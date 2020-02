Vakavasti sairastunut näyttelijä Juha Muje on ollut jo kaksi viikkoa sairaalassa: ”Tällaisessa tilanteessa ei voi muuta tehdä”

Näyttelijä Juha Muje joutui sairastumisensa takia luopumaan Mielensäpahoittaja-musiikkinäytelmän pääroolista.

Juha Muje, 69, vastaa puhelimeen sairaalasta, jossa hän on ollut jo lähes kaksi viikkoa. Miksi? Sitä hän ei halua ainakaan vielä tässä vaiheessa kertoa, mutta rakastetun näyttelijän mieliala vaikuttaa varsin toiveikkaalta.

– Perheen kanssa on päätetty, etten kommentoi nyt sairauttani, Muje kertoo.

Mujeen vakavasta sairastumisesta uutisoitiin ensimmäiseksi Samppalinnan kesäteatterin taholta, sillä Juha Mujeen piti näytellä teatterissa tulevana kesänä Mielensäpahoittaja-musiikkinäytelmän päärooli.

– Roolista on aina haikea luopua. Mutta kun on tällaisessa tilanteessa, ei voi muuta tehdä. Terveys on nyt listalla ensimmäisenä, Muje toteaa.

Mielensäpahoittajan rooli on iso, joten Mujeen mielestä ratkaisu piti tehdä ajoissa, jotta roolin esittävälle näyttelijälle jää aikaa valmistautua.

– Turun kaupunginteatterissa saimme loppuun Katoava maa -näytelmän, jota esitin Marja-Leena Koukin kanssa. Ajattelin, että nyt voinkin olla kevään vapaana eläkeläisenä, Muje juttelee.

Juha Muje jäi eläkkeelle 2013, mutta eihän hän näyttelemistä malttanut lopettaa. Ja hyvä niin, sillä yleisö rakastaa näyttelijää, joka on aina yhtä huikean hyvä näyttämöllä.

Muje on kokenut vakavia sairastumisia ennenkin. Hänelle tehtiin sydämen ohitusleikkaus jo vuosia sitten.

Sairaalahoitoon Juha Muje on erittäin tyytyväinen. Sitä hän ei tiedä, milloin on kotiutumisen aika. Tällä hetkellä hänestä tuntuu turvallisimmalta olla osaavissa käsissä.

– Eteenpäin, Juha Muje toteaa tunnelmistaan.

Näyttelijän toipumista toivoo tietenkin ennen kaikkea perhe, mutta totta kai myös teatteriyleisö. Juha Muje ei vielä mieti tulevia roolejaan, sillä nyt on tärkeintä parantuminen.

– Minä en vielä tätä maailmaa menetä, enkä perhettäni, Juha Muje sanoo.

Samppalinnan kesäteatteri tiedotti varhain tiistaina Mielensäpahoittajan pääroolin näyttelijän Juha Mujeen sairastuneen vakavasti. Pääroolin esittäjästä ja muusta roolituksesta tiedotetaan myöhemmin.

– Olemme hyvin pahoillamme tilanteesta ja Juhan sairastumisesta. Tätä näytelmää on suunniteltu jo pitkään Juhan kanssa ja olisi ollut hienoa, että Juha olisi ollut kanssamme Samppalinnassa. Toivomme hänelle voimia ja esitämme toiveen, että Juha ja hänen perheensä saisivat rauhassa toipua sairaudesta.” sanoi kesäteatterin toiminnanjohtaja Heikki Sankari.

Muje, 69, on tehnyt pitkän uran teatterissa, tv:ssä ja elokuvissa. Kymmenissä tuotannoissa näytellyt konkarinäyttelijä jäi eläkkeelle Kansallisteatterista jo vuosia sitten, mutta hän on jatkanut näyttelemistä. Muje kertoi IS:lle 2017 joutuneensa hidastamaan työtahtia terveysongelmien vuoksi.

– Jalkojen kunto rajoittaa nyt kovasti elämää. Jos aion vielä joskus seisoa näyttämöllä, jalat pitäisi saada hoidettua. Tällä hetkellä en usko pystyväni tekemään koko illan näytelmää. Pystyisin näyttelemään vain istuen tai pyörätuolissa, hän sanoi IS:lle 2017.