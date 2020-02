Naisen puhelimeen pärähti yllättäen peniskuva – nerokas vastaus sai miehen luikkimaan salamana pakoon

Jenn Tisdale ei jäänyt sanattomaksi, kun hänen puhelimeensa kilahti epätoivottu kuva.

Yhdysvaltalaisohjaaja Jenn Tisdale antoi epätoivottua kuvamateriaalia lähettäneelle miehelle opetuksen, joka tuskin hetkeen unohtuu.

Death Becomes Us -popkulttuurifestivaalissa ohjaajana työskentelevä Tisdale kertoi Twitterissä sunnuntaina, kuinka hänelle tuntematon mies lähetti naiselle täysin yllättäen Instagramissa dick picin eli suomalaisittain kuvan peniksestään.

Tisdale ei kuitenkaan jäätynyt häirintätilanteessa, vaan päätti antaa miehelle hieman miettimisen aihetta.

– Tänä aamuna sain Instagramissa pyytämättäni peniskuvan tuntemattomalta mieheltä. Sitä seurasi kaunis tarina kehittämästäni sovelluksesta, jota ei oikeasti ole olemassa, mutta jollainen pitäisi olla, Tisdale kirjoittaa jakamiensa kuvakaappauksien yhteydessä.

Ohjaaja jakoi twiittinsä yhteydessä neljä kuvakaappausta, jotka alkavat miehen lähettämästä peniskuvasta. Tisdale kuitenkin väittää, ettei hän näe kuvaa, sillä hänellä on käytössään ”kuvanestosovellus”.

– Se on todella hyödyllinen naisille. Sillä joskus surulliset miehet – siis kaikista surullisimmat miehet, joihin naiset eivät ikinä koske – yrittävät lähettää epäsopivia kuvia. Joten latasin sovelluksen, joka estää ne, Tisdale tarinoi.

Mies ei tiedä Tisdalen valehtelevan, joten yrittää heti selitellä, olevansa naisen kanssa samaa mieltä väittäen, että kuva olisi liittynyt hänen kertomaansa vitsiin.

– Olet oikeassa, he ovat eläimiä, mies komppaa Tisdalen tylytystä peniskuvia lähettävistä miehistä.

– Sovellusta kutsutaan Penisblokkaajaksi. Se on hauskaa, sillä niin sellaisille miehille käy oikeassa elämässä, Tisdale jatkaa vedätystä.

Mies jatkaa Tisdalen myötäilyä asiassa, vaikka on juuri itse lähettänyt naiselle kuvan peniksestään.

– Jos sovelluksen nimi on oikeasti tuo, sen kehittäjä ansaitsee Nobelin palkinnon. Se on nerokas, mies ylistää.

Tisdale ottaa vielä uuden askeleen huijauksessaan.

– Sovellus on myös hyvin intuitiivinen. Se lähettää kuvan ja profiilin suoraan paikalliselle poliisille. Sitten paikallisviranomaiset soittavat minulle ja pyytävät täyttämään rikosilmoituksen seksuaalisesta ahdistelusta, hän kuumottelee miestä.

– Miehiä on pidätetty sen jälkeen, kun he ovat lähettäneet minulle kuvia peniksistään. Se on villiä. Hah, yksi mies menetti työnsä ja vaimonsa. Teknologia on villiä, nainen päättää.

Tisdale paljasti kommenteissa, että mies lopulta vastasi hänelle tajuttuaan jutun juonen.

– En halunnut loukata sinua, mies kirjoitti.

– Kyllä halusit, Tisdale vastasi, minkä jälkeen hän kertoo miehen estäneen hänet sovelluksessa.

Julkaisu on kerännyt hetkessä yli 100 000 tykkäystä ja lähes 20 000 uudelleentwiittausta. Julkaisu kirvoitti myös lukuisia Tisdalen toimintaa ylistäviä kommentteja.

– Kuka lähettää dick picin täydessä päivänvalossa? Ihmiset yrittävät juoda kahvejaan, Tisdale heittää kommenteissa.

– Tämä on nerokasta.

– Tuhat miljoonaa kiitosta tästä!

– Aion käyttää tätä. Paljon olen velkaa?

– Rakastan sinua.

– Voimmeko tehdä tällaisen?

– Okei, miksi tällaista sovellusta ei vielä ole?