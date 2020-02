22-vuotias Frida on lukijoiden suosikki Miss Suomi -semifinalisteista!

Miss Suomi -semifinalistit 2020 on valittu. Kolme kaunotarta nousi heti lukijoiden suosikeiksi.

On jälleen aika etsiä Suomelle uusi missi. Tämän vuoden Miss Suomi -semifinalistit julkistettiin torstaina Nuuksiossa. Miss Suomi 2020 -tittelistä kisaa 20 missikokelasta, joiden joukosta kruunataan voittaja toukokuussa.

Upeiden kaunottarien joukosta nousi esille kolme missikokelasta, jotka hurmasivat Ilta-Sanomien lukijat. Suosikkiäänestyksessä lukijat antoivat eniten ääniä 22-vuotiaalle Frida Rosengårdille, joka on kotoisin Närpiöstä. Rosengård nappasi äänistä 19 prosenttia.

Toiseksi eniten ääniä sai niin ikään tumma kaunotar, 20-vuotias Susan Saarinen. Helsinkiläisnainen keräsi äänistä 14 prosenttia. Vain yhden prosentin erolla kolmanneksi lukijaäänestyksessä sijoittui 23-vuotias Kouvolasta kotoisin oleva Elina Kuznetsova.

Ruotsia äidinkielenään puhuva Frida Rosengård hurmasi lukijat ja voitti äänestyksen kirkkaasti.

Lukijoiden suosikkimissiksi noussut Rosengård osallistui ensimmäistä kertaa missikisoihin. Rosengård puhuu äidinkielenään ruotsia, sillä hänen kotikaupungissaan Närpiössä yli 80 prosenttia asukkaista on ruotsinkielisiä. Suomikin luonnistuu, muttei aivan niin sujuvasti.

– Olen asunut koko ikäni Närpiössä, ja siellä kukaan ei puhu Suomea. Nyt on pakko oppia, Rosengård kertoo IS:lle.

Missinä hän haluaisi jättää ihmisiin lähtemättömän vaikutuksen ystävällisyydellään.

– Haluan vaikuttaa ihmisiin positiivisella tavalla, Rosengård tiivistää.

Kilpailijat osallistuvat kuluvan viikon aikana missikouluun Nuuksiossa, jossa he oppivat taitoja kilpailua ja missivuotta varten. Rosengård kehuu kaikkia missikokelaita, joista on muodostunut lyhyessä ajassa tiivis porukka.

– Ihaninta on ollut tutustua kaikkiin tyttöihin. He ovat olleet ihania ja avuliaita. He ovat auttaneet minua Suomen kielen kanssa ja neuvoneet, jos en ole esimerkiksi haastatteluissa muistanut jotain sanaa.

Israelilaisia sukujuuria omaava Susan Saarinen oli lukijoiden mieleen.

Myös Saarinen kehuu missikoulua, sillä hän on saanut sen myötä paljon lisää itseluottamusta. Saarinen kertoo eroavansa muista, sillä hänellä on sukujuuria Israelissa. Hänen äitinsä on israelilainen ja isä suomalainen.

Helsingissä asuva Saarinen uskoo taustansa olevan vahvuus kisassa.

– Se on vahvuus varsinkin kansainvälisissä kisoissa. Meillä on monia kansainvälisiä Miss Suomi -voittajia, jotka ovat inspiroineet minuakin, Saarinen sanoo.

Taitoluistelua harrastanut Elina Kuznetsova sijoittui lukijaäänestyksessä kolmanneksi.

Kolmas suosikkimissi on vaikuttanut Lappeenrannan taitoluistelupiireissä, sillä Kuznetsova on harrastanut taitoluistelua SM-junioritasolle asti.

Tällä hetkellä hän valmentaa. Rakkauskin löytyi samoista piireistä, sillä Kuznetsova on ollut viimeisen kolmen vuoden ajan jääpalloilija Emil Fedorovin, 23, kanssa. Mies pelaa Ruotsissa, joten pariskunta on joutunut tyytymään etäsuhteeseen.

– Käyn Ruotsissa usein. Matkustelen sinne noin kerran kuukaudessa, eli aika usein, Kuznetsova kertoo.

Finalistit valitaan myöhemmin keväällä semifinalistien joukosta.

Missikokelaiden taival kuvataan Matkalla Miss Suomeksi -sarjaan, jossa nähdään kurkistus kulissien takaa. Sarja nähdään maaliskuusta alkaen AlfaTV:llä.

Miss Suomi -finaali järjestetään 22. toukokuuta. Sitä ennen semifinalisteista karsitaan finalistit.