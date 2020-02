Sami Hedberg hyppäsi epämukavuusalueelle jättiroolissaan – näyttelee hurjassa alastonkohtauksessa: ”Olin ihan, että mitä täällä tapahtuu”

Se mieletön remppa -elokuvassa Kiti Kokkosen ja Sami Hedbergin esittämä pariskunta, Maija ja Jalmari¸ perii unelmiensa talon.

Stand up -koomikko ja näyttelijä Sami Hedberg, 38, tekee uransa suurimman roolisuorituksen helmikuussa ensi-iltansa saavassa Se mieletön remppa -elokuvassa.

Hedbergin rooliparina on ensimmäistä kertaa näyttelijä Kiti Kokkonen. Elokuvassa pariskunta perii rämäkuntoisen talon, jota he alkavat yhdessä tuumin remontoida kodikseen. Pian kaksikko huomaakin olevansa keskellä kaikkien aikojen remonttisoppaa.

Kokopitkän komediaelokuvan kuvaaminen vei Hedbergin toisinaan myös mukavuusrajojensa ulkopuolelle.

– Tosi mielenkiintoisia kohtauksia, hyvin erikoisia, Hedberg muistelee kesäisiä kuvauksia Ilta-Sanomille.

Elokuvassa nähdään muun muassa raju suihkukohtaus, jossa Hedbergin hahmo Jalmari rymyää ilkosillaan pariskunnan vastavalmistuneessa kylpyhuoneessa. Hedberg ei ole ennen esiintynyt valkokankaalla alastonkohtauksessa.

– Olin aluksi ihan, että mitä täällä tapahtuu. Se ei ollut mulle ihan luontainen ajatus, vaikka tarkoituksena ei ollutkaan näyttää ihan kaikkea, Hedberg sanoo.

– Olihan se aikamoinen heittäytyminen itseltä. Kohtaus piti härpeltää ykkösellä läpi, hän kertoo koko päivän kestäneistä alastonkuvauksista.

Hedberg teki myös itse osan elokuvassa nähtävistä stunttikohtauksista.

Sami Hedberg ja Kiti Kokkonen tutustuivat kuvauksien aikana. Komediatähdet löysivät yhteisen kemian nopeasti.

Hedbergillä itsellään ei ole elokuvassa nähdystä kauhuremontista henkilökohtaista kokemusta, vaikka hän on itse remontoinut jopa viisi asuntoa.

– Ei ole ihan noin kovia kokemuksia. Yllätyksiä tulee aina, rahaa palaa ja aikataulut venyy, mutta ei ne koskaan parisuhteeseen ole vaikuttanut onneksi, Hedberg naureskelee.

Päähenkilön Jalmarin lisäksi Hedberg roolittaa useita eri hahmoja elokuvan varrelta, joten kesäiset kuvaukset olivat miehelle varsin rankka puristus.

– Tää oli työllisesti isoin kokemukseni ja tosi raskas duuni. Huomasi tehneensä yhden pitkän elokuvan. Aamu kuuden maskista saatoimme kuvata iltakymmeneen saakka, Hedberg kertoo.

Elokuva kuvattiin viime kesänä Suomessa ja Virossa.

– Se oli paljon hommaa, että siirryttiin sinne viikoksi, sitten kotiin ja sitten taas Viroon. Olimme siellä melkein kuukauden päivät. Meillä oli tällainen ”multilingual” kuvausryhmä.

Sami Hedberg seurustelee tangotähti Saija Tuupasen kanssa. Pariskunta on viettänyt yhteistä lomaa joulun pyhistä saakka: vuodenvaihteen pari vietti Lontoossa, sitten he matkustivat lemmenlomalle Malediiveille ja viimeksi he ovat viihtyneet Espanjan Malagassa.

Työkiireiden vuoksi Suomeen palannut Hedberg matkustaa jo heti huomenna takaisin Espanjaan rakkaansa luokse.

– Saija siellä jo odottelee, Hedberg sanoo.

Se mieletön remppa elokuvateattereissa 19. helmikuuta alkaen.