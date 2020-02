Mies kysyi Tinder-deittiään toisille treffeille: naisen vastaus oli niin jäätävä, että Twitter pimahti

Harry-nimisen miehen paljonpuhuvasta päivityksestä on tykännyt yli 260 000 Twitter-käyttäjää.

Tinderin sinkkumarkkinat eivät ole mikään helppo pelikenttä, brittiläinen Harry sai hiljattain huomata. Mies julkaisi Twitterissä varsin lyhytsanaisen, mutta paljonpuhuvan päivityksen deittimarkkinoista.

– Poistan Tinderin, Harry kirjoitti saatesanoiksi.

Tai ehkä kuva tässä tapauksessa puhuu puolestaan. Harry julkaisi varsin lakonisen lausahduksensa yhteydessä kuvakaappauksen viestittelystään Rachel-nimisen naisen kanssa.

– Hei, minulla oli todella hauskaa kanssasi eilisiltana. Olisi ihanaa nähdä uudelleen joku päivä, Harry on kirjoittanut naiselle kuvassa näkyvässä viestissä.

Rachelin vastaus on kuitenkin jotain aivan muuta kuin mitä odottaisi. Nainen on nimittäin lähettänyt kuvakaappauksen Harryn viestistä takaisin miehelle. Saatesanoiksi Rachel on kirjoittanut LMAO, joka tarkoittaa vapaasti suomennettuna katketakseen nauramista.

Naisen oli oletettavasti tarkoituksena lähettää viesti ystävälleen, sillä seuraavassa viestissä hän on selvästi tajunnut varsin kiusallisen tilanteen.

– Herranjestas, olen niin pahoillani, nainen kirjoittaa.

Twiitistä ei selviä, kuinka keskustelu jatkui karun käänteen jälkeen. Harryn jakama, suorastaan sankarillinen päivitys kuvakaappauksineen sen sijaan on noussut varsinaiseksi somehitiksi.

Julkaisu on kerännyt Twitterissä yli 260 000 tykkäystä ja yli tuhat kommenttia. Julkaisu on myös jaettu uudelleen yli 24 000 kertaa.

Kommenteissa muut käyttäjät ovat rukoilleet Harrya kertomaan, kuinka keskustelu eteni kiusallisen käänteen jälkeen. Mies on pysynyt vaiti jatkosta, mutta osoittaa kommenteissa pystyvänsä nauramaan makeasti itselleen.

– Ole kiltti ja sano, että tämä ei ole totta, eräs kommentoi.

– Kunpa vain voisin, Harry vastaa.

– Ansaitset parempaa, kuningas, toinen kannustaa.

– Vuosi 2020 on peruttu, ehkä ensi vuonna sitten, Harry vastaa.

Lopulta kommentit lähtivät aivan lapasesta.

– Tämä on ehkä kamalinta, mitä olen koskaan nähnyt.

– Pyydän koko tiimiäni rukoilemaan puolestasi.

– Mutta onko hänen twiittinsä viraali? Ei. Sinä voitit!