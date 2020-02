Kun filippiiniläinen Ana, 42, muutti Korppooseen, luuli hän tulleensa kuuroksi – rakkaus suomalaisen Torgilsin, 73, kanssa muutti elämän täysin

Anan ja Torgilsin elämä on rauhallista ja mukavaa. Torgils on eläkkeellä ja viettää paljon aikaa parin Thea-tyttären kanssa.

Ana ja Torgils Bäckman tapasivat Filippiineillä 2004 ja heidän tarinansa nähtiin Ylen Tuontirakkautta-sarjassa. Nykyisin pari elää onnellista perhe-elämää Korppoossa.

Alkuvuodesta 2019 televisiossa esitetyssä Tuontirakkautta-sarjassa esiintyneet Ana ja Torgils Bäckman elävät onnellista arkea Varsinais-Suomessa Korppoon saarella. Torgils, 73, viettää eläkepäiviä, Ana, 42, on töissä lähihoitajana ja 9-vuotias Thea-tytär käy koulua.

Tuontirakkautta-ohjelmassa paria jäi harmittamaan nimi, jonka saattoi tulkita niin, että kyse olisi rahalla ostetusta rakkaudesta. Näin ei Anan ja Torgilsin kohdalla ole.

– Olin vielä työelämässä, kun tapasimme Filippiineillä 2004. Päästessäni eläkkeelle, olin töissä Saksassa. Myin kaiken ja muutin Anan luokse Filippiineille, Torgils kertoo rakkauden alkuvuosista.

Naimisiin Ana ja Torgils menivät 2008. Korppooseen he muuttivat, kun Thea syntyi 2010. Siinä vaiheessa Torgils oli ollut eläkkeellä jo neljä vuotta. Isäksi tuleminen vanhana ei häntä pelottanut.

– Eläkeläisenä ehdin olemaan lapsen kanssa ja antamaan huomiota. Thea on enemmän minun kanssa kuin Anan, joka tekee kaksivuorotyötä, Thorgils sanoo.

– Aloin lukea Thealle, kun hän oli vuoden vanha. Luen edelleen, vaikka Thea luki jo seitsemänvuotiaana ensimmäisen Harry Potter-kirjan. Nykyisin Thea lukee kolme neljä kirjaa viikossa.

Ana, Thea ja Torgils Bäckman kotonaan Korppoossa.

Thean äidinkieli on ruotsi, ruotsinkielisessä saaristossa kun ollaan. Se on myös Anan ja Thorgilsin yhteinen kotikieli.

– Olen puhunut Thealle omaa äidinkieltäni, mutta hän on siinä aika huono. Englantia Thea puhuu paremmin kuin minä, Ana kertoo.

Torgils kannustaa Theaa puhumaan myös suomea.

– Thea tarvitsee sitä, koska hän tuskin tulee jäämään Korppooseen.

Se, että perhe asuu Korppoossa, on sattumaa. Torgils on syntyjään turkulainen. 1980-luvulla hän osti Korppoosta mökin, jossa perhe Suomeen muutettuaan asui ensimmäiset viisi vuotta. Nykyinen koti on aivan Korppoon keskustassa.

Avioparin mielestä Korppoossa on hyvä olla. Ana nauttii erityisesti hiljaisuudesta. Se on niin täydellistä, että hän ensimmäisenä Korppoon yönä luuli tulleensa kuuroksi, kun ympäristö oli täysin äänetön.

– Viihdyn Korppoossa. Asuin Filippiineilläkin saaristossa kaupunkien ulkopuolella, Ana kertoo.

Ana on koulutukseltaan opettaja. Hänen hankkimansa pätevyys ei kuitenkaan oikeuta alan töihin Suomessa.

Torgils hakee toisinaan Thean koulusta autolla.

Analla ja Torgilsilla on kolmenkymmenen vuoden ikäero. Asiasta ei heille ole kukaan kylällä avautunut, ei liioin Torgilsille vanhana isäksi tulemisesta.

Siihen on saattanut vaikuttaa se, että Torgils oli vuonna 2010 mukana ruotsinkielisen Ylen sarjassa Farsor (Faijat). Hän oli ohjelmassa esimerkki iäkkäästä isästä.

– Ohjelma meni elämäni yksityiskohtiin. Ajatus oli, että vastaan ohjelmassa kysymyksiin ennen kuin kukaan täällä ehtii edes kysyä mitään.

Omaan ja tyttärensä väliseen ikäeroon Torgils suhtautuu huumorilla.

– Olen vaihtanut Thean vaipat, kun hän oli vauva. Kun Thea on 18, minä olen 81. Sitten on hänen vuoronsa vaihtaa mun vaipat.

Avioparin ikäero taisi arveluttaa eniten Anan äitiä.

– Äiti sanoi, ettei elämä ehkä tule olemaan helppoa. Vastasin, että se nähdään sitten, Ana sanoo.

– Yhteiselämä on sujunut oikein hyvin. Torgils on perheihminen. Olen oppinut häneltä paljon. Meillä ei ole ollut isoja ongelmia.

Sanomista saattaa tulla perinteisistä avioparien asioista, kuten kuka päättää mitä televisiosta katsotaan.

– Torgils kehottaa minua katsomaan ruotsinkielisiä ohjelmia, jotta oppisin parempaa ruotsia, Ana sanoo.

Kulttuurilliset erot eivät ole aiheuttaneet suhteessa ylitsepääsemättömiä ongelmia.

– Kun kaksi eri kulttuuria törmää toisiinsa, molempien pitää välillä antaa periksi.

Parin muuttaessa Suomeen, Ana oli kahdeksannella kuulla raskaana.

– Tänne tuleminen oli vaiherikas matka. Myöhästyimme koneesta Qatarissa, jonne oli Filippiineiltä kymmenen tunnin lento. Jouduimme olemaan kaksi vuorokautta lentokentällä, Torgils kertoo.

– Tukholmassa jouduimme myös olemaan yön lentokentällä. Kun tulimme Turkuun, matkalaukut olivat hukassa. Olin lentänyt monta kertaa Suomen ja Filippiinien väliä eikä koskaan ollut ongelmia.

Ana oli käynyt Suomessa aiemminkin. Pari vietti täällä kesän 2009.

– Enemmän kuin Anasta oli kyse siitä, pystynkö minä olemaan Suomessa. Olin ollut poissa 35 vuotta. Olin asunut Saksassa, Espanjassa, Sudanissa, Abu Dhabissa.

Työtä Thorgils teki erilaisissa projekteissa. Esimerkiksi Abu Dhabiin paikallinen sheikki tilasi 300 hehtaaria metsää. Suomesta vietiin laivalastillinen turvetta ja metsä istutettiin paikan päällä.

Liikkuvaa elämää viettänyt Torgils rauhoittui, kun pääsi eläkkeelle ja tapasi Anan, elämänsä naisen.