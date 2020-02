Dolly Parton, 74, sai tarpeekseen mieskollegoiden härskistä käytöksestä – täräytti lopulta pöytään poikkeuksellisen ehdotuksen

Dolly Parton kyllästyi totaalisesti siihen, että miespuoliset kollegat tuijottelivat vain hänen rintojaan. Kantritähti keksi ongelmaan kuitenkin erikoisen ratkaisun.

Kantritähti Dolly Parton, 74, antoi hiljattain Daily Mailin Event-lehdelle haastattelun, jossa kertoi lopettaneensa hetkeksi bisnestapaamisiin osallistumisen. Maailman menestyneimpiin naislaulajiin lukeutuva Parton kertoi nimittäin olevansa lopen kyllästynyt siihen, että miespuoliset kollegat kiinnittävät aina huomiota hänen rintavarustukseensa.

Parton kertoi kyseisessä haastattelussa, että naisen potentiaaliset asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat usein käyttäneet koko tapaamisajan hänen rintojensa tuijottamiseen.

– Kaikki haluavat katsoa niitä (rintojani). Olen aina ymmärtänyt sen, että miehet haluavat katsoja rintojani, Parton totesi.

Dolly Parton on luonut uraa kantrilaulajana jo yli 50 vuoden ajan.

Nainen keksi ongelmaan kuitenkin erikoisen kikan. Parton paljasti aloittaneensa lopulta jokaisen palaverin niin, että hän antoi miespuolisille osallistujille tasan minuutin aikaa katsella naisen rintoja, jonka jälkeen kokouksessa olisi aika keskittyä itse asiaan.

– Saatoin sanoa bisnestapaamisessa, että ”annan teille minuutin aikaa katsoa näitä, mutta sitten haluan teidän kuuntelevan, mitä minulla on sanottavaa, koska olen täällä ansaitsemassa rahaa meille kaikille”, Parton paljasti.

Parton on tunnettu näyttävästä tyylistään.

50-vuotisen uransa aikana Parton on tullut tunnetuksi paitsi musiikistaan, myös ulkonäöstään. Parton on puhunut avoimesti plastiikkakirurgiasta ja kauneusleikkauksista, mitä hänelle on vuosien varrella tehty. Parton on kertonut uskovansa, että hän on pysynyt julkisuudessa juuri ulkonäkönsä ansiosta.

– Pidän isosta tukasta, räikeistä vaatteista. En ole koskaan ajatellut olevani seksisymboli, enkä haluaisi olla niin kaunis nainen kuin Raquel Welch. Haluan ihmisten huomaavan kun tulen huoneeseen ja lähden huoneesta, Parton on sanonut ja kuvaillut liioitellun ulkonäön olevan tarkkaan harkittu.

Parton suosii pukeutumisessaan varsin avaria kaula-aukkoja ja vahvaa ehostusta. Viime kesäkuussa laulaja paljasti New York Timesin haastattelussa pitävänsä itsensä kuvausvalmiudessa kirjaimellisesti päivin ja öin.

Parton ei ole salaillut kauneusleikkauksiaan ja on kertonut niiden kohottaneen hänen itsetuntoaan.

Parton kertoi haastattelussa menevänsä nukkumaan täydessä meikissä, ihan varmuuden vuoksi. Laulajan mukaan koskaan ei voi olla varma, milloin hän joutuu kameran eteen.

– Ikinä ei voi tietää jos bussi menee rikki, tai hotellissa syttyy tulipalo. Niinpä jätän meikit kasvoilleni yöksi ja pesen naamani aamulla, Parton järkeili.

Kantrilaulajana tunnettu Parton nousi julkisuuteen 1960 ja 1970 lukujen taitteessa. Hänen tunnetuimpia hittejään vuosien varrelta ovat muun muassa Joshua, Coat of Many Colors sekä Jolene. Parton tunnetaan myös poptähti Miley Cyruksen kummitätinä.