Chewbacca-tähti Joonas Suotamon pituus laittoi parturin koetukselle – julkaisi tilanteesta hulvattoman kuvan: ”Kun on yli kaksimetrinen...”

Joonas Suotamon parturilla on oma kikkansa miehen hiusten leikkaamiseen.

Star Wars -elokuviin suomalaisverta tuonut Joonas Suotamo julkaisi Instagramissa koomisen kuvan, jossa hän istuu kylpyhuoneessa samalla kun hänen parturinsa leikkaa hänen hiuksiaan. Operaatio vaati hieman luovuutta, sillä Suotamo on yli kaksi metriä pitkä. Kuvassa parturi on noussut seisomaan pöydän päälle yltääkseen trimmaamaan miehen hiuksia.

– Kun on yli kaksimetrinen, täytyy hiusstylistin joskus keksiä luovia tapoja hiusten leikkaamiseen, mies kirjoittaa kuvatekstissä.

Näyttelijän julkaisema kuva sai faneilta huvittuneen vastaanoton.

– Nerokasta! eräs seuraajista kommentoi.

– Luulen, että hän on tyytyväinen, ettei sinulla ole niin paljon hiuksia kuin Chewiellä, toinen vitsailee.

– Kaveri hei, istu vaan suoraan lattialla, niin ongelma on helposti ratkaistu, kolmas heittää.

Joona Suotamo paljasti lokakuussa faneilleen yllätyksen. Hän kertoi Instagramissa, että hänen perheensä täydentyy keväällä pienellä tytöllä. Star Wars -tähti julkaisi tilillään kuvan, jossa hän poseerasi yhdessä puolisonsa Millan ja parin Aatos-pojan kanssa.

– Meillä on uutisia! Rummunpärinää. Aatos on innoissaan saadessaan ilmoittaa, että hänen pikkusiskonsa syntyy maaliskuussa 2020, Suotamo hehkutti kuvatekstissä.

Suomalaistähti kertoi perheen olevan äärimmäisen onnellinen ja odottavan innolla pienokaista.

Suotamon perhe asuu toistaiseksi Suomessa, vaikka näyttelijä onkin tehnyt paljon töitä ulkomailla. Hän tähdittää joulukuussa ensi-iltansa saanutta Star Wars: Episode IX – The Rice of Skywalker -elokuvaa. Hänet on nähty aiemmin jo kolmessa sarjan elokuvassa.