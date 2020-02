American Pie -tähti nimeää roisista hittikomediasta yhden kohtauksen, jota ei enää nykyään voisi tehdä: ”Sitä ei voi hyväksyä”

American Pie -elokuvan päätähti Jason Biggs ei usko, että yhtä elokuvassa nähtyä kohtausta voitaisi enää tänä päivänä tehdä.

Vuonna 1999 julkaistu American Pie -elokuva on yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä komedioista. Elokuvassa seurattiin neljän teinipojan elämää hurtilla huumorilla höystettynä.

Elokuva on saanut vuosien saatossa kulttiaseman ja monet elokuvan kohtauksista ovat eräitä elokuvamaailman ikimuistoisimpia. American Pien pääosassa nähtiin Jason Biggs, joka esitti elokuvassa Jimiä, seksuaalisesti kokematonta nörttiä.

Biggs kertaa elokuvan suosiota Buzzfeedin AM to DM -lähetyksessä ja pohtii voitaisiko American Pien tyylistä elokuvaa enää nykyään tehdä. Yksi elokuvan ikimuistoisimmista kohtauksista on se, kun Biggsin esittämä Jim vetää housut nilkkoihin ja työntää sukupuolielimensä piirakkaan.

Vuonna 1999 julkaistu American Pie oli jättihitti. Elokuva on saanut useita jatko-osia, joista viimeisin elokuva American Reunion julkaistiin 2012.

Biggsin mukaan piirakkakohtaus ei kuitenkaan ole se, joka nykypäivänä tehdyssä elokuvassa kohahduttaisi eniten, vaan se, kun Jim salakuvaa perheen vaihto-oppilasta.

Elokuvassa Biggsin esittämä Jim asentaa kameran huoneeseensa ja salakuvaa vaihto-oppilasta Nadiaa (Shannon Elizabeth). Jim ystävineen masturboi katsoessaan videolta, kuinka Nadia riisuutuu. Nadiasta salakuvattu video päätyy vahingossa nettiin, mutta Jim ei saa tempustaan mitään rangaistusta.

Katso kohtaus täältä.

Biggs toteaa Buzzfeedille, että vastaavaa kohtausta ei enää ikimaailmassa kuvattaisi.

– Siihen aikaan internet oli vasta alkutekijöissään. Meillä oli kohtaus webkameran kanssa ja sitä ei enää ikinä nykyään tehtäisi, Biggs pohtii

– Kohtausta ei tehtäisi, eikä sitä voitaisi tehdä. Kohtaus edustaa jotain, jota ei voi hyväksyä, hän sanoo ja viittaa salakuvaamiseen.

Shannon Elizabeth esitti American Piessa vaihto-oppilas Nadiaa, joka majoittui Jason Biggsin esittämän Jimin perheen luona.

Näyttelijän mukaan 90-luvun lopussa asiaa ei kuitenkaan mietitty yhtään sen enempää.

– Muistan lukeneeni käsikirjoituksen ja olleeni ihmeissäni, että tietokoneessa oli kamera! Se minulle jäi alunperin mieleen.

Jason Biggsin esittämä Jim ajautui elokuvassa moniin kommelluksiin muun muassa piirakan kanssa.

Shannon Elizabeth kertoi viime vuonna New York Postille, että salakuvauskohtausta kuvatessa paikalla oli vain muutama henkilö. Hän muistaa vitsailleensa ohjaajan kanssa ja yrittäneen näin peitellä hermostuneisuuttaan.

Hän totesi lehdelle, että jos vastaava kohtaus olisi mukana nykypäivänä tehdyssä elokuvassa, niin se tuomittaisi jyrkästi.

– Jos elokuva olisi julkaistu Me Toon jälkeen niin se olisi ongelma. Elokuva olisi saanut erilaisen vastaanoton.