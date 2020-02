Asuisitko näin? Kim Kardashian esitteli ökykartanonsa – kodin poikkeuksellinen sisustus sai fanit ymmälleen: ”Kuin tyrmä”

Kim Kardashian ja Kanye West esittelevät ”luostarimaisen” kotinsa.

Tosi-tv-tähti Kim Kardashian ja hänen puolisonsa räppäri Kanye West esittelevät Architectural Digest -sisustuslehdessä millaisissa puitteissa he neljää lastaan kasvattavat.

Kim kujertaa Instagramissaan lehteen pääsemisen olevan hänelle unelmien täyttymys ja lehden kuvissa tutustutaankin hyvin yksityiskohtaisesti parin arviolta noin 53 miljoonaa euroa maksaneen lukaalin sisustukseen.

Talo sijaitsee julkkisten suosimalla Calabasasin alueella Los Angelesissa ja pari muutti siihen vuonna 2017. Pari kertoo Architectual Digest -lehdelle remontoineena talon lattiasta kattoon, jotta se vastaisi heidän näkemystään siitä, millainen täydellinen koti on.

Sosiaalisessa mediassa julkaistuissa kuvissa on nähtävissä, että julkkisparin kodin sisustus on hyvin erilainen kuin monissa muissa lapsiperheissä. Talossa on hyvin vähän huonekaluja, lähes kaikki on valkoista ja seinillä ei ole lainkaan maalauksia.

Kimin mukaan heidän kotinsa pelkistetty sisustus on belgialaisen taiteilijan Axel Vervoordtin ja Kanyen käsialaa. Kanye West puolustaa parin erikoista sisustustyyliä ja kuvailee lehdelle talon olevan kuin "belgialainen luostari".

Myös Kim sanoo lehdessä nauttivansa siitä, että kodissa ei ole turhaa tavaraa, vaan kaikki on pidetty mahdollisimman minimalistisena.

– En saisi mitään tehtyä, jos minulla olisi ympärilläni paljon tavaraa. Tiedän tarkalleen, missä jokainen asia on, Kim sanoo lehdelle.

Talossa on esimerkiksi huone, joka on kokonaan omistettu Isabel Roverin suunnitteleman hämähäkkimäisen hahmon ympärille. Kanyen mukaan lapset saavat pomppia taideteoksen päällä mielensä mukaan, sillä kaikki kodissa on sisustettu perheen pienimpiä ajatellen.

– Kaikki kodissamme on taideinstallaatio ja leikkihuone, Kanye West järkeilee lehden haastattelussa.

Parin mukaan he eivät ole turhan tarkkoja siitä, että valkoiset pinnat pysyvät hohtavan puhtaina, vaan lapset saavat leikkiä ympäri taloa missä he haluavat.

Parilla on neljä lasta: North, 7, Saint, 4, Chicago, 2 ja 8 kuukauden ikäinen Psalm.

– Lapset ajavat skuuteilla käytäviä pitkin ja hyppivät Axel Vervoordtin pöytien päälle, Kanye sanoo lehdelle.

Kaikista erikoisinta perheen kodissa on kuitenkin se, ettei talossa ole lainkaan eri huoneet erottavia ovia. Esimerkiksi Kimin ja Kanyen makuuhuoneessa ei ole ovea, vaan sieltä näkee suoraan olohuoneeseen ja kylpyhuoneeseen.

Parin kodin huonekoot ovat aivan omaa luokkaansa. Parin makuuhuone on lentokonehallin kokoinen ja suihkuun mahtuisi vaikka kokonainen koripallojoukkue.

Sisustuslehti on julkaissut Instagramissaan videon, jossa Kim ja Kanye vastailevat kysymyksiin kodistaan. Videolta paljastuu, että Kim ei ole pulahtanut kertaakaan uimaan talon valtavaan uima-altaaseen.

– En ole itseasiassa ikinä käyttänyt uima-allastamme, Kim naurahtaa.

Kanye on paljastuksesta ymmällään.

– Mitä? hän huudahtaa.

– Mutta rakastan uima-allastamme. Voitteko uskoa, että meillä ei ole poreammetta? Kim juttelee.

Kimin mukaan hän olisi halunnut poreammeen, mutta Kanye ei innostunut ajatuksesta.

– Niinpä altaaseen rakennettiin pitkät portaat, eikä se ole kovin syvä, joten lapset rakastavat allasta.

Tosi-tv-kaunotar kehuu kodissa olevan elokuvateatterin olevan talon paras paikka selfieiden ottamiseen.

– Pidän kuvien ottamisesta hämärässä huoneessa ja tykkään käyttää salamavaloa.

Toinen Kimin suosikki on parin valtava kylpyhuone, jonka valaistusta hän kuvailee suorastaan maagiseksi.

– Kylpyhuoneen valo silottaa selluliittia, Kim tietää kertoa.

– Aloitan päivän käymällä suihkussa ja tunnen oloni niin hyväksi. Että olen treenannut niin paljon, että selluliittini on kadonnut, hän kuvailee kylpyhuoneen valaistuksen vaikutuksia mielialaansa.

– Sitten menen vaatehuoneeseen pukeutumaan ja ymmärrän, että kyse olikin vain valaistuksesta.

Pari kuvattuna lastensa Northin ja Saintin kanssa.

Sisustus on kauttaaltaan täynnä valkoisen eri sävyjä, mutta parin North-tyttären huone on aivan toista maata. Pikkutytön huone on hempeän vaaleanpunainen:

Kimin ja Kanyen taloesittely on herättänyt paljon huomiota sosiaalisessa mediassa, jossa ihmiset kummastelevat missä pari säilyttää tuikitavallisia arkipäiväisiä esineitään.

– Missä ovat tavaranne tai lasten lelut? Olen vilpittömästi utelias, Instagramissa kysytään.

– Hieno, mutta asuuko siellä ketään?

– Talo näyttää niin masentavalta, Instagramissa arvioidaan.

– Pelottavin koti ikinä, Instagramissa kirjoitetaan ja verrataan taloa tyhjän luostariin, jossa kummitellaan.

– Talo on kuin tyrmä.

– Koti näyttää siltä, ettei siellä asuta. Siellä ei ole mitään, mikä paljastaisi jonkun asuvan siellä. En usko, että he oikeasti asuvat talossa.

Kim Kardashianin Instagramissa monet pohtivat sitä, miten vaivalloista talon siivoaminen on.

– Talo on kaunis. Se ei ole kaikkien mieleen, mutta heille se on koti. Minua kiinnostaisi tietää, miten he pitävät huonekalut niin valkoisina. He ovat varmaan opettaneet lapsensa olemaan sotkematta, heillä on erillinen leikkihuone ja heillä on varmaan viisi siivoojaa. Heillä on siihen varaa, joten mitä väliä.