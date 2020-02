Laulaja Halseylla paloi pinna totaalisesti – keskeytti keikkansa ja raivosi mikkiin: ”Lennät ulos täältä!”

Halsey ei ilahtunut, kun yleisöstä huudeltiin G-Eazyn nimeä.

25-vuotias poplaulaja Halsey esiintyi sunnuntaina Miamissa. Halseyn, oikealta nimeltään Ashley Nicolette Frangipanen keikka ei kuitenkaan mennyt aivan putkeen, sillä kesken konsertin yksi kuuntelijoista alkoi huudella laulajalle.

Eturivissä ollut mies huusi äänekkäästi useaan kertaan räppäri G-Eazy:n nimeä. Halsey on kertonut G-Eazyn, hänen entisen poikaystävänsä, pettäneen häntä.

Suorasanaisena tunnettu laulaja tuohtui ex-poikaystävänsä nimen huutelusta ja keskeytti keikkansa vastatakseen huutelijalle. Twitterissä leviää video, jossa hän on silmin nähden raivoissaan.

– Kuka se oli? Kuka sanoi G-Eazy? Kuka siellä huutaa hänen nimeänsä, koska hän lentää pian ulos täältä, tähti kuulutti mikkiin.

– Et tule minun keikalle käyttäytymään noin halveksuvasti. Voit poistua tällä sekunnilla, hän jatkoi.

Myöhemmin Halsey kommentoi tilannetta omassa Instagramissaan.

– Älä koskaan anna kenenkään saada sinua tuntemaan itseäsi hulluksi, koska olet nainen, joka puolustaa itseään. Älä siedä epäkunnioittavaa käytöstä ”mukavuuden” nimissä. Rakastan teitä, Halsey kirjoitti Instagramin Stories-osioissa.

Halsey tunnetaan muun muassa hiteistä Bad At Love, Now Or Never, Gasoline sekä yhteiskappaleesta Him & I ex-poikaystävän G-Eazyn kanssa. Yhdysvaltalaisartisti on kertonut avoimesti kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstään ja biseksuaalisuudestaan.