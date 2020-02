Anna Puu täyttää 38 vuotta – julkaisi syntymäpäivänsä kunniaksi meikittömän kuvan

Anna Puu julkaisi syntymäpäivänsä kunniaksi poikkeuksellisen kuvan.

Laulaja Anna Puu viettää tänään 38-vuotispäiväänsä. Syntymäpäivän kunniaksi The Voice of Finland -tuomarinakin nähty artisti julkaisi itsestään poikkeuksellisen kuvan.

Anna Puun Instagram-tilillä julkaistussa kuvassa laulaja nähdään meikittömänä kylpytakissa. Kuva on julkaistu eilen, eli päivää ennen artistin syntymäpäivää.

– Mä täytän huomenna, Valon päivänä 38-vuotta (sekä 3 että 8 on mun onnenlukuja), laulaja kirjoittaa julkaisemansa kuvan yhteydessä.

Kuvatekstissä Anna Puu pohtii ikäänsä.

– Oon tässä tuijotellut itseäni tovin peilistä ja miettinyt, että miltä se tuntuu. Vaikka tietoa, kokemusta ja viisautta tulee vuosi vuodelta lisää, niin silti sisimmässäni oon aina se utelias pikkutyttö (välillä uhmakas ja päämäärätietoinen, välillä epävarma ja överiherkkä). Oonkin päätynyt siihen, että uteliaisuus pitää ihmisen liikkeellä ja mielen sekä virkeenä että nuorena. Ja mitä fyysiseen olomuotoon tulee, niin painovoima tiettävästi voittaa lopulta meidät kaikki, mutta ei ilman taistelua, joten BRING IT ON 38, Anna Puu kirjoittaa.

Kuva on kerännyt lukuisia seuraajien kommentteja.

– Minusta näytät tossa kuvassa 14-vuotiaalta, eräs seuraaja kirjoittaa.

– Oot ihana, kommentoi juontaja Maria Veitola.

– Paljon onnea meijän Pohjois-Karjalan oma ihana avaruusnainen!

– Parhaassa iässä. Kokemuksia sekä edessä että takana. Onnittelut!

Anna Puu on yksi The Voice of Finladin yhdeksännen kauden tähtivalmentajista. Anna Puun lisäksi laulajia valmentavat Juha Tapio, Redrama, Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki.