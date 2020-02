Lauri Tähkä pokkasi kolme Emma-patsasta – artistin poistuessa lavalta nähtiin harvinainen ele, joka ei välittynyt tv:n katsojille

Lauri Tähkä voitti lauantaina järjestetyssä Emma-gaalassa kolme palkintoa. Kyseiset palkinnot olivat Tähkän ensimmäiset laatuaan sooloartistina.

Lauri Tähkä sai lauantai-iltaisessa Emma-gaalassa uransa kolme ensimmäistä henkilökohtaista Emma-palkintoa. Tähkä palkittiin gaalassa vuoden iskelmä- ja vuoden miesartisti- kategorioissa, joiden lisäksi Tähkä oli myös yleisön valinta vuoden artistiksi.

Lauri Tähkä oli yksi illan eniten palkintoja kahmineista.

Tähkä oli palkinnoistaan silmin nähden liikuttunut ja innostunut. Kun hänen nimensä sanottiin palkintoja jaettaessa, yleisö alkoi hurrata villisti. Molemmilla kerroilla palkintojen jaon jälkeen tapahtui jotain sellaista, mitä tv-kamerat eivät kotisohville välittäneet. Nimittäin palkinnon vastaanottamisen jälkeen Tähkä kiiruhti yleisön joukkoon kiittämään fanejaan.

Lauri Tähkä kiiruhti yleisön luo tuulettamaan Emma-palkintojaan.

Tuore voittaja halaili Hartwall-areenalle saapuneita fanejaan innostuneena ja fanit olivat myös silmin nähden onnellisia artistin kohtaamisesta.

Fanit tervehtivät Lauri Tähkää innoissaan.

Kun Tähkä oli kiittänyt fanejaan, hän saapui takatiloihin median haastateltavaksi. Tähkä on tehnyt uraa soololaulajan yhdeksän vuoden ajan sen jälkeen, kun hän jätti taaksensa Lauri Tähkä ja Elonkerjuu -yhtyeen.

– Fiilis on ihan mahtava. Koska nämä ovat ensimmäiset henkilökohtaiset Emmani, tämä tuntuu hyvältä, Tähkä sanoi median haastattelussa.

Tähkä ei tahtonut pohtia sitä, miksei aiemmin ollut saanut sooloartistina Emma-pystiä.

– Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä oli eilen, nyt on tänään. Huomenna on taas uudet jutut.

Lauri Tähkä poseerasi kolmen Emma-patsaansa kanssa kuvaajille.

Laulaja kertoi panevansa palkinnot kotinsa parhaalle paikalle eli takan reunukselle. Hän kertoi olleensa liikuttunut, kun kuuli nimensä sanottavan palkintoa jaettaessa.

– Ajattelin, että kyllä näiden kaikkien kovien vuosien jälkeen olen ehkä ansainnutkin nämä palkinnot.

Tähkä ei suunnitellut juhlivansa palkintojaan sen villimmin.

– Kyllä minä lähden kohta Paattisille ja panen villasukat jalkaan ja menen nukkumaan, Tähkä kertoi.

Tähkä sanoi omistavansa myös Emma-palkintonsa uskolliselle yleisölleen.

– Yleisö on kannatellut minua aina paljon. Saan yleisöltä kymmeniätuhansia viestejä. Vaikka on välillä ollut köli pohjassa, niin yleisöni on aina ollut messissä, sellaista se elämä on, Tähkä sanoi fanejaan kehuen.