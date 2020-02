Ilkka Vainion uusi musiikkivideo ensinäytössä IS:llä! Sanataituri teetätti itselleen ruumisarkun kuvauksia varten: ”Kuolemakin on osa elämää”

Ilkka Vainio tilasi itselleen ruumisarkun – ja koekäytti sitä uuden musiikkivideonsa kuvauksissa.

– Tosi monta päivää voisin vaihtaa pois. Mutta nekin päivät ovat osa elämää, Ilkka Vainio sanoo.

Pari päivää vaihtaisin pois on laulaja Vainion uusi kappale, jonka video on ensi-illassa Ilta-Sanomien verkkosivulla.

Kappale on poikkeuksellisesti muiden kuin pitkän linjan sanoittajan omaa käsialaa. Jonas Olsson, Hannu Korkeamäki ja Arttu Wiskarin hitinkirjoittajana tunnettu Janne Rintala tekivät biisin kunnianosoituksena muun muassa Nylon Beatin liki kaikki biisit sekä Kari Tapion ja Paula Koivuniemen monet hitit kirjoittaneelle Vainiolle – ja tämä rustasi siihen toki oman puumerkkinsä.

– Kysyin, että saanko rapistella hieman teidän raporttianne minulle täysin tyköistuvaksi? Ettei sitten harmita myöhemmin haudassa, Vainio kuvailee.

Lupa tuli ja loppu on historiaa.

Voit katsoa Ilkka Vainion uuden Pari päivää vaihtaisin pois -musiikkivideon alta:

Raitistuneella Vainiolla ei ole kiire hautaan, mutta arkku hänellä on jo viimeiselle matkalle valmiina. Sen laulaja tilasi musiikkivideon kuvauksia varten.

Kuinka painavalta se tuntuikaan!

Korson kirkko maanantaina parisen viikkoa sitten. Vantaan Korson seurakunnan kirkkoherra Tuomas Antola seisoo papinkaavussa alttarilla. Hänen edessään lepää avoin, käsittelemättömästä lankusta kyhätty arkku. Sellaista ei taatusti löydy hautaustoimistojen esitteistä.

Arkussa makaa mustassa puvussa ja aurinkolaseissa sekä cowboy-buutseissa Ilkka Vainio.

Saattoväkenä on Korson seurakunnan aktiiveja ja Vainion tuttuja – penkit ovat kutakuinkin täynnä.

IS:n Vainio on kutsunut tekemään osallistuvaa reportaasia. Edessä on siis kantohomma, jahka Antola ”siunaa” Vainion – ja Vainio nousee arkustaan tervehtimään saattoväkeä.

Sitten arkku nostetaan nojaamaan kirkon seinää – ja ohjaaja Kimi Nordström pyytää ihmisiä poseeraamaan avoimessa arkussa.

– Paljon sä Ile painat, eräs vanha kaveri kysyy, kun Vainio rojahtaa takaisin arkkuun ja pääsemme kantamaan.

Arkku on tavallista painavampi – ja Vainio buutseineen ja Remu Aaltoselta saatu neljän kilon nahkatakki tyynynään on yli sadan kilon elävä ruumis. Raskasta kamaa.

Kirkkoherra Antola pitää Pari päivää vaihtaisin pois -kappaleen sanomaa sopivana kirkkoon.

– Se on nykyajan katumuspsalmi. Aito synnintunnustus, hän sanoo.

Ja niinhän laulu taitaa olla:

Minun syntini jäljet johtavat Alkoon

Nostivat lipunkin puolisalkoon

Parempi ois jos laskette sen pois

Ei arkkuni katolle käy kyyneleitä

En kunnolla osannut rakastaa teitä

Sen korjata vois,

jos pari päivää vaihtaisin pois

Vainio on viime vuosikymmenellä aktivoituneella laulajanurallaan esiintynyt paljon kirkoissa. Ystävän risti -konsertit ovat olleet vastapainoa tavallisemmille keikoille, esiintymisille muun muassa ravintoloissa ja konserttisaleissa.

Laulaja ei pelkää sitä, että joku pahastuu makaaberista arkussa makailusta. Tai siitä, että tie vie videossa kirkosta kapakkaan.

– Aina joku loukkaantuu. Jos sitä jää miettimään, mitään ei voi tehdä. Joku loukkaantui siitäkin, kun olen kertonut raitistuneeni, Vainio sanoo.

Hänen mielestään Korson seurakunnassa ymmärrettiin kappaleen viesti.

– Se viesti kuuluu: pitää uskaltaa elää. Ja sitten kun on elänyt, sitten voi kuolla, Vainio selittää.

– Kuolemakin on osa elämää.

Arkunkantomatkan määränpää on korsolainen Sir Kippis. Baari mainostaa olutta dynaamisella hinnoittelulla. Osa saattoväkeä vastaanottavista asiakkaista vaikuttaa hyödyntäneen aamupäivän edulliset tuopit.

Vainio lepää arkussa, joka on nostettu pystyasentoon baaritiskiä vasten.

Biisi raikaa, Vainio laulaa, saattoväkeä näyttelevä seurakunta taputtaa käsiään.

Vainio nousee arkusta ja lyö ”surijoiden” kanssa yläviittä. Kirkkoherra Antola hymyilee – ei ihan normipäivä hänellekään.

Jälkeenpäin Vainio kommentoi kappaleen kuvaavan hänen elämänasennettaan.

– Pitää elää niin, ettei mitään asioita jää kesken.

Pari päivää vaihtaisin pois -kappaleen ilmeinen rinnakkaisteos on Tapio Rautavaaran ensimmäisenä levyttämä Toivo Kärjen ja Reino Markkulan kappale En päivääkään vaihtaisi pois. Rautavaara muistetaan paitsi olympiavoittajana ja näyttelijä- ja laulajatähtenä, myös ennen menestystään köyhyyttä ja vastoinkäymisiä kokeneena työväenluokan sankarina. Laulun ajatus on, että ilman huonojen päivien antamaa karaisua elämä ei olisi sellainen kuin siitä on hyvinä päivinä tullut.

Vainio kokee, että hän olisi valmis vaihtamaan menneisyydestään päivän jos toisenkin. Mutta raitistuminen liki kolme vuotta sitten on tuonut elämään uutta ryhtiä ja tarmoa, iloakin.

– Elän nyt elämäni parhaita vuosia, hän sanoo.

Arkku saa siis hänen puolestaan odottaa varsinaista tehtäväänsä.

– Kynäkin kulkee taas. Olen kirjoittanut uusia sanoituksia. Uusi albumi Viimeinen cd julkaistaan vielä ennen kesää, hän sanoo.

Ja sitten on taas keikkojen vuoro – niin kirkoissa kuin kapakoissakin.

Mutta miltä arkussa makaaminen tuntui?

– Ihan hyvältä. Pitihän se käydä elävänä kokeilemassa. Ihmettelen, miksi useammat eivät teetä itselleen arkkua valmiiksi. Kuolemaa odotellessahan sitä voi käyttää vaikka varastona!