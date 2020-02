Emma-gaala oli yhtä JVG:n juhlaa – katso lista kaikista voittajista

JVG:n Jare ja VilleGalle olivat Emma-gaalan palkintokuninkaat.

Viime vuoden menestyneimpiä artisteja ja musiikkialan ammattilaisia palkittiin lauantaina Hartwall Arenalla järjestetyssä Emma-gaalassa.

Gaalan palkintorohmu oli JVG, joka pokkasi Emman kaiken kaikkiaan neljässä sarjassa – vuoden pop, vuoden yhtye, vuoden biisi, ja vuoden striimatuin kotimainen biisi.

Emma-gaala oli JVG:n juhlaa.

Muita useamman Emman saaneita artisteja olivat Lauri Tähkä (vuoden iskelmä, vuoden miessolisti ja vuoden artisti), sekä Jesse Markin (kriitikoiden valinta ja vuoden tulokas).

Jesse Markin vastaanotti Kriitikoiden valinta ja Vuoden tulokas -Emmat.

Lauri Tähkä palkittiin vuoden artistina, vuoden miessolistina ja vuoden iskelmä -Emmalla.

Näin Emmat jaettiin:

Vuoden pop

JVG - Rata/Raitti

Vuoden rock

Apulanta - Make Nu Metal Great Again

Vuoden metalli

Battle Beast - No More Hollywood Endings

Vuoden rap / R&B

Gettomasa - Diplomaatti

Vuoden elektroninen musiikki

Yotto - Is This Trance, I/Y (Lane 8), Nova

Vuoden jazz

Alexi Tuomarila Trio - Sphere

Vuoden iskelmä

Lauri Tähkä - Meidän tulevat päivät

Vuoden klassinen musiikki

Eriikka Maalismaa ja Emil Holmström: Schumann the Violin Sonatas

Vuoden etno

Pauanne - Pauanne

Vuoden lastenmusiikki

Robin Hund & Hans glada orkester - Ett album för äldre barn

Kriitikoiden valinta

Jesse Markin - Folk

Vuoden musiikkivideo

Onks se rakkautta - Pariisin kevät

Ohjaaja Juho Lähdesmäki

Tuotantoyhtiö: Juho Lähdesmäki & Juho Norokytö

Levy-yhtiö: Fullsteam Records

Vuoden live

Vesala

Vuoden tulokas

Jesse Markin - Folk

Vuoden tuottaja

Eppu Kosonen

Vuoden naissolisti

Ellinoora

Vuoden miessolisti

Lauri Tähkä

Vuoden yhtye

JVG

Vuoden biisi

Ikuinen vappu - JVG

Säv& san: DJPP (Perttu Mäkelä), Jare Brand, Ville Galle, Antti Kosonen

Kustantaja: Homma Etenee Music Oy, HMC Publishing

Levy-yhtiö: PME Records/Warner Music Finland

Vuoden albumi

Momentum 123 - Chisu

Yleisöäänestys: Vuoden artisti

Lauri Tähkä

Vuoden myydyin albumi

Billie Eilish - When we all fall asleep, where do we go

Vuoden striimatuin kotimainen biisi

Ikuinen vappu – JVG

Erikois Emma:

Pauli Hanhiniemi

Pave Maijanen

Seppo Matintalo

Kultainen Emma

Maija Kuusi

Vienti-Emma

Sunrise Avenue