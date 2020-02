Timo Lavikaisen, 45, nuorin lapsi on neljä kuukautta – näyttelijä on silti jo myös isoisä

Näyttelijä Timo Lavikaisella on kolme lasta ja yksi lapsenlapsi.

Näyttelijä Timo Lavikaiselle, 45, selviää hetkessä, jos perheen parivuotias Lenne-poika alkaa hermostua marraskuussa syntyneen pikkusiskon saamaan huomioon.

– Jos vauva on minulla sylissä, hyvin äkkiä tulee komento: koppaan, koppaan, Timo Lavikainen kertoi IS:lle torstai-iltana Maailma on tehty meitä varten -musikaalin ensi-illassa Linnanmäen Peacock-teatterissa.

Lennen mielestä vauva pitäisi laittaa pois isän sylistä ja sen sijaan leikkiä hänen kanssaan. Suurimman osan ajasta isoveli kuitenkin suhtautuu perheen pienimpään hyvin.

Tyttö antaa vanhempiensa nukkua.

– Faina on äärimmäisen rauhallinen, jotain ihan muuta kuin isoveljensä oli.

Lavikaisen Janica-tytär aiemmasta suhteesta on jo aikuinen, Maikki-vaimolla puolestaan on entuudestaan teini-ikäinen tytär. Lavikainen on paitsi kolminkertainen isä, myös isoisä.

– Tyttärentytär on puolitoistavuotias, näyttelijä paljastaa.

Kesäksi Lavikainen suuntaa entisille kotikulmilleen Joensuuhun kesäteatteriin.

– En ole tehnyt kymmeneen vuoteen teatteria, mutta nyt se on taas vuorossa.