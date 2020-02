Beverly Hills -tähti sai musertavan diagnoosin: sairastaa laajalle levinnyttä syöpää

Rintasyövästä muutama vuosi sitten toipunut Shannen Doherty paljasti sairastavansa nyt 4. tason syöpää.

Beverly Hills 90210 -ohjelman teinitähtenä tunnetuksi tulleen Shannen Dohertyn syöpä on jälleen uusiutunut. Usa Today ja Metro -lehdet kertovat, että Doherty paljasti asian tiistaina Good Morning America -ohjelmassa.

48-vuotias Doherty kertoi, että kyseessä on syöpä, joka on levinneisyysasteeltaan tasolla 4. Tämä tarkoittaa laajalle levinnyttä syöpää tai syöpää, joka on lähettänyt etäpesäkkeitä. Aiemmin rintasyöpää sairastanut Doherty ei tarkentanut ohjelmassa mikä syöpä tällä kertaa on kyseessä.

– Tämä tulee kuitenkin ilmi muutamien päivien tai viikkojen sisällä, joten kyllä, olen täällä siksi, että syöpäni on edennyt tasolle 4, Doherty kertoi ohjelmassa.

– Tätä on katkera pala monella tapaa, hän lisäsi kyynelehtien.

– On päiviä, jolloin kysyn, että miksi minä. Sitten mietin, että no, miksi ei? Kuka sitten? Kuka ansaitsee tällaista? Ei kukaan, Doherty sanoi lähetyksessä.

Doherty kertoi olevansa huolissaan eniten äidistään Rosasta ja puolisostaan Kurt Iswarienkosta.

– Olen peloissani. Äitini on todella vahva ja rohkea ihminen, samoin mieheni, mutta olen silti huolissani.

Näyttelijä halusi kertoa syöpänsä uusiutumisesta ennen oikeusprosessia, joka on alkamaisillaan pian. Doherty haastoi vakuutusyhtiö State Farmin oikeuteen oltuaan tyytymätön firman maksamiin korvauksiin. Dohertyn koti paloi Kaliforniassa vuonna 2018, jonka jälkeen vakuutusyhtiö maksoi hänelle liki miljoona euroa. Dohertyn mukaan hänen syöpänsä tila olisi tullut julkisuuteen oikeuskäsittelyn aikana, joten hän halusi kertoa asiasta itse ennen sitä.

Dohertylla diagnosoitiin aggressiivinen rintasyöpä vuonna 2015, jolloin tähden koko elämä kääntyi täysin päälaelleen. Siitä alkoi kahden vuoden rankat syöpähoidot ja pitkä tauko näyttelijäntöistä. Doherty kertoi vuonna 2017 ilouutisen siitä, että hänen taistelunsa syövän kanssa on takana päin ja hän on tekemässä paluuta töidensä pariin.

Shannen Doherty miehensä Kurt Iswarienkon kanssa 2016.

Rintasyöpään sairastuminen oli todella vaikea paikka, jota Doherty on usein haastatteluissa muistellut. Doherty kertoi Entertainment Tonightille sydäntä särkevästä hetkestä, kun hän paljasti aviomiehelleen Kurt Iswarienkolle sairastavansa rintasyöpää.

– Soitin hänelle, mikä oli kauhea teko minulta. Olin autossa äitini kanssa ja olin juuri puhunut asiasta lääkärini kanssa. Mietin ensin, että kertoisin hänelle siitä vasta kasvotusten, mutta en voinut odottaa. Otin puhelimeni ja soitin hänelle, Doherty kertoi haastattelussa.

– Sanoin hänelle: ”Sinun pitää nauttia joka ikisestä hetkestä kanssani, sillä kuolen viiden vuoden sisällä”. Ja hän vain puhkesi itkuun saman tien.

Jason Priestly, Shannen Doherty ja Luke Perry vuonna 1993.

Tummakutrinen Shannen Doherty oli vain 19-vuotias, kun hän aloitti Brendan roolissa suositussa Beverly Hills 90210 -sarjassa. Doherty oli sarjassa mukana vuosina 1990–1994. Brenda seurusteli sarjassa Dylanin kanssa, jota esitti viime vuonna kuollut Luke Perry.