on ylevä: pikkupojan näkökulmasta Adolf Hitlerkin on kuin mielikuvitusolento, jonka hirvittävimmät ajatukset juutalaisten ihmisarvon kieltämisestä ja juutalaisvainojen oikeutuksesta rinnastuvat lasten maailman älyttömimpiin ja suhteettomimpiin satuihin.

Waititin elokuvan heikkous on silti sen äärimmäinen lempeys. Kun tarinan päälle valutetaan tarpeeksi sentimentaalista tunnesiirappia, jopa elokuvan hätkähdyttäviksi tarkoitetut hetket ja natsien hirmuteot alkavat näyttää jokseenkin normaaleilta – mikä ei liene ollut tarkoitus.

Taistelulähetit – 1917 näyttää ensimmäisen maailmansodan lähetin (George MacKay) silmin.

Ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuva Taistelulähetit – 1917 -elokuva ansaitsee paikkansa jo poikkeuksellisen toteutuksensa ansiosta.

Elokuva näyttää siltä kuin se olisi kuvattu yhdellä yhtäjaksoisella otoksella: kamera ei jätä päähenkilöitään, tärkeää viestiä rintaman yli lähetettyjä nuoria sotilaita, hetkeksikään.

Efekti on tuttu konsolimaailman räiskintäpeleistä, mutta ohjaaja Sam Mendesin käsissä korostuvat ihmistä suuremman sodan tunteet.

” Oscar-ehdokkaiksi on nostettu elokuvia, jotka pyrkivät näkemään pahimmatkin teot toivonjyvien kautta.

Lähetit Schofield (George MacKey) ja Blake (Dean­-Charles Chapman) ovat meidän sijaisiamme menneessä ajassa ja menneessä maailmassa, jonka lähtökohtaista arvaamattomuutta pehmentää jatkuva tietoisuus elokuvan tavallisesta poikkeavasta kerrontakeinosta.

Taistelulähetit on komeaa tarinankerrontaa, jota on vaikea katsoa ihailematta itse toteutusta. Vaikka Mendes kuvaa ensimmäisen maailmansodan kauhuja, elokuvan kuva niistä näyttää viimeiseen asti harkitulta ja tyylitellyltä. Se laimentaa tarinan tehoa.

Once Upon a Time... in Hollywood katsoo 1960-luvulle, pääosissaan Brad Pitt ja Leonardo DiCaprio.

Puhtainta nostalgiaa parhaan elokuvan ehdokkaiden joukossa puhkuu Quentin Tarantinon elokuva Once Upon a Time... in Hollywood. Siinä elokuvankaupungin vanha aika (suurten studioiden kausi) törmää uuteen aikaan (television kausi) näyttelijän (Leonardo DiCaprio) ja hänen henkilökohtaisen sijaisnäyttelijänsä (Brad Pitt) näkökulmasta.

Lajityyppejä pitkin elokuvaa sekoittelemalla Tarantino pystyy vaihtamaan tarinan moodin lopulta jopa toiveikkaaseen fantasiaan, jossa 1960-luvun hippiaikakauden, rakkauden ja onnen aikakauden, ei koskaan tarvitse päättyä.

Joker-elokuva seuraa stand up -koomikon (Joaquin Phoenix) mielen hajoamista.

Vastalääkkeenä tälle pehmeydelle toimii Todd Phillipsin ohjaama synkkä henkilötarina Joker, joka sijoittuu vuoteen 1981 mutta kertoo ajattomasta pahoinvoinnista.

Joaquin Phoenixin rooli tuhoavaan maniaan vähitellen vajoavana aloittelevana stand up -koomikkona on synkkä rinnastus maailmasta, jossa kukaan ei pidä enää huolta lähimmäisestään ja jokainen joutuu pärjäämään omillaan – tarvittaessa aseella omaa mielentilaansa puolustaen.

Tässä joukossa eteläkorealainen Parasite näyttää entistäkin rehellisemmältä: sen päähenkilöt tekevät tietoista matkaa kohti parempia oloja keinoista välittämättä.

Vaikka nuo keinot ovat kyseenalaiset, he sentään tietävät olevansa huijareita, ja se tekee heidän suunnitelmallisesta julmuudestaan entistäkin vaikuttavampaa.

