Avioero vain tunteja vihkimisen jälkeen: tässä ovat kaikkien aikojen lyhyimmät Hollywood-liitot

Las Vegasin kuuluisat vihkikappelit ovat houkutelleet monia Hollywood-tähtiä, mutta liitot ovat päättyneet yhtä nopeasti kuin ovat alkaneetkin.

Tv-tähti Pamela Anderson kohautti viime viikolla, kun hän ilmoitti avioliittonsa päättyneen vain 12 vuorokauden jälkeen. Anderson asteli alttarille tammikuussa kaikessa hiljaisuudessa elokuvatuottaja Jon Petersin kanssa. Häät olivat totaalinen yllätys, sillä parin ei tiedetty edes seurustelevan.

Anderson ja Peters tutustuivat jo yli 30 vuotta sitten, kun nuori Anderson oli vasta muuttanut Los Angelesiin. Heille syttyi romanssi, mutta suhde ei lopulta kestänyt. Pari läheni uudelleen muutama kuukausi sitten ja asteli salamana avioon.

Pamela Andersonin tuorein liitto jäi vain vajaan kahden viikon mittaiseksi.

Andersonin lähipiiristä kerrottiin Fox Newsille, ettei rakkaus kuitenkaan toisella kertaa ollut sen auvoisempaa kuin ensimmäiselläkään. Lähipiirin mukaan parin yhteiselo ei sujunut saman katon alla alkuunkaan.

– Hän on tuntenut Jonin aina, mutta ei ole koskaan asunut hänen kanssaan, vaikka jotkut niin väittivätkin. Ja ennen kuin elät jonkun kanssa... No, sanotaan niin, että Pamela halusi erota. Hän on matkalla takaisin Kanadaan perheensä luokse, lähipiiristä kerrottiin Fox Newsille.

Vaikka Andersonin ja Petersin kariutunut liitto kesti alle kaksi viikkoa, ei se silti ole Hollywoodin mittapuulla vielä ennätyslyhyt. Myös monien muiden tähtien avioliitot ovat kariutuneet vain muutamien päivien jälkeen.

Zsa Zsa Gabor ja kreivi Felipe de Alba: 24 tuntia

Näyttelijä ja seurapiirikaunotar Zsa Zsa Gaborin rakkauselämä oli värikästä. Hän ehti elämänsä aikana naimisiin peräti yhdeksän kertaa. Lyhyin liitoista oli kreivi Felipe de Alban kanssa.

Zsa Zsa Gaborin avioliitto Felipe da Alban kanssa kariutui heti alkuunsa, koska seurapiirikaunottaren avioero edellisestä puolisosta ei ollutkaan vielä selvä.

Pari avioitui 13. huhtikuuta 1983. Liitto päättyi seuraavana päivänä, kun kävi ilmi, ettei Gaborin edellisen liiton avioero ollutkaan vielä selvä. Gabor ja de Alba erosivat ja heidän avioliittonsa mitätöitiin. De Alba oli Gaborin kahdeksas aviomies.

Britney Spears ja Jason Alexander: 55 tuntia

Poptähti Britney Spears kohautti vuonna 2004 avioitumalla lapsuudenystävänsä Jason Alexanderin kanssa. Pari juhli uuttavuotta Las Vegasissa, kun he aamuyön tunteina saivat idean mennä naimisiin.

Britney Spearsin rakkauselämä on ollut täynnä käänteitä.

Kaksikko on kertonut myöhemmin, että he katsoivat toisiaan, päättivät tehdä jotain hullua ja täräyttää naimisiin vain huvin vuoksi. He vuokrasivat limusiinin ja kurvasivat A Little White Wedding Chapel -kappeliin. Hankittuaan avioliittoluvan pari asteli alttarille. Kello oli tuolloin viisi aamulla.

Jason Alexander ja Britney Spears menivät ”huvin vuoksi” naimisiin vuonna 2004.

Pikaisesti alkanut liitto myös päättyi nopeasti, sillä 55 tuntia myöhemmin se oli jo mitätöity.

– Minä olin hölmö, kapinallinen enkä oikeastaan kantanut vastuuta siitä, mitä olin tekemässä. Juhlimisen jälkeen et juuri mieti, mitä olet tekemässä. Joten se oli yksi niistä asioista, joka osoittautui todella hölmöksi, Spears kommentoi myöhemmin pikaliittoaan.

Nicolas Cage ja Erika Koike: 4 päivää

Britney Spears ei ole ainoa, jonka kohtaloksi Las Vegasin kuuluisat hääkappelit ovat koituneet. Näyttelijätähti Nicolas Cage päätyi viime maaliskuussa otsikoihin solmittuaan todellisen miniliiton syntien kaupungissa.

Nicholas Cage kertoi pian pikaliittonsa jälkeen, ettei hänelle jäänyt juuri mitään muistikuvia häistä.

Tuolloin tukevan humalan juonut Cage avioitui naisystävänsä Erika Koiken kanssa hetken mielijohteesta. Cage kertoi pian vihkimisen jälkeen, ettei hänelle jäänyt juuri mitään muistikuvia häistä ja ettei hän humalatilansa vuoksi ajatellut selkeästi. Hän hakikin avioliittonsa mitätöintiä neljän päivän kuluttua liiton solmimisesta.

– Päätös oli impulsiivinen, enkä ymmärtänyt tekoni tarkoitusta, Cage kuvaili avioliittoaan oikeusasiakirjoissa.

Kesäkuussa 2019 oikeus myönsi Cagelle lopullisen avioeron.

Michelle Phillips Dennis Hopper: 8 päivää

The Mamas & The Papas -laulaja Michelle Phillipsin avioliitto näyttelijä Dennis Hopperin kanssa kesti nipin napin yli viikon.

Dennis Hopperin ja Michelle Phillips Hopperin onni kesti nipin napin yli viikon.

Phillips ja Hopper avioituivat vuonna 1970 ystävän ostettua heille avioliittoluvan. Heti häiden jälkeen alkoi alamäki, kun Hopper ”käyttäytyi vaarallisesti” Phillipsiä kohtaan. Parin ystävät ovat kuvailleet liittoa ”kuuden päivän sodaksi” ja Phillips on syyttänyt Hopperia ”luonnottomista seksuaalisista vaatimuksista”.

Alle viikko häiden jälkeen Phillips matkasi isänsä luo ja tämä kiikutti tyttärensä asianajan pakeille laittamaan eron vireille. Isä perusteli asiaa sillä, etteivät Hopperin kaltaiset miehet muutu koskaan. Phillips totteli kuuliaisesti ja hänen avioliittonsa päättyi vain kahdeksan päivää häiden jälkeen.

Carmen Electra ja Dennis Rodman: 9 päivää

Myös Baywatch-tähti ja malli Carmen Electra on saanut tuta Las Vegasin petollisuuden, sillä hän vuonna 1998 erään kostean illan päätteeksi yhteen kaupungin hääkappeleista.

Dennis Rodman ja Carmen Electra päätyivät alttarille hetken mielijohteesta Las Vegasissa.

Electra seurusteli tuolloin koripalloilija Dennis Rodmanin kanssa ja pari päätyi yhdeksän kuukauden yhteiselon jälkeen avioitumaan hetken mielijohteesta.

Vaikka avioliitto alkoi päähänpistosta, julisti pari onneaan julkisuudessa. Kaikki kuitenkin päättyi yhtä nopeasti kuin alkoikin ja yhdeksän päivän kuluttua liitto oli jo ohi.

Cher ja Gregg Allman: 9 päivää

Myös laulajatähti Cherin ja muusikko Greg Allmanin liitto kesti vain yhdeksän vuorokautta. Monien muiden miniliittojen tapaan myös Cherin ja Allmanin valat vaihdettiin Las Vegasissa.

Greg Allman ja Cher vaihtoivat vihkivalat Las Vegasissa.

Pari avioitui vain tunteja sen jälkeen, kun Cherin ja Sonny Bonon avioero oli astunut voimaan. Yhdeksän päivää myöhemmin Cher haki jälleen uutta avioeroa, tällä kertaa Allmanista, jonka päihdeongelmat olivatkin liikaa laulajalle.

Eddie Murphy ja Tracey Edmonds: 14 päivää

Koomikko Eddie Murphyn ja Tracey Edmondsin häät vuonna 2008 olivat upeat ja kalliit. Vihkiminen tapahtui paratiisirannalla Bora Boralla, häihin lennätettiin paikalle 25 parin läheistä ja juhliin kului arvioiden mukaan satoja tuhansia dollareita.

Tracy Edmonds ja Eddie Murphy juhlivat häitään näyttävästi Bora Boralla..

Vaikka vihkiminen ei ollut laillisesti pätevä, vannoi pari rekisteröivänsä liittonsa virallisesti Yhdysvalloissa palattuaan matkaltaan. Toisin kuitenkin kävi, sillä liitto päättyi eroon vain kahden viikon kuluttua hulppeista unelmahäistä, kun pari ajautui valtavaan riitaan ja heidän välinsä tulehtuivat täydellisesti.

Pari tiedotti ”symbolisen vihkimisensä” edustaneen rakkautta, mutta päätyneensä kuitenkin jatkamaan eteen päin vain ystävinä.

Ali Landry ja Mario Lopez: 18 päivää

Näyttelijä Ali Landry ja Mario Lopez selvisivät liitossaan hieman yli kaksi viikkoa. Vuonna 2004 avioituneen parin liitto kariutui 18 päivän jälkeen, kun Landrylle selvisi, että Lopez oli pettänyt häntä polttareissaan.

Ali Landryn ja Mario Lopezin liitto loppui lyhyeen. Syynä oli Lopezin uskottomuus.

Landry kertoi myöhemmin, että hän oli kuullut huhuja Lopezin uskottomuudesta jo ennen häitä, mutta mies oli vannonut, etteivät ne pitäneet paikkansa.

Lopez kiisti syytökset myöhemminkin, mutta myönsi vuonna 2011, että hän ”pelehti toisen naisen kanssa”.

Ethel Merman ja Ernest Borgnine: 32 päivää

Näyttelijä Ernest Borgnine vei teatterikaunotar Ethel Mermanin vihille peräti kolme kertaa. Liitoista viimeinen oli myös niistä lyhin ja kesti vain kuukauden.

Borgninen mukaan hänen tuore vaimonsa oli turhan mustasukkainen. Näyttelijä kertoi, ettei Merman sietänyt miestä ihailevia naisfaneja ja pari erosi siksi.

Ernest Borgnine ja Ethel Merman ehtivät vihille peräti kolme kertaa.

Drew Barrymore ja Jeremy Thomas: 39 päivää

Hollywood-tähti Drew Barrymoren suhde Jeremy Thomasin kanssa eteni kevättalvella 1994 vauhdilla. Barrymore tunnettiin tuolloin villinä bailaajana ja hän tutustui Thomasiin miehen omistamassa baarissa Hollywoodissa. Pari ehti tuntea toisensa vain kuusi viikkoa ennen kuin he avioituivat maaliskuussa 1994 railakkaan illan päätteeksi.

Drew Barrymore ja Jeremy Thomas ennättivät tuntea toisensa vain kuusi viikkoa ennen kuin he avioituivat maaliskuussa 1994 baari-illan päätteeksi.

Thomas soitti baari-illan jälkeen papille, joka saapui vihkimään parin baarin katolle puoli kuuden maissa aamulla. Barrymore oli tuolloin vain 19-vuotias ja asteli alttarille lainatussa, valkoisessa silkkimekossa. Salamana syntynyt rakkaus myös päättyi pian, sillä liitto kesti vain 39 vuorokautta.

