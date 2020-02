Täydelliset naiset -sarjastakin tuttu näyttelijä Orson Bean, 91, kuoli auto-onnettomuudessa

Bean jäi auton alle Los Angelesissa.

Näyttelijä Orson Bean, 91, on kuollut. Yhdysvaltalainen menehtyi jäätyään auton alle Los Angelesissa perjantai-iltana.

Bean oli kaatunut auton töytäistyä häntä, jonka jälkeen toinen auto osui häneen kohtalokkain seurauksin. Asiasta kertoo muun muassa CNN.

Pitkän näyttelijäuran tehnyt Bean muistetaan muun muassa suosikkisarjasta Täydelliset naiset, jossa hän esitti Roy Benderiä.

Bean näytteli lukuisissa elokuvissa useiden eri vuosikymmenten aikana, muun muassa Erään murhan anatomiassa (1959). Lisäksi hän oli vakiojäsen mm. television suosikkiohjelmissa The Tonight Show ja To Tell the Truth.

Bean jatkoi näyttelemistä aina viimeisiin vuosiinsa asti.

Hän oli viimeksi naimissa niin ikään näyttelijä Alley Millsin, 68, kanssa. Pari vihittiin vuonna 1993.