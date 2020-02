Game of Thrones -tähti Emilia Clarke paljastaa syyn menestykselleen: yksinkertainen ohjenuora on pitänyt tähden pään kylmänä

Emilia Clarke ei halua itsetuntonsa riippuvan muiden mielipiteistä.

Game of Thrones -sarjassa näytellyt Emilia Clarke, 33, on paljastanut menestyksen reseptinsä. Clarke tunnettaan Game of Thronesissa roolistaan Daenerys Targaryenina. Clarke kertoi Body and Soul -lehdelle, ettei koskaan tee Google-hakua omalla nimellään.

– En googlaa itseäni. En katso mitään itseeni liittyvää, Clarke kertoi lehdelle.

– Minulle se on yhtä kuin menestyksen resepti, mitä tulee julkisuuden ja epäonnistumisten kanssa luovimiseen.

Clarke kertoi haastattelussa, ettei halua itsetuntonsa riippuvan siitä, mitä muut ajattelevat hänestä.

– Jos yrität olla sitomatta omanarvontuntoasi siihen, millaiset asiat muut ihmiset näkevät menestyksenä, et myöskään sido sitä niihin asioihin, jotka muut näkevät epäonnistumisina.

Emilia Clarke Last Christmas -elokuvan ensi-illassa lokakuussa 2019.

Business Insider -lehti kertoi marraskuussa 2019, että Clarkea on hänen mukaansa painostettu alastonkohtaukseen, vaikkakaan ei Game of Thronesissa.

Clarke oli kertonut Armchair Expert -podcastissa, että hänelle on sanottu eräässä projektissa, että hänen Game of Thrones -faninsa pettyisivät, ellei hän tee alastonkohtausta. Clarke kertoi kuitenkin kietäytyneensä esiintymästä alasti, sillä asiasta ei oltu sovittu etukäteen.

– Olen joutunut kiistelemään kuvauksissa siitä, että haluan lakanan pysyvän ylhäällä. Sitten minulle sanottiin, että ”et halua tuottaa pettymystä Game of Thrones -faneillesi”, ja minä mietin, että haistakaa vittu, Clarke tilitti.

Podcastissa Clarke myös paljasti olleensa häkeltynyt siitä, miten paljon Game of Thronesin ensimmäisessä tuotantokaudessa nähtiin paljasta pintaa. Hän kertoi, että saatuaan sarjan ensimmäisen tuotantokauden käsikirjoituksen luettavakseen, hän oli ajatellut, että sarjan juju piilee alastomuudessa.

– Mutta olin juuri valmistunut näyttelijäkoulusta ja lähestyin asiaa työnä – ajattelin, että jos asia on käsikirjoituksessa, silloin sen tarve on tarkkaan harkittu. Tällaista tämä on. Kaikki menee hyvin, Clarke muisteli vakuutelleensa itselleen.

Kun riisuutumisen hetki sitten tuli kuvauksissa, nainen muistaa, ettei hänellä ollut aavistustakaan siitä, mitä hänen pitäisi tehdä.

– Olin ollut kuvauksissa kaksi kertaa aiemmin, ja nyt minun pitäisi olla kuvauksissa alasti kaikkien näiden ihmisten edessä, enkä tiedä mitä minun pitäisi tehdä enkä tiedä mitä minulta odotetaan. En tiedä, mitä sinä haluat tai mitä minä haluan, hän kuvaili tunnelmiaan suosikkisarjan kuvauksissa.

Clarke kertoi tunteneensa riittämättömyyden tunnetta Game of Thronesin ensimmäisen tuotantokauden kuvauksissa. Hän oli ajatellut, ettei hän ole riittävän arvokas voidakseen vaatia tai pyytää kuvauksissa mitään.

Clarke kuitenkin uskoo, että hän olisi tuntenut niin huolimatta siitä, oliko alastonkohtauksia vai ei.

– Ajattelin, että mitä ikinä tunnenkin, tunnen väärin.

Vastanäyttelijä Jason Momoan asenne oli kuitenkin vähitellen valanut rohkeutta Clarkeen. Jason Momoa esitti Daenerysin rakastajaa Khal Drogoa. Clarke kertoo Momoan puheiden avulla sisäistäneensä sen, että hän voi itse asettaa omat rajansa ja määrätä sen, paljonko hänen alastonta vartaloaan saa näkyä.