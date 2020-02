Julma totuus omista elintavoista saa Putous-suosikin kyyneliin tv:ssä: puoli kiloa lihaa yhdeltä istumalta, kyytipoikana lonkeroa ja rommikolaa...

Putousta tähdittävä Mikko Töyssy yrittää laittaa Olet mitä syöt -ohjelmassa rempallaan olevat elämäntapansa kuntoon.

Tamperelainen näyttelijä Mikko Töyssy, 38, on suurelle yleisölle tuttu suositun Putouksen uudelta kaudelta. Humoristinen mies nähdään kuitenkin huomattavasti vakavammissa merkeissä keskiviikkoisessa Olet mitä syöt -ohjelmassa.

Kiireistä ja matkustelevaista näyttelijän elämää elävä Töyssy hakeutui elämäntapamuutoksen äärelle ahmimisen, tunnesyömisen ja repsahtaneiden elintapojen vuoksi. Jo nuoresta asti kilojen kanssa kampailleen Töyssyn elopaino oli ehtinyt kivuta jo 114 kiloon. Vyötärönympäryskin näytti 125 senttiä.

– Paino on sahannut elämäni aikana 69–123 kilon välissä. Ensimmäisen kerran laihdutin yläkoulussa, Töyssy myöntää.

Isoimmaksi ongelmaksi on muodostunut työn aiheuttama kiire ja siitä seuranneet huonot valinnat.

– Isoin ongelma on se, että on kiire ja aina menossa ja syödään kun ehditään, Töyssy kertoo.

– Haluaisin saada terveyteni takaisin, Mikko Töyssy sanoo.

Oma terveydentila on huolestuttanut Töyssyä pitkään. Hän liikuttuu puhuessaan tv-kameroille nykyisestä kunnostaan.

– On ikävä huomata, että voit menettää kaiken sen, mitä omalta elämältä suuresti haluat ja tarvitset. Minulle se on urheilu ja liikkuminen, ja ne mahdollisuudet supistuu koko ajan. Jalkapallo on jäänyt sen takia mitä itse itselleni teen, Töyssy sanoo kyyneleet valuen.

Kyyneleitään pyyhkivä mies aikoo yrittää nyt tosissaan saada elämänsä takaisin.

– Vanhemmiten olen tajunnut, ettei kyse ole itsetunnosta vaan terveydestä. Haluaisin saada terveyteni takaisin, mies päättää.

Mikko Töyssyn viikon aikana syömät ruuat ovat pysäyttävä näky.

Elämäntapamuutoksessa auttava hyvinvointilääkäri Pippa Laukka herättelee Töyssyä todellisuuteen näyttämällä hänelle viikon aikana syödyt ruuat. Pöydässä komeileekin 26 palaa ruisleipää, pitsaa, hampurilaisia, makkaraperunaa, suklaakakkua, sipsiä, kermamunkkeja ja punaviiniä.

– Määrällisesti aika iso paketti. Kun katsoo tuollaista pöytää missä kaikki paheet yhdessä paikassa, niin kyllä siinä tulee sellainen tunne, että oho, Töyssy myöntää.

Jääkiekkoa katsellessa miehellä saattaa upota huikopalana iso kasa lihaa ja kermaperunoita, sekä isot makkaraperunat höystettynä aurajuustolla, pekonilla ja munalla. Ruuat huuhdellaan alas kolmella lonkerolla, viinilasillisilla ja rommikolalla.

– Määrä on hämmästyttävä. Ruokapäiväkirjasta selvisi, että saatat syödä yhdeltä istumalta puoli kiloa lihaa tai karkkia, Laukka hämmästelee.

Tältä näyttää puoli kiloa karkkia ja lihaa.

– Onhan se vuosien työn tulos, että saa vatsalaukkua venytettyä näin. Minun aivot sanoo, että jos ei ole ähky, niin jää nälkä, Töyssy perustelee.

Laukka toteaakin, että Töyssyn suhtautuminen ruokaan on hyvin ongelmainen.

– Sulla on mies henki vaarassa. Vaihtoehtona on valita epäterveellinen syöminen tai elämä, Laukka tylyttää.

Lopullinen tuomio tulee terveystarkastuksessa, jossa selviää, että miehen kolesterolitasot ja sokeritasot ovat korkealla.

– Sinulla on diabeettinen tila. Riski, mihin se johtaa, on se että suonet menee tukkoon tai päässä poksahtaa joku suoni. Sinun riskisi on moninkertainen ikäisiisi miehiin verrattuna, Laukka varoittaa.

Putouksen uudella kaudella Mikko Töyssy sai katsojat heti puolelleen Urmas Viilunk -sketsihahmollaan.

Lisäksi riski sairastua sepelvaltimotautiin on Töyssyllä keskimääräistä merkittävästi korkeampi.

– Se kolahti niin lujaa, vaikka olen tavallaan tiennyt sen asian, koska ei tarvitse paljon maalaisjärkeä käyttää, kun tajuaa että tässä on liipaisimella jonkun taudin suhteen.

Töyssy myöntää, että vaikka hänet tunnetaan huumorintajuisena miehenä, kärsii hän sisimmässään tilanteestaan paljon.

– Kun kävelen kadulla, olen tietoinen omasta ulkonäöstäni. Nauran paljon ja olen iloinen, mutta se ei tarkoita sitä etteikö sisällä voisi tuntua joskus toisinkin, Töyssy pohtii.

Töyssy toivoo, että terveemmät elämäntavat ovat tulleet tällä kertaa jäädäkseen.

– Minkälaista se on, kun pystyy juoksemaan? Nykyään se on haastavaa. Luonto ja liikunta on hieno asia. Kyllä ne vielä tulee mulle täytenä pakettina takaisin, Töyssy vannoo kyyneleitä nieleskellen.

Miten Mikko Töyssyn elämäntapamuutoksessa käy? Olet mitä syöt MTV3:lla keskiviikkoisin klo 20.