Supersuosittu tv-juontaja tuli kaapista 27 aviovuoden jälkeen: ”Vaimoni ja tytärteni tuella olen hyväksynyt, että olen homo”

Phillip Schofield kertoo asiasta Instagram-tilillään.

Britannian kiistattomasti tunnetuimpiin juontajakasvoihin kuuluva Phillip Schofield kertoo Instagram-tilillään olevansa homoseksuaali. Asiasta ovat kertoneet myös muun muassa BBC.

Holly Willoughbyn kanssa Britannian This Morning -aamuohjelmaa ITV:llä juontava Schofield on ollut naimisissa vaimonsa Stephanie Lowen kanssa lähes 27 vuotta ja parilla on kaksi aikuista tytärtä.

– Et koskaan tiedä, mitä jonkun toisen täydellisessä elämässä on meneillään, millaisten asioiden kanssa he kamppailevat tai miten he voivat – joten et myöskään tiedä, mikä on syönyt minua sisältäpäin viime vuosien ajan, Schofield aloittaa.

– Vaimoni ja tytärteni tuella olen päättänyt hyväksyä, että olen homo.

Schofield on ollut naimisissa vaimonsa kanssa 27 vuotta.

57-vuotias juontaja pohtii kirjoituksessaan, että maailma on muuttunut paljon paremmaksi seksuaalivähemmistöjen osalta hänen elinaikanaan.

– Tänä päivänä – ja täysin oikeutetusti – homoseksuaalisuus on jotain, josta voi olla ylpeä ja jota voi juhlistaa. Kyllä, tunnen tuskaa ja hämmennystä, mutta ne tunteet tulevat pääosin siitä tuskasta, jota aiheutan perheelleni.

Schofield kertoo, että asia onkin aiheuttanut hänen kotonaan lukuisia sydäntäsärkeviä keskusteluja.

– Perheeni on pitänyt minua lähellään: he ovat yrittäneet piristää minua, hukuttaa minua kiltteyteen ja rakkauteen omasta hämmennyksestään huolimatta.

– En silti pysty nukkumaan ja olen käynyt läpi hyvin synkkiä aikoja.

Schofield ja Willoughby ovat juontaneet This Morningin lisäksi myös muun muassa Dancing on Ice -ohjelmaa.

Juontaja ylistää päivityksessään vaimoaan, tyttäriään ja ystäviään, joita kertoo edelleen rakastavansa hyvin paljon. Schofield mainitsee kirjoituksessaan myös juontajaparinsa Willoughbyn, jonka olkapäätä vasten mies kertoo itkeneensä lukuisia kertoja.

– Joka aamu This Morningissa olen istunut kunnioituksesta mykkänä kuuntelemassa, kuinka ihmiset rohkeasti ovat avautuneet elämänsä totuuksista – joten nyt on minun vuoroni.

– Tämä tulee monille varmasti yllätyksenä ja ymmärrän sen. Mutta vain kohtaamalla totuuden voin löytää mielenrauhan ja jatkaa elämässä eteenpäin.

Schofield puhui paljastuksestaan myös This Morningissa, jossa Willoughby haastatteli työpariaan. Mies kertoi tulleensa elämässään pisteeseen, jossa ei ollut enää rehellinen itselleen.

– Tämä on täysin minun päätökseni, jotain, mitä minun oli pakko tehdä. En tiedä, millainen maailma tulee olemaan tämän jälkeen. En tiedä, kuinka tähän reagoidaan ja mitä ihmiset ajattelevat, Schofield kertoi Willoughbylle.

Schofieldin ilmoitus on herättänyt runsaasti ihailua ja kannustusta. Muun muassa BBC:n LGBT-kirjeenvaihtaja Ben Hunter pitää ilmoitusta ”todella merkittävänä hetkenä”.

– Sosiaalisen median reaktioista voi päätellä, että tämä oli Phillipille todella suuri päätös. Erityisesti siksi, että hänet nähdään jonkinlaisena kansallisaarteena, luotettavana henkilönä, jonka välityksellä kuulemme vaikuttavia ja henkilökohtaisia tarinoita päivittäin, Hunter kirjoittaa.