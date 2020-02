Antti Kaikkonen ja Jannika-rakas kihloihin: ”Kaikki on hyvin”

Juuri nyt

Puolustusministeri Antti Kaikkonen ja hänen kumppaninsa Jannika Ranta ovat menneet kihloihin.

Kaikkonen kertoi asiasta IS:lle valtiopäivien avajaisissa eduskunnassa.

Pariskunta on aiemmin ollut vaitonainen yhteiselostaan. Vaitonainen Kaikkonen oli myös nyt.

– En kommentoi, hän vastasi aluksi.

Kysymykseen siitä, ovatko he yhä yhdessä, Kaikkonen vastasi näyttämällä vasenta nimetöntään.

– No miltä näyttää.

Sormessa komeili sormus.

Kihloissa?

– Joo, Kaikkonen vastasi.

– Kaikki on hyvin, hän hymyili onnellisena.

Hän ei kertonut miten tai missä kosi.

Kaikkonen kertoi parin yhdessäolosta marraskuun alussa Facebook-päivityksessään.

”Viihdymme yhdessä kovin hyvin. Eli kyllä me seurustelemme. Näin on. Ja näin on hyvä”, hän kirjoitti tuolloin.