Brad Pittin ura lähti nousukiitoon kulttifilmin myötä: ohjaaja joutui pistämään näppinsä peliin ennen kuuluisaa seksikohtausta

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä selviää, saako Brad Pittin pitkä ura viimein kirkkaimman kruununsa.

Kuvitellaanpa hetki. Tulevana sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Suomen aikaan Hollywoodin kerma on jälleen koolla Los Angelesissa sijaitsevassa legendaarisessa Dolby-teatterissa. On Oscar-gaalan aika, ja seuraavaksi jakoon menee himoittu miessivuosan pysti.

Tälläkin kertaa sitä tavoittelee erittäin maineikas mieskaarti: Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighbourhood), Anthony Hopkins (Kaksi paavia), Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman) ja Brad Pitt (Once Upon a Time… in Hollywood). Viimeisin heistä on ollut Oscar-ehdokkaana useasti, mutta henkilökohtainen kultainen kunnianosoitus on antanut odottaa itseään kaikki nämä vuodet.

Kameran linssi kohdistuu vuoron perään jokaiseen ehdokkaaseen. Jännitys on huipussaan, joku vääntelehtii hermostuneesti tuolillaan.

Viimein kuori aukaistaan ja loputtoman pitkältä tuntuvan hetken jälkeen palkinnon jakaja lausuu nimen. Voittaja on Brad Pitt. Koko sali osoittaa suosiota seisaaltaan. Matka tähän hetkeen on ollut pitkä.

Brad Pittin pitkä ura saattaa huipentua Oscar-palkintoon.

William Bradley Pitt syntyi Shawneen pikkukaupungissa Oklahomassa vuonna 1963, mutta varttui Springfieldissä Missourissa uskonnollisen perheen esikoisena. William-isä pyöritti rekkakuljetusyhtiötä, ja Jane-äiti toimi perheterapeuttina.

Uskonnollisesta kasvatuksesta huolimatta Pitt on kuvannut nuoruuttaan normaaliksi.

– Olin tavallinen teini. Autot ja tytöt kiinnostivat minua, samoin matematiikka, kemia ja biologia, hän kertoi IS:n haastattelussa vuonna 2014.

Pitt opiskeli yliopistossa journalismia ja markkinointia, mutta jätti koulut kesken juuri ennen valmistumistaan voidakseen tavoitella suurta unelmaansa: tulla näyttelijäksi.

Pitt muutti Los Angelesiin ja tienasi taskurahaa muun muassa kuskaamalla strippareita limusiinilla ja pukeutumalla pikaruokaketjun maskottikanaksi.

Brad Pitt hurmasi katsojat Thelma ja Louise -elokuvan pahiksena.

Ensimmäisen pääroolinsa elokuvassa Brad Pitt sai 24-vuotiaana. Hanttihommia tehneelle ja sivuosia näytelleelle Pittille pesti oli kuin lottovoitto, sillä hän pääsi vihdoin myös matkustelemaan. Valon pimeä puoli -elokuva kuvattiin entisen Jugoslavian alueella, pääosin nykyisessä Montenegrossa. Ohjaaja Bozidar Nikolic kuvasi tarinan amerikkalaisesta Rickistä (Pitt), joka kärsii harvinaisesta ihosairaudesta.

Alueella oli jo kuvaushetkellä tiukat tunnelmat ja sisällissota kyti. Nuori Pitt oli päässyt lentämään vasta toista kertaa elämässään ja otti kaiken irti matkakokemuksesta.

Elokuvaa ei kuitenkaan julkistettu ennen kuin vuonna 1997, yhdeksän vuotta varsinaisen tuotantovuoden (1988) jälkeen. Elokuvan osien väitettiin joutuneen sodan jalkoihin, sillä Jugoslavian alueella puhkesi 1990-luvun alussa sotia, jotka johtivat Jugoslavian hajoamiseen.

– Minusta se joutui hyllytetyksi, koska siitä puuttui tiettyä viihteellistä arvoa, Pitt kertoi paljon myöhemmin Entertainment Weeklyn haastattelussa.

Thelma ja Louise -elokuva oli Pittin ponnahduslauta menestykseen.

Pittin varsinaiseksi läpimurroksi muodostuikin sivurooli Thelma ja Louise -elokuvassa kolme vuotta Valon pimeä puoli -elokuvan kuvaamisen jälkeen. Oli kuitenkin hilkulla, ettei Thelma & Louise -elokuvan J.D.:n rooli olisi mennyt jollekin aivan toiselle, sillä sitä tavoitteli useampikin Hollywood-näyttelijä. Nuori Pitt ei ollut ohjaaja Ridley Scottin ensimmäinen eikä edes toinen vaihtoehto J.D.:n rooliin.

Vuonna 2017 ilmestyneessä Becky Aikmanin Off the Cliff -kirjassa paneuduttiin tarkemmin elokuvan kulisseihin ja myös sen ikoniseen seksikohtaukseen.

Kirjan mukaan ohjaaja piti Pittiä aivan liian nuoren näköisenä. Koekuvauksissa pyörähtivät niin Mark Ruffalo, James Le Gros, Dermot Mulroney, Bill Baldwin kuin George Clooney, mutta yksikään heistä ei ollut ohjaajan mielestä passeli elokuvan renttupojan rooliin. Robert Downey Jr. pääsi tiettävästi lähimmäksi, mutta lopulta hänen arveltiin näyttävän liian lyhyeltä mallimittaisen Geena Davisin rinnalla. Niin rooli oli 180 senttimetriä pitkän Brad Pittin.

Geena Davis kertoi vuonna 2011 Vanity Fair -lehdelle koe-esiintymisen sujuneen muitta mutkitta siihen saakka, kunnes tuli Pittin vuoro.

– Hän oli niin söpö, että sekoilin vuorosanoissani. Ajattelin, että hän on aivan loistava ja nyt minä pilaan tämän koe-esiintymisen.

– Hoin hänelle (Pittille) jatkuvasti olevani pahoillani, mutta hän oli aivan rauhallinen ja sanoi minulle ”hei, älä murehdi. Kaikki on oikein hyvin”.

Nuori Pitt elätti itseään myös mallina, mutta näyttelijän työt veivät hänet nopeasti mennessään.

Becky Aikman paljasti vuonna 2017 ilmestyneessä kirjassaan myös, että ennen Davisin ja Pittin hahmojen seksikohtauksen kuvausta ohjaaja Ridley Scott suihkutti itse henkilökohtaisesti Evian-vettä hikoilevan Pittin vatsalihaksille, jotta ne kiiltäisivät paremmin. Fanien epäonneksi seksikohtausta jouduttiin kuitenkin karsimaan, sillä se oli alun perin 15 minuuttia pitkä.

– Olimme käytännössä alasti. Se on aika erikoinen kokemus, kun kaikki muut vaan seisoivat siinä ympärillä ja tekivät töitään niin kuin minä tahansa tavallisena maanantaina, Pitt kertoi kohtauksesta The Last Journey -dokumentissa.

Vaikka Pittin osa oli pieni sivurooli, riittivät viisi kiihkeää minuuttia Geena Davisin kanssa valkokankaalla nostamaan 28-vuotiaan näyttelijän maailmanlaajuiseksi seksisymboliksi. Pittin esittämä komea cowboy tarjosi elokuvassa miesten kaltoin kohtelemalle Thelmalle unohtumattoman motelliyön.

Thelma ja Louise oli road movie, jonka pääosissa loisti kaksi vahvaa naista (Davisin lisäksi Susan Sarandon), ja se jäi elokuvahistoriaan paitsi loistavasta tarinastaan ja näyttelijäntöistä myös feministisestä sanomastaan.

Sittemmin Pittin ura lähti nousukiitoon, ja mies on osoittanut, että komean ulkokuoren alla on lahjakas ja varsin muuntautumiskykyinen näyttelijä. Kesti kuitenkin aikansa ennen kuin Pittistä tuli vakavasti otettava näyttelijä.

– Olen oppinut ammattini tekemällä elokuvia. Minulla ei ole ollut ikinä pitkän tähtäimen suunnitelmia. Jos olen epäonnistunut, olen puinut sitä hetken ja jatkanut sen jälkeen eteenpäin. En ajattele tappiota takapakkina, vaan yhtenä etappina seuraavaan voittoon. Onnistumisista olen oppinut nauttimaan, hän sanoi IS:lle 2014.

Pitt tekee yhä elokuvia rahasta, mutta on vuosien myötä kasvanut kauniista kassamagneetista menestyneeksi näyttelijäksi ja tuottajaksi.

Brad Pitt on ehdolla parhaan miessivuosan Oscar-palkintoon.

Maailmanmaineen lieveilmiö on suuri julkisuus, jota Pitt on kuvaillut sekä vapauttavaksi että ahdistavaksi.

– Olen saanut uskomattomia työtilaisuuksia, tavannut päättäjiä ympäri maailman, auttanut vähäosaisia tai vain piristänyt jonkun päivää. Kolikon toinen puoli on, että olen aina varuillani julkisilla paikoilla. En ole nähnyt hotellien auloja 15 vuoteen, sillä käytän aina takaovia, hän kertoi IS:n haastattelussa.

Brad Pitt on ollut kaikkiaan kuusi kertaa Oscar-ehdokkaana, ja on tehnyt kiiteltyjä rooleja muun muassa elokuvissa 12 apinaa (1995), Fight Club (1999), Snatch (2000), Babel (2006), Benjamin Buttonin uskomaton elämä (2009), Kunniattomat paskiaiset (2009) ja Moneyball (2011).

Vuonna 2013 Pitt pääsi viimein Dolby-teatterin lavalle, kun hän pokkasi tuottajan roolissa parhaan elokuvan Oscar-palkinnon 12 Years a Slave -elokuvasta yhdessä muun työryhmän kanssa.

Muutaman päivän päästä selviää, olisiko viimein sen henkilökohtaisen Oscarin vuoro.

Lähteet: Vanity Fair, People, IMDb, Hollywood life ja IS-arkisto.