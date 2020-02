Läheiset avautuvat Kaisa Liskin käsittämättömästä työtahdista: jopa oma 8-vuotias poika teki terävän huomion

Olet mitä syöt -ohjelman tuoreessa jaksossa pääsevät ääneen myös kiinteistökuningatar Kaisa Liskin läheiset.

Kiinteistönvälittäjä Kaisa Liski, 52, laittaa kiireisen elämänsä rappeuttamat ruokailutottumuksensa kuntoon Olet mitä syöt -ohjelman uudella kaudella. Ohjelmassa käy nopeasti ilmi, että lokakuussa konkurssiin ajautunut Liski on paahtanut vuosien ajan töitä yötä päivää aivan jaksamisensa äärirajoilla.

Joskus päiviä syömättä oleva Liski nauttii viikossa 55 kuppia kahvia ja paahtaa töitä 100 tuntia viikossa. Ohjelmassa ääneen pääsevätkin kiinteistökuningattareksi tituleeratun naisen läheiset, jotka ovat olleet pitkään huolissaan naisen jaksamisesta.

Ohjelmassa Liskin tytär, kiinteistönvälittäjänä itsekin työskentelevä Amanda Kallio avautuu äitinsä huolestuttavasta elämäntyylistä. Kallio kertoo kameroille, että toivoisi elämäntapamuutoksen tuovan äitinsä elämään säännöllistä pysähtymistä.

– Toivoisin, että Kaisa saisi tästä pikkasen sitä rauhoittumista, ja syntyisi rutiini ja automaatio myös siihen, eikä aina vain automaatio siihen tekemiseen täysillä, heti ja nyt, Kallio toivoo.

Kaisa Liskin Amanda-tytär kertoo ohjelmassa olevansa huolissaan äitinsä elämäntyylistä. Kuva vuodelta 2011.

Amanda-tytär myöntää toivovansa erityisesti sitä, että Liski pystyisi tasapainottamaan elämäntyyliään.

– Kaisa elää sillä tavalla, että kaikki tehdään aina täysillä ja hirveä meno joka suuntaan. Olen sitä mieltä, että joskus voisi vähän hidastaa, hän lisää.

Liskillä on myös aikuisikäinen poika Valtteri, joka ei esiinny ohjelmassa. Kolmannen lapsensa, nyt alakouluikäisen Manun, Liski sai 44-vuotiaana aviomiehensä Kimmo Liskin kanssa.

Perheen nuorimmaiselta ei ole jäänyt huomaamatta äidin aina täpötäynnä oleva kalenteri.

– Manu on alkanut sanomaan, että äiti, jos en saa sitä, tätä tai tota, niin en anna sun nukkua. Se piikki mikä tuli siitä, että olen joko töissä tai nukun, niin se oli ihan kauhea, Liski huokaisee ohjelmassa.

Liski ja Manu-poika Star Wars -elokuvan kutsuvierasnäytöksessä joulukuussa 2019.

Painoa Liskille ei ole kertynyt näillä elintavoilla hälyttävää määrää, sillä vaaka näyttää 82.5 kiloa ja vyötärönympärys 97 senttiä.

Varsinaisen painonpudotuksen sijaan Liskin kohdalla keskitytäänkin terveelliseen ruokavalioon, liikuntaan ja ennen kaikkea rauhoittumiseen ja jaksamiseen.

– Ihan oikeasti, et sä kahvilla jaksa. Stressi on tapissa, kiire on tapissa. Sä tunnet ja huomaat sen. Siihen on tultava muutos, elämäntapamuutoksessa auttava hyvinvointilääkäri Pippa Laukka painottaa ohjelmassa.

Pippa Laukka opastaa Kaisa Liskiä kohti terveellisempää elämää.

Kaksi kuukautta kestävän elämäntapamuutoksen puolivälissä Liski paahtaa yhä 13 tunnin pituisia työpäiviä. Hän myöntää kameralle nauttivansa edelleen eniten saadessaan solmittua hyvät kaupat.

– Ne hengitysharjoitukset ja se lenkki metsässä ei korvaa ikinä mulle sitä, kun saan klousattua hyvän kaupan. Kiitos ruokavalion ja kiitos Pipan, niin täällä taas klousataan kauppoja, Liski riemuitsee.

Liskin yritys Tavastia LKV Oy asetettiin konkurssiin lokakuun lopussa. Käräjäoikeiden mukaan konkurssiin asettamisen taustalla oli yrityksen maksukyvyttömyys. Helmikuun alussa Hämeen Sanomat uutisoi, että Riihimäen kaupunki haastaa Liskin oikeuteen. Liskin ja Riihimäen välinen kiista koskee omakotitalotonttia, joka sijaitsee Vahteristo-nimisessä kaupunginosassa.

Miten Kaisa Liskin elämäntapamuutoksessa käy? Olet mitä syöt MTV3:lla keskiviikkona kello 20.