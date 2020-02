Poptähti Demi Lovato avautui biseksuaalisuudestaan – vanhempien reaktio aiheutti tunnemyrskyn: ”Tärisin ja itkin”

Poptähti Demi Lovato muisteli radiossa hetkeä, jolloin hän kertoi vanhemmilleen seksuaalisuudestaan.

Poptähti Demi Lovato on noussut jaloilleen sitten heinäkuussa 2018 tapahtuneen yliannostuksen, joka oli viedä laulajan hengen. Toivuttuaan 27-vuotias Lovato on keskittynyt hyvinvointiinsa ja jakanut julkisuudessa yksityiskohtia elämästään entistä avoimemmin.

Nyt hän on avautunut radiossa myös biseksuaalisuudestaan. Lovato kertoi julkkisjuontaja Andy Cohenille hänen Radio Andy -ohjelmassaan hetkestä, jolloin hän paljasti seksuaalisuutensa vanhemmilleen.

– Kerroin vanhemmilleni ehkä vasta vuonna 2017, että voisin kuvitella päätyväni yhteen myös naisen kanssa. Se oli todella tunteikas, mutta kaunis hetki, Lovato kertoi Daily Mailin mukaan radio-ohjelmassa.

Vanhemmat suhtautuivat asiaan kuten kuuluukin: hyväksyvästi ja rakastavasti. Lovato kertoi jännittäneensä kuitenkin kovasti etukäteen erityisesti äitinsä suhtautumista.

– Isä totesi, että aivan, tietysti. Äitini reaktiosta oli hermostunut, mutta hän sanoi vain, että haluaa minun olevan onnellinen.

Hän muistelee joutuneensa hillitsemään tunteitaan, sillä hetki oli koskettava tähdelle itselleenkin. Hän kertoo tsempanneensa itseään tilannetta varten todella paljon.

– Kun se oli tehty, tärisin ja itkin, Lovato paljastaa.

Lopptulos oli kuitenkin onnellinen ja Lovato sai tärkeän asian pois harteiltaan.

– Se oli kaunista ja mahtavaa. Olen niin kiitollinen. He olivat niin kannustavia. He ovat uskomattomia, Lovato kiittelee nyt vanhempiaan.

Lovato korosti radiohaastattelussa, ettei äitiys ole häneltä poissuljettu vaihtoehto.

– En tiedä miltä tulevaisuuteni näyttää. En tiedä hankinko lapsia tänä vuonna vai 10 vuoden päästä. En tiedä teenkö sen yksin vai kumppanin kanssa, koska naiset eivät tarvitse kumppania, Lovato sanoi.

Kohuttuun yliannostukseensa Lovato ei halunnut radiohaastattelussa ottaa kantaa, vaikka traagisesta käänteestä on kulunut jo puolitoista vuotta.

– Luulen, että ajan kanssa pystyn puhumaan siitä lisää. Emme tienneet mitä tapahtuu. Emme tienneet kuinka terveellistä elämää pystyisin elämään. Se oli pelottavaa, Lovato kuittasi asian.

Laulaja-näyttelijä joutui hengenvaaraan kesällä 2018, kun hänet kiidätettiin sairaalaan yliannostuksen vuoksi. Lovato juhli hulppeassa yli kahdeksan miljoonan dollarin asunnossaan läpi yön.

Tähden kerrotaan ottaneen huumeiden yliannostuksen hieman ennen puoltapäivää. Lovaton tila oli vakava, sillä hän oli tajuton ensiapuhenkilökunnan saapuessa paikalle. Pitkän toipumisen jälkeen Lovato on vihdoin voinut aloittaa puhtaalta pöydältä ja hakenut uutta suuntaa elämälleen.

Demi Lovato oli vasta uransa alussa vuonna 2008.

Lovaton pop-hitteihin lukeutuvat Skyscraper ja Sorry Not Sorry. Näyttelijänä hänet tunnetaan muun muassa Disneyn elokuvasta Camp Rock sekä sarjoista Tavataan välkkärillä ja Sonny with a Chance.