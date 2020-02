Somevaikuttajat julkaisivat erikoisia kuvia koronavirus-hashtagilla – some repesi raivosta: ”Ei ollenkaan hauskaa”

Muun muassa kohutubettaja Logan Paulin julkaisu sai osan seuraajista häkeltymään.

Somevaikuttajat ovat julkaisseet Instagramissa kuvia, joissa he poseeraavat hengityssuojaimet päässä. He ovat käyttäneet kuviensa yhteydessä coronavirus-aihetunnistetta eli hashtagia saadakseen kuville huomiota.

Muun muassa Youtube-tähti Logan Paul julkaisi coronavirus-hashtagilla kuvan, jossa hän poseeraa veikeästi kavereidensa kanssa.

– F**k the corona virus, hän kirjoitti kuvatekstissä.

Julkaisu sai Paulin seuraajilta kritiikkiä.

– En pidä tätä kovin hauskana, ihmisiä kuolee, yksi seuraajista kommentoi.

– Kaveri hei, ei tämä ole ollenkaan hauskaa, virus leviää ympäri maailmaa, toinen huomauttaa.

Paul ei ole ainut somevaikuttaja, joka on viitannut koronavirukseen asiaankuulumattomassa yhteydessä. Independent-lehti on listannut Instagram-kuvia, jotka ovat saaneet tuomitsevaa palautetta. Coronavirus-hashtagilla löytyy Instagramissa yli 300 000 julkaisua. Independentin mukaan somevaikuttajat yrittävät saada aihetunnisteen avulla kuviinsa enemmän tykkäyksiä.

Eräässä kuvassa pariskunta suutelee hengityssuojien läpi. Kuvatekstissä saksalainen suosittu fitness-tubettaja selittää, miten koronavirus on vaikuttanut heidän Thaimaan-lomaansa.

– Suutelemme julkisilla paikoilla vain hengitysmaskien läpi, hän kirjoittaa.

Amerikkalaisen videotuottajan julkaisema kuva sai myös ristiriitaista palautetta.

– Tällä tavalla huomion hakeminen on todellakin hyvän maun vastaista.

– Miksi hypetät virusta hengitysmaskilla? Yrität saada tykkäyksiä vakavalla aiheella.

Facebook ja Instagram seuraavat tarkkaan coronavirus-hashtagilla liikkuvia julkaisuja. Sivustot aikovat poistaa julkaisut, jotka sisältävät valheellista tai väärää tietoa koronaviruksesta, kertoo muun muassa The Hill -lehti sekä Fast Company.

WHO on julistanut virusepidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. Uusi koronavirus on nyt tappanut Manner-Kiinassa enemmän ihmisiä kuin 2000-luvun alun sars-epidemia.

Tartuntoja on vahvistettu yhteensä 24 maassa Kiinan ulkopuolella, mukaan lukien Suomessa. Muun muassa Yhdysvallat, Australia ja Uusi-Seelanti ovat asettaneet maahantulokiellon ulkomaiden kansalaisille, jotka ovat olleet hiljattain Kiinassa.