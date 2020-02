Suhdekohussa ryvenneen palkkionmetsästäjä Duane ”Dog” Chapmanin tytär pidätettiin – se ei sujunut mutkitta

Lyssa Chapman pidätettiin häirinnästä epäiltynä.

Amerikkalaisesta Dog, palkkionmetsästäjä -tosi-tv-sarjasta tutun Duane ”Dog” Chapmanin elämässä on ollut viime aikoina kuohuntaa. Viime viikolla hän kosi naisystäväänsä Moon Angellia televisiossa. Kosinta ei saanut kovin lämmintä vastaanottoa miehen perheeltä, etenkään hänen Lyssa-tyttäreltään.

Torstai-iltana 32-vuotias Lyssa Chapman pidätettiin epäiltynä häirinnästä, kertoo muun muassa People. Poliisin mukaan hän vastusti pidätystä. Nainen vapautettiin 600 dollarin takuita vastaan.

On epäselvää, mikä tarkalleen ottaen johti pidätykseen. TMZ-lehden mukaan Lyssa Chapman oli riidellyt samana iltana tyttöystävänsä kanssa. Hän kertoi lehdelle yrittäneensä estää poliisien pääsyn hänen huoneeseensa.

Lyssa Chapman vastustaa isänsä uutta suhdetta.

Chapmanin vaimo Beth Chapman menehtyi viime kesäkuussa kurkkusyöpään. Lyssa Chapman on kritisoinut ankarasti isänsä uutta naisystävää, joka työskenteli Bethin assistenttina. Hänen kerrotaan seurustelleen myös Duane ja Beth Chapmanin pojan kanssa.

– Jos veljesi entinen tyttöystävänä yrittäisi deittailla isääsi äitipuolesi kuoleman jälkeen, mitä tekisit? Jos huomaisit, että uusi nainen on tyhjentänyt äitisi vaatekaapin ja täyttänyt sen omilla vaatteillaan, mitä tekisit? Lyssa kirjoitti Twitterissä.

Chapmanin Beth-vaimo sairasti syöpää vajaat kaksi vuotta. Syyskuussa 2017 hän kertoi tunteikkaassa kirjeessä, kuinka pitkittynyt yskä paljastuikin kurkkusyöväksi. Nainen sanoi kokeneensa elämässään lukuisia vastoinkäymisiä, mutta mikään ei valmistanut häntä syöpädiagnoosiin. Chapman vannoi vaimonsa kuolinvuoteella, ettei koskaan avioituisi uudestaan.

Dr. Oz Show -televisio-ohjelmasta levinneestä videosta ei selviä, miten kosintaan vastattiin.

Fanit eivät suhtautuneet kevyesti Chapmanin kosintaan.

– Jos Duane menee tuon naisen kanssa naimisiin, niin en enää koskaan katso hänen sarjaansa, eräs kommentoi Twitterissä.

– Hän ei pysty olemaan yksin. Hän kaipaa edelleen Bethiä. Hän vaikuttaa olevan hukassa.

– Hän on herkässä tilassa. Tiedän, koska olen ollut vastaavassa tilanteessa.

Dog ja Beth Chapman pitivät yhtä viimeiseen asti.

Dog, palkkionmetsästäjä -sarjaa tehtiin Yhdysvalloissa kahdeksan tuotantokauden verran vuosina 2004-2012. Sarjaa on esitetty Suomessa muun muassa Subilla. Pari sai pian sarjan päättymisen jälkeen oman spin-off-sarjansa Dog and Beth on the Huntin, jota esitettiin vuoteen 2015 asti.

Sarjassa seurattiin palkkionmetsästäjinä työskentelevien Chapmanien perhettä. Sarja aiheutti aikanaan myös paljon kohuja sarjan kulisseissa tapahtuneiden käänteiden takia. 2009 Chapmania yritettiin ampua hänen ottaessaan kiinni pakosalla ollutta rikollista.