Norjalainen hotellimiljardööri erosi kohun saattelemana – osti ex-vaimolleen valtavan luksuskodin Oslosta

Petter ja Gunhild Stordalen erosivat loppuvuodesta. Nyt ex-vaimo asuu miljardöörin ostamassa huoneistossa.

Tjäreborgin ja ja Kämp-hotellin ostanut norjalainen miljardööri Petter Stordalen, 57, ja ympäristöaktivisti Gunhild Stordalen, 41, ilmoittivat avioerostaan marraskuussa. Pariskunnan avioliitto kesti 14 vuotta.

Expressen uutisoi Gunhildin muuttaneen tammikuun aikana uuteen asuntoon. Kyseessä on ylellinen huoneisto Oslon keskustassa, aivan kuninkaallisen palatsin takana. Huoneistossa on lehden mukaan 252 neliötä. Asunnossa on neljä makuuhuonetta, kaksi kylpyhuonetta ja viisi takkaa. Gunhild kertoo Instagram-tilillään, että hän asuu uudessa kodissaan Clooney-koiransa kanssa.

Lehden mukaan ex-mies Petter olisi ostanut Inkognito-kadulla sijaitsevan asunnon Gunhildille.

Viime viikkoina Gunhild on matkustellut. Naisen Instagram-tililtä selviää, että Gunhild vietti syntymäpäiväänsä Tukholmassa. Nyt Gunhild on kuitenkin palannut Osloon.

Ennen avioeroa Petter ja Gunhild asuivat valtavassa huvilassa Bygdøyn niemimaalla Länsi-Oslossa. Ex-parin yhteisen kodin on arvioitu olevan yksi Norjan kalleimmista.

Gunhild Stordalen tunnetaan ympäristöaktivistina.

Ympäristöaktivisti Gunhild Stordalenille myönnettiin palkinto marraskuussa 2019 pidetyssä Global Leadership Awards -gaalassa New Yorkissa. Palkinnon myöntämisperusteissa luki muun muassa, että ”lääkäri ja ympäristönsuojelija Gunhild Stordalen palkitaan hänen uraauurtavasta työstään globaalin ruokajärjestelmän muuttamisessa ja sen vaikutuksista planeetalle.”

Gunhild ja hänen ex-miehensä ovat aina kertoneet olevansa syvästi huolissaan ilmastokysymyksistä, mutta se ei ole estänyt matkustamista yksityiskoneella eksoottisiin kohteisiin. Gunhildin ja Petter Stordalenin luksusmatkoihin on mediassa kiinnitetty toistuvasti huomiota ja ankaraa kritiikkiä.

Viime vuonna kerrottiin, että Petter Stordalenin yksityiskone oli ollut huhtikuun aikana ilmassa 33 tuntia ja tuona aikana sillä oli lennetty 22 184 kilometriä – yli puolet maapallon ympärysmitasta.

Brittilehdet ovat nimittäneet Gunhildin jopa ”maailman tekopyhimmäksi ilmastoaktivistiksi”.

Kun Gunhildin johtama EAT-säätiö (tiedepohjainen ja maailmanlaajuinen foorumi ruokajärjestelmien muutokselle) julkaisi raporttinsa, joka sisälsi suosituksia ruokailusta sen kielteisten ilmastovaikutusten vähentämiseksi, kritiikkimyrsky alkoi jälleen.

– Tämän tekopyhyys on henkeäsalpaavaa, ajatushautomo Lifestyle Economicsin johtaja Christopher Snowdon totesi Mirrorille.

– Kyseessä on kampanja, jossa tavallinen ihminen saa ympäristön vuoksi syödä vain siivun pekonia, kun taas rahoittaja lennättää ihmisiä ympäri maailmaa yksityisellä suihkukoneella ja luo valtavan hiilijalanjäljen.

Kun Gunhild oli saanut palkintonsa, norjalaislehti kysyi tältä, onko hänen helpompi elää eron jälkeen kun ei tarvitse enää lennellä ympäriinsä yksityiskoneilla ja ajella kalliilla autoilla.

– Ilman Petteria, EAT-säätiötä tai ruokajärjestelmän sisällyttämistä YK:n esityslistalle tämä ei olisi koskaan ollut mahdollista, Gunhild kiitteli.

– Petter haluaa edelleen osallistua työhöni ja antaa panoksensa, mutta uskon kuitenkin, että oman uskottavuuteni kannalta nyt on helpompi jatkaa työskentelyä asian parissa.

Naimisiin ex-pari meni vuonna 2010 Marokossa järjestetyissä häissä. Stordalenien mukaan eron taustalla on molempien halu keskittyä omiin intohimoihinsa töidensä parissa.