Juha Tapio 46 vuotta! Iskelmätähti julkaisi vitsikkään kuvan juhlapäivänään – Tuija Pehkonen livautti kommenttikenttään spontaanin kehun

Juha Tapio juhlistaa syntymäpäiväänsä Runebergin päivänä.

Suomen suosituimpiin artisteihin lukeutuva Juha Tapio täyttää tänään keskiviikkona 46 vuotta.

Juhlapäivänsä kunniaksi myös sanoittajana ja säveltäjänä tunnettu iskelmätähti julkaisi Instagram-tilillään kuvan, jossa poseerasi Tähtien sota -henkisesti valomiekka kädessään. Yllään tähdellä on sininen kaapu.

– Säkenöivää Runebergin päivää ja biljardisti kiitoksia synttärionnitteluista! Lauluntekijän sanoin: saan olla niin paljosta kiitollinen, Tapio kirjoittaa.

Hilpeä julkaisu on kerännyt hetkessä yli 1000 tykkäystä kymmeniä onnitteluja.

– Uuuu, sanoi 5v-tyttö kun näki tän kuvan.

– Hurjan paljon onnea ikinuorelle, ihanalle, tunteiden tulkitsijalle.

– Ihanaa Juha, onnea!

Myös monet julkisuuden henkilöt ovat muistaneet muusikkoa onnitteluilla. Muun muassa Ellinoora, Jukka Poika ja Tuija Pehkonen sujauttivat onnittelunsa kuvan kommenttikenttään.

– Ja oot muuten ollut aivan huima Voicessa, Pehkonen kehaisi onnittelujen yhteydessä.

Jo 13-vuotiaana musikaalisen uransa aloittanut Tapio on voittanut vuosien varrella lukuisia palkintoja. Hän on tuttu ruutukasvo myös tammikuussa 9. tuottantokauden voimin alkaneesta The Voice of Finland -ohjelmasta, jossa mies toimii tähtivalmentajana ensi kertaa.

Tapion lisäksi ohjelmassa tähtivalmentajien tuoleilla istuvat Anna Puu, Redrama, Apulanta-yhtyeen Sipe Santapukki ja Toni Wirtanen .

Tapio on myös tänä vuonna ehdolla lauantaina vietettävässä Emma Gaalassa kahdessa kategoriassa: Vuoden Iskelmä ja Vuoden Miessolisti -kategorioissa.