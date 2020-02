Onko tässä Emma-gaalan erikoisin asu? Anna Puu purjehti punaiselle matolle hätkähdyttävässä metallipäähineessä

Anna Puu edusti Emma-gaalassa näyttävässä asukokonaisuudessa, joka oli peräisin naisen omasta vaatekaapista.

Maanantaina 38-vuotissyntymäpäiväänsä juhlinut Anna Puu saapui monien kollegoidensa tavoin viettämään lauantai-iltaansa Emma-gaalaan Helsingin Hartwall Areenalle. Näyttävään punaiseen asuun pukeutunut artisti vangitsi katseita punaisella matolla.

Voit katsoa Anna Puun haastattelun kokonaisuudessaan artikkelin alussa olevalta videolta.

Anna Puu kertoi koko omaperäisen asun olevan peräisin naisen omasta vaatekaapista. Annan gaalaeleganssiin kuuluivat punainen iltapuku, näyttävä pääkoriste sekä pitkä vaalea lettikampaus. Nainen itse kertoi saaneensa inspiraation tyyliinsä soturiprinsessoista.

– Mun vaatekaappi on sellainen Liisa Ihmemaassa kaninkolo. Sieltä löytyy kaikenlaista. Pidän muodista ja vaatteista, se on mulle sellainen loputon leikki, Anna kertoi Ilta-Sanomille.

Nainen itse ei kuitenkaan saapunut Emma-gaalaan ainoastaan vieraan roolissa, sillä myöhemmin tänä iltana Anna Puu kiipeää Helsingin Hartwall Areenalle yhdessä kollegansa Olavi Uusivirran kanssa. Kaksikko esittää gaalassa ensimmäistä kertaa uuden yhteiskappaleensa.

– Jännittää, koska meillä on tässä tällainen tanssikoreografia pätkä ja Olavi ei ole eläessään tehnyt tanssikoreografiaa, nainen kertoi tunnelmiaan Ilta-Sanomille.

Anna Puu on uransa aikana palkittu kahdella Emma-patsaalla. Vuoden 2019 Emma-gaalassa Anna Puu palkittiin parhaan naisartistina sekä parhaasta popalbumista. Palkinnon naiselle toi Nälkäinen sydän -albumi. Tänä vuonna Anna Puu ei ole ehdolla gaalassa lainkaan.

Maanantaina 38 vuotta täyttänyt Anna Puu julkaisi hiljattain omalla Instagram-tilillään kuvan, jossa hän pohti ikääntymistä ja uraansa.

– Oon tässä tuijotellut itseäni tovin peilistä ja miettinyt, että miltä se tuntuu. Vaikka tietoa, kokemusta ja viisautta tulee vuosi vuodelta lisää, niin silti sisimmässäni oon aina se utelias pikkutyttö (välillä uhmakas ja päämäärätietoinen, välillä epävarma ja överiherkkä), Anna kirjoitti.

– Oonkin päätynyt siihen, että uteliaisuus pitää ihmisen liikkeellä ja mielen sekä virkeenä että nuorena. Ja mitä fyysiseen olomuotoon tulee, niin painovoima tiettävästi voittaa lopulta meidät kaikki, mutta ei ilman taistelua, joten BRING IT ON 38, hän lisäsi.

Anna Puu konsertoi joulukuussa Helsingin Hartwall Arenalla ensimmäistä kertaa urallaan. Tällä hetkellä nainen nähdään myös televisiossa, sillä Anna Puu on yksi The Voice of Finladin yhdeksännen kauden tähtivalmentajista. Anna Puun lisäksi laulajia valmentavat Juha Tapio, Redrama, Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki.