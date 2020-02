Lady Gaga vahvisti uuden suhteensa: intiimi hetki tallentui kameroihin heti Super Bowlin jälkeen

Poptähti ja näyttelijä Lady Gaga on rakastunut nainen. Hänen tuore miesystävänsä on huippuyliopistosta valmistunut yrittäjä.

Tämän hetken tunnetuimpiin poptähtiin kuuluva Lady Gaga on esitellyt yllättäen uuden miesystävänsä Instagramissa. Tuoreesta suhteesta uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaislehdet Fox News ja Today News. Gagan tuore rakkaus on lehtitietojen mukaan yrittäjä Michael Polansky. Mies ei ole julkisuudesta tuttu.

33-vuotias Gaga julkaisi romanttisen yhteiskuvan laivan kannelta. Kuvassa hän istuu Polanskyn sylissä bikinit yllään.

Kuvatekstissä Gaga kiitteli fanejaan. Nainen lauloi viikonloppuna yhdessä vuoden odotetuimmassa tapahtumassa, kun hän esiintyi Miamissa Super Bowlin ennakkotunnelmissa.

– Meillä oli niin hauskaa Miamissa. Rakkautta kaikille faneilleni, olette parhaita! Gaga kiitteli.

Rakastunut kaksikko tallentui kameroihin poistuessaan sunnuntaina Super Bowlista. He pitivät toisiaan hellästi käsistä, kun turvamiehet saattoivat heidät autoon.

Kerta oli ensimmäinen, kun tuore pari tallentui yhteiskuviin.

Polansky ja Gaga nauttivat Super Bowlista ja yrittivät sen jälkeen poistua vaivihkaa.

Gagan tuoreesta rakkaudesta tiedetään varsin vähän, mutta yhdysvaltalaislehtien mukaan Polansky on yrittäjä, joka on valmistunut Harvardin maineikkaasta yliopistosta. Polansky on tällä hetkellä Institute for Cancer Immunotherapyn johtohenkilöitä.

Polansky on myös San Fransiscossa sijaitsevan Parker Groupin toimitusjohtaja.

Lady Gaga esiintyi Super Saturday Night -show’ssa lauantaina.

Toisin kuin moni muu, Gaga on vältellyt viimeiseen asti julkkisten kanssa seurustelemista. Kerran hän on tosin tehnyt poikkeuksen, sillä Gaga oli pitkään yhdessä näyttelijä Taylor Kinneyn kanssa. Pari rakastui vuonna 2011 ja kihlautui ystävänpäivänä 2015. Ero tuli kuitenkin vain puolitoista vuotta myöhemmin.

Gaga on ollut hyvin vaitonainen siitä, mikä rikkoi täydelliseltä vaikuttaneen suhteen.

A Star Is Born -elokuva oli menestys, ja erityisesti Gagan roolisuoritus keräsi kriitikoilta ylistystä.

Lady Gaga on tuli tunnetuksi laulajana, mutta nainen on kokeillut siipiään myös näyttelijänä - ja varsin menestyksekkäästi. Gagan ja Bradley Cooperin tähdittämä A Star Is Born (2018). Gaga pääsi roolin myötä ehdolle parhaan naispääosan Oscarista. Sitä hän ei voittanut, mutta sen sijaan Gaga ja Cooper nappasivat parhaan laulun Oscar-palkinnon kappaleellaan Shallow.

Räväkästä pukeutumisestaan tunnettu Gaga muistetaan lisäksi useista hittikappaleistaan kuten Born This Way, Bad Romance ja Telephone.