Tiesitkö, että Oscar-voittajat saavat itselleen mykistävät lahjakassit? Tätä kaikkea varsin erikoinen paketti sisältää

Oscar-voittajat saavat mukaansa muutakin kuin kultaisen pystin.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä jaetaan jälleen elokuvavuoden arvostetuimmat tunnustukset, Oscar-palkinnot.

Tänä vuonna eniten ehdokkuuksia kahmi huippusuosittu Joker, joka on ehdolla jopa 11 eri kategoriassa. Elokuvat Taistelulähetit - 1917, Once Upon a Time... in Hollywood ja The Irishman saivat kukin 10 ehdokkuutta. Oscar-palkintoja jaetaan perinteiseen tapaan 24 eri kategoriassa.

Palkintojen jako on varmasti kaikille tuttu tilaisuus. Harva sen sijaan tietää, että palkintojen lisäksi voittajille jaetaan varsin erikoiset lahjakassit. Termi ”lahjakassi” on tässä yhteydessä hieman harhaanjohtava, sillä tavaraa paketissa on niin paljon, että se pitää lähettää suoraan voittajan kotiin jälkikäteen.

Tänä vuonna Distinctive Assets -markkinointiyrityksen kokoama lahjakassi voittajille on sisältänyt vuodesta toiseen yhä erikoisempia palkintoja. Tänä vuonna tuoreet Oscar-pystin haltijat lahjotaan muun muassa 12 päivän luksusristeilyllä ja luksushotellimatkalla ja 24-karaatin kultaa sisältävällä sähkösavukkeella, kertoo Hello-lehti.

Lisäksi voittajat saavat luodinkestävät turvaovet, lasista tehdyn potretin ja valtavan kirjon erilaisia hoitoja, kuten virtsan analysointia, Botoxia ja deodoranttia.

Lahjakassien arvoksi on arvioitu vuosien varrella 80 000 eurosta yli 125 000 euroon. Tänä vuonna Distinctive Assets päätti kuitenkin olla laskematta kassin tarkkaa arvoa.

– Tämä lahjakassi tulee aina olemaan hyvin arvokas, mutta se ei ole ensisijainen tavoitteemme. Emme enää julkaise tarkkaa arviota sen arvosta, mutta tämän vuoden kassi on yksi parhaista, jonka olemme ikinä koonneet, yrityksen perustaja Lash Fary sanoi

Voittajat saavat myös vuoden jäsenyyden palveluun, joka lähettää heille tekstiviesteillä ilmaisia elämänohjeita asiantuntijoilta liittyen talouteen, terveyteen ja hyvinvointiin.

Neljä vuotta sitten Akatemia haastoi yrityksen Kalifornian liittovaltion tuomioistuimeen vastaamaan kassien sisällöstä.

Oscar-juhlan järjestävä taho ilmoitti tuolloin, ettei sillä ole mitään tekemistä satojen tuhansien dollarien arvoisten lahjojen kanssa, joihin on kuulunut vuosien varrella muun muassa marihuana-höyrystimiä, vaginan nuorennusoperaatioita, laihdutustuotteita ja vibraattoreja.