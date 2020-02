Näyttelijän kuolemasta kertoo hänen poikansa Michael Douglas tunteikkaassa Facebook-julkaisussaan.

Näyttelijälegenda Kirk Douglas on kuollut 103-vuotiaana, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Näyttelijän kuolemasta kertoo myös hänen poikansa, tunnettu näyttelijä Michael Douglas Facebook-sivullaan.

– Suurella surulla minä ja veljeni kerromme, että Kirk Douglas poistui tänään keskuudestamme 103-vuotiaana. Maailmalle hän oli legenda, kultaisten vuosien näyttelijä, joka myös eli hyvin kultaisille vuosilleen asti. Humanisti, jonka sitoumus oikeudenmukaisuuteen ja hänen ajamiinsa asioihin asetti kaikille meille esimerkin, johon tulee pyrkiä, Michael Douglas kirjoittaa.

– Mutta minulle sekä veljilleni Joelille ja Peterille hän oli yksinkertaisesti isä, Cathrinelle [Zeta-Jones, Michael Douglasin puoliso] ihana appivanhempi, hänen lapsenlapsilleen ja lapsenlapsenlapsilleen rakastava isoisä ja hänen vaimolleen Annelle ihana aviomies.

Näyttelijä Michael Douglas isänsä, Hollywood-ikoni Kirk Douglasin kanssa.

Michael Douglas kirjoittaa myös, että hänen isänsä eli hyvän elämän.

– Hän jättää elokuvamaailmaan perintönsä, joka tulee elämään läpi tulevien sukupolvien. Historia tulee palkitsemaan hänet maineikkaana filantropistina, joka on työskennellyt yleisölle ja rauhan tuomiseksi tälle planeetalle.

– Lopetan sanoilla, jotka kerroin hänelle hänen viimeisenä syntymäpäivänään, sillä ne tulevat aina olemaan totta. Isä – rakastan sinua niin paljon ja olen ylpeä, että olen poikasi.

1940-luvulla näyttelijänuransa aloittanut Douglas viihtyi valkokankaalla kuusi vuosikymmentä ja esiintyi noin 90 elokuvassa. Hänet muistetaan esimerkiksi Stanley Kubrickin ohjaaman Spartacuksen (1960) nimiroolista. Hän sai elämäntyöstään Oscarin vuonna 1996.

Douglas syntyi 9. joulukuuta 1916.

Ilta-Sanomien toimittaja Rita Tainola ja Kirk Douglas vuonna 1989.

Näyttelijäntyön lisäksi Douglas oli kirjailija ja omistautunut hyväntekijä.

Douglas on julkaissut omaelämäkerran The Ragman’s Son sekä kirjoittanut romaanit Tanssi paholaisen kanssa ja Lahja.

Hän on kirjoittanut myös omaelämänkerralliset teokset Climbing the Mountain: My Search for Meaning, My Stroke of Luck, Let’s Face It: 90 Years of Living, Loving and Learning ja I am Spartacus! The Making of a Film, Breaking the Blacklist.

Lisäksi hän teki vaimonsa kanssa paljon hyväntekeväisyystyötä heidän perustamansa Douglas Foundation -säätiön kautta. Säätiö on perustanut Kirk Douglas Fellowshipin Yhdysvaltain elokuvainstituuttiin sekä tehnyt lahjoituksia esimerkiksi lastensairaalalle.