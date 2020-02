Justin Bieberin Hailey-vaimo paljastaa: parilla on yksi sääntö sängyssä

Mallikaunotar Hailey Bieber kertoo tuoreelle Elle-lehdelle elämästään poptähden rinnalla.

Poptähti Justin Bieberin vaimo Hailey Bieber kertoo tuoreen Elle-lehden kansihaastattelussa parin avioliitosta. Hailey, 23, ja Justin, 25, avioituivat vuonna 2018.

Hailey Bieber kertoo tuoreessa haastattelussa muun muassa, että pari nauttii kaikista eniten yhteisistä koti-illoista, jolloin he saavat loikoilla sohvalla kissojensa kanssa Frendit-sarjaa katsoen.

Hailey Bieber myös paljastaa, että mitä sängyssä olemiseen tulee: heillä on yksi sääntö, josta pidetään kiinni.

– Meillä on sääntö: ei puhelimia sänkyyn. Ellei se ole aivan välttämätöntä, Hailey Bieber kertoo lehdelle.

Vaikka Bieberit ovat olleet naimisissa vasta tovin, on heidän avioliittoaan testattu jo niin myötä- kuin vastoinkäymisissäkin. Justin Bieber nimittäin kertoi Instagramissa tammikuussa sairastuneensa borrelioosin ja mononukleoosiin eli pusutautiin. Borrelioosi eli Lymen tauti on punkkien levittämä infektiosairaus. Mononukleoosi on viruksen aiheuttama kuumetauti.

Umpirakastuneet Justin ja Hailey Bieber tammikuun 27. päivä punaisella matolla Los Angelesissa.

Poptähti kertoi tuolloin parin viime vuoden olleen hänelle äärimmäisen rankkoja. Entistä rankempaa oli, kun julkisuudessa spekuloitiin poptähden käyttävän huumeita, sillä hänen ulkonäkönsä oli sairauden myötä muuttunut niin rajusti.

Hailey Bieber sanoo Elle-lehden haastattelussa kokemusten kasvattaneen heitä pariskuntana.

– Justin oli todella sairas. Hänellä on Lymen tauti ja hän joutui käymään paljon läpi. Tuolloin hänellä ei ollut vielä diagnoosia ja oli todella vaikeaa, kun ihmiset olivat superilkeitä ja tuomitsevaisia. Ihmiset kommentoivat, kuinka Justin muka oli aivan huumeissa ja näytti todella huonolta. Todellisuus oli se, että hän ei ollut terve ja me emme vain tienneet, miksi niin oli, Hailey Bieber sanoo lehdelle.

Nyt Justin Bieber voi jo paremmin ja aikoo suunnata keväällä uudelle kiertueelle, jolle myös Hailey Bieber aikoo lähteä mukaan. Hailey Bieber kehuu aviomiestään kauniilla sanoilla Elle-lehdelle.

– Hän on uskomaton ja hämmästyttävä mies. Hän on niin hyvä kumppani elämän yhteiselle matkalle. Ei ole olemassa ketään muuta, jonka kanssa tahtoisin viettää elämäni yhdessä kuin hän.

Bieberit kuvattuna Lontoossa syyskuussa 2018.

Arizonasta kotoisin Hailey Bieber ( o.s. Baldwin) on vuonna 1996 syntynyt malli, joka tunnetaan myös television puolelta. Hailey Bieber on luonut näyttävän uran mallina toimien muun muassa Tommy Hilfigerin ja Ralph Laurenin mainoskasvona. Hailey on näyttelijä Stephen Baldwinin tytär ja hänen setänsä on näyttelijä Alex Baldwin.

Justin ja Hailey Bieber asuvat nykyään Kanadassa, josta Justin Bieber on kotoisin.