Instagram-malli luuli ottavansa tavallisen turistikuvan – joutui välittömästi pyytämään anteeksi roisia yllätystä taustalla

Brittiläinen sometähti Steph Elswood ei tiennyt, millainen somemylly alkaisi jauhaa, kun hän julkaisi lomakuvansa Instagramissa.

Sosiaalisen median vaikuttaja Steph Elswood on pyytänyt anteeksi Instagramissa julkaisemaansa selfietä. Brittiläinen Elswood julkaisi hiljattain 240 000 Instagram-seuraajalleen itsestään selfien Boulders Beach -rannalla Etelä-Afrikassa. Ranta on tunnettu pingviineistään.

Yritettyään ottaa itsestään hyvää selfietä kymmenen minuutin ajan Elswood jakoi Instagramissa kuvaparin itsestään. Elswoodin olemuksessa kuvassa ei sinänsä ollut mitään vikaa, mutta se mikä ihmiset suututti näkyi taustalla: parittelevat pingviinit.

Aluksi Elswood jakoi kuvaparin itsestään keveällä kuvatekstillä:

– Ok, tämä on kaikkien aikojen lempiselfieni, mutta pyyhkäiskää seuraavaan kuvaan. Olin tässä noin kymmenen minuuttia ja yritin ottaa hyvää kuvaa kuvaa uusien ystävieni Pennyn ja Guinin kanssa ja he harrastivat seksiä koko ajan! Olin liian itsekeskeinen huomatakseni. Hahah, hupsista, Elswood kirjoitti kuvatekstissään.

Pian kuvan julkaisemisen jälkeen Elswood alkoi saada suorasukaista palautetta julkaisemastaan kuvasta. Hänen seuraajansa totesivat Instagram- ja YouTube-tähdelle, että turistien vuoksi alueen pingviinit kärsivät kovasta stressistä. Pingviinien stressiä lisää myös se, että ihmiset tulevat niitä liian lähelle.

– Ei missään nimessä näin! En pysty ymmärtämään, miten sinä tai kukaan muukaan saa edes idean mennä juoksentelemaan villieläinten lähelle ja vieläpä kuvan vuoksi, eräs Instagram-käyttäjä kritisoi Elswoodia.

Elswood pyysikin pian anteeksi kuvaansa ja epätietoisuuttaan asiaan suhteen.

– Sain juuri tietää, että Boulders Beachin pingviinit kärsivät kovasta stressistä, koska turistit tulevat niitä liian lähelle. Tunnen oloni syylliseksi siitä, että olen osallistunut tähän myös. Koska pingviinit eivät reagoineet läsnäolooni, luulin etten häiritse niitä.

Anteeksipyyntöviestissään Elswood myös antaa neuvon muille turisteille.

– Jos pohdit alueella vierailemista, ole huomaavainen ja kysy paikalla olevilta oppailta sopivaa välimatkaa, joka pingviineihin tulisi pitää. Kukaan ei kertonut meille tästä etukäteen ja sain tietää säännöistä vasta kuvan julkaisun jälkeen. Otan tästä opikseni jatkossa ja olen pahoillani kaikkien niiden puolesta, joita julkaisuni loukkasi, Elswood kirjoittaa.

Elswood kommentoi tapausta myös brittiläiselle Metro-lehdelle. Elswood kertoi lehdelle paikallisten vaikuttajien ottaneen häneen yhteyttä kuvan julkaisun jälkeen. Hän sanoi olleensa erittäin pahoillaan aiheuttamastaan harmista.

– Rakastan eläimiä ja olen vegaani. En ikinä haluaisi vahingoittaa eläimiä millään tavalla, Elswood sanoi lehdelle.