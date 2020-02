Brad Pitt paljasti uransa pahimman mokan: kieltäytyi pääroolista, joka olisi voinut muuttaa koko uran suunnan

Kenties yksi aikamme tunnetuimmista näyttelijöistä paljasti aikanaan kieltäytyneensä 90-luvun menestyselokuvan pääroolista.

Näyttelijäkonkari Brad Pitt on elokuvatähti, joka on tuttu lukemattomista menestyselokuvista. Yksi rooli on kuitenkin jäänyt kalvamaan miestä – tai oikeastaan se, ettei hän ottanut sitä vastaan.

56-vuotias Pitt on toki joutunut uransa aikana kieltäytymään useista rooleista, mutta erityisesti yksi olisi voinut kääntää miehen uran täysin päälaelleen jo varhaisessa vaiheessa. OK!-lehden haastattelussa Pitt nimittäin paljasti katuvansa edelleen eniten sitä, että hän kieltäytyi roolista supersuosituissa Matrix-elokuvassa.

Eikä kyse olisi ollut mistä tahansa roolista, vaan pääosasta Thomas Andersonina. Ensimmäinen Matrix-elokuvista ilmestyi vuonna 1999 ja pääosaa elokuvasarjassa esitti Keanu Reeves. Vuonna 2003 se sai kaksi jatko-osaa, kun Matrix Reloaded ja Matrix Revolutions ilmestyivät.

Matrixista tuli nopeasti yksi 90-luvun suosituimmista elokuvista ja se kahmi neljä Oscaria.

Pitt myönsi pitkin hampain, että kyseinen rooli kummittelee edelleen hänen mielessään. Jos hän olisi päättänyt toisin, olisi miehen ura todennäköisesti saanut hieman erilaisen suunnan.

– Jos puhuisimme kaikista niistä upeista elokuvista, joista olen kieltäytynyt, tarvitsisimme kaksi yötä aikaa, Pitt vitsaili.

Pittin ura oli Matrix-roolista kieltäytymisen aikaan 90-luvun lopussa huikeassa nousukiidossa, sillä mies oli tullut tunnetuksi jo vuosikymmenen alussa Thelma & Louise -elokuvien pahiksena. Eikä Pittin ura näyttelijänä todellakaan lopahtanut Matrix-elokuvista kieltäytymiseen, sillä pelkästään 90-luvulla hän ehti tähdittää elokuvia Kalifornia (1993), True Romance (1993), Veren vangit (1994), Seitsemän (1995) ja Fight Club (1999).

Pitt tavoittelee pian parhaan miessivuosan Oscar-palkintoa elokuvasta Once Upon A Time... In Hollywood. Pittin tähdittämä elokuva on ehdolla Oscar-gaalassa yhteensä kymmenen palkinnon saajaksi, muun muassa parhaan elokuvan-, parhaan ohjauksen- ja parhaan miespääosan -kategorioissa. Elokuvan on ohjannut Quentin Tarantino ja sen pääosaa näyttelee Leonardo DiCaprio.

Pitt sai äskettäin sympatiat puolelleen Oscar-ehdokkaiden Oscars Nominees Luncheon -kokoontumistilaisuudessa. Paikalla olivat lähes kaikki Oscar-gaalassa ehdolla olevat elokuva-alan tähdet ja taustavaikuttajat. Myös Pitt saapui Oscar-tapahtumaan poseeraamaan medialle ja tapaamaan muita ehdokkaita. Tähtinäyttelijä nousi tilaisuuden jälkeen maailmalla otsikoihin erikoisesta syystä, sillä moni kiinnitti huomiota tilaisuudesta otettuihin kuviin, joissa näkyi Pittin rinnassa komeillut nimikyltti.

Maailmankuulu näyttelijätähti nimittäin piti tilaisuudessa tunnollisesti nimikylttiä pikkutakkinsa rintamuksessa – ilmeisesti siltä varalta, jos jollekulle oli epäselvää, kuka hän oli. Kun Pitt sitten rupatteli ihmisten kanssa, killui nimikyltti näyttävästi esillä ja jokainen keskustelutoveri pystyi sen avulla tarkistamaan, kuka mahtoi olla kyseessä.